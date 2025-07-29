

تنفيذ أول عملية قطع فولاذي تعلن بدء الإنتاج رسمياً في مركز التصنيع الممتد على 400 ألف متر مربع، بما يدعم مستهدفات أرامكو السعودية ورؤية 2030

الدمام، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "إن إم دي سي إينيرجي"، الرائدة في تقديم حلول الهندسة والتوريد والبناء (EPC) لقطاع الطاقة، عن انطلاق العمليات التشغيلية في مركز التصنيع المتطور بمدينة رأس الخير بالمملكة العربية السعودية. ويمثّل تنفيذ أول عملية قطع فولاذي خطوة رمزية لتعلن بداية فعلية للعمليات ما يرسخ من دور مركز التصنيع كمنشأة استراتيجية تدعم مسار النمو الصناعي في المملكة وتواكب طموحاتها في قطاع الطاقة.

يقع مركز التصنيع في موقع استراتيجي ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، ويمتد على مساحة تبلغ 400 ألف متر مربع. وقد تم تصميمه لتلبية احتياجات المشاريع البحرية والبرية، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 40 ألف طن. ويوفر المركز ، المجهز بأنظمة أتمتة متقدمة وحلول رقمية متكاملة، خدمات تصنيع شاملة تشمل التجهيز والصيانة والتركيب، بما يدعم تنفيذ الوحدات والمكونات الأساسية للبنية التحتية المعقدة في قطاع الطاقة.

وبالإضافة إلى سعته التشغيلية وإمكاناته الفنية، تم تطوير مركز التصنيع في رأس الخير مع مراعاة معايير الاستدامة البيئية والصناعية. وقد استثمرت "إن إم دي سي إينيرجي" نحو 200 مليون درهم إماراتي في إنشاء مرافق إنتاجية متكاملة تضمن أعلى مستويات السلامة والكفاءة البيئية. ومن خلال دمج أحدث التقنيات والممارسات المستدامة، تقدم الشركة حلولاً متقدمة تواكب التحولات الجارية في قطاع الطاقة، وتدعم الأهداف الطموحة لكل من أرامكو السعودية والمملكة في مجال الطاقة.

وبهذه المناسبة، قال السيد محمد حمد المهيري، رئيس مجلس الإدارة لدى "إن إم دي سي إينيرجي": "يمثل تدشين أنشطة التصنيع في مدينة رأس الخير محطة رئيسية في إطار استراتيجيتنا لتوسعة أعمالنا على مستوى المنطقة. وبخبرة تمتد لأكثر من 51 عاما، تنقل "إن إم دي سي إينيرجي" إرثها العريق في تنفيذ المشاريع المتخصصة إلى المملكة لتسهم في فتح آفاق جديدة للتنمية الصناعية والاقتصادية، وتعزيز آفاق التعاون بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والمنطقة بشكل أوسع".

وأضاف: "يمثل مركز التصنيع هذا أكثر من مجرد منشأة تشغيلية، فهو استثمار طويل الأمد في البنية التحتية الصناعية للمملكة، وركيزة أساسية ضمن رؤيتنا لدعم التنوع الاقتصادي، وتعزيز القدرات الوطنية، ودفع مسيرة التحول في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة. ويجسّد هذا المشروع التزام "إن إم دي سي إينيرجي" بتوفير قيمة مستدامة في الأسواق ذات الأولوية، وتحقيق النمو القائم على الشراكات الاستراتيجية".

وقد باشر مركز التصنيع عملياته التشغيلية، حيث يجري حالياً تصنيع تسع منصات بحرية لصالح شركة أرامكو السعودية في إطار مشروع متكامل يعكس كفاءة الشركة في تنفيذ الأعمال المعقدة داخل المملكة. وتواصل "إن إم دي سي إينيرجي" من خلال هذا المشروع تعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف التوطين الصناعية تماشياً مع أولويات المملكة في هذا المجال. كما يعد هذا الإنجاز نقلة هامة في مسار التعاون المستمر مع أرامكو السعودية، ويوسع في الوقت ذاته من قاعدة عملاء الشركة على مستوى المملكة، ويسهم كذلك في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز المنظومة الصناعية الوطنية.

وفي إطار دعم التنفيذ المنظم للمشاريع، سيتم نقل أكثر من 1800 موظف من الكوادر المتخصصة وذات الخبرة من أبوظبي إلى المملكة العربية السعودية، لضمان الالتزام بأعلى معايير مراقبة الجودة، وضمان تسليم مشاريع البنية التحتية وفق أعلى المستويات العالمية.

ويعد مركز التصنيع في رأس الخير محوراً رئيسياً في استراتيجية "إن إم دي سي إينيرجي" في المملكة، وفي جهودها لدعم توطين الصناعات وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية. ونجحت الشركة خلال السنوات الخمس الماضية، في إعادة توجيه ما يزيد عن 5 مليارات ريال سعودي إلى الاقتصاد الوطني، وفي طريقها لرفع نسبة القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) إلى 39% في عام 2025، و51% بحلول عام 2028.

من جانبه، قال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة "إن إم دي سي إينيرجي": "يجسّد مشروع مركز التصنيع في رأس الخير التزامنا الراسخ بدعم مستهدفات التوطين في المملكة العربية السعودية، كما يبرز قدرتنا على تنفيذ المشاريع الصناعية المعقدة على نطاق واسع. وبخبرة تمتد لأكثر من خمسة عقود، تتمتع "إن إم دي سي إينيرجي" بمكانة رائدة تمكنها من المساهمة في تحقيق الطموحات الصناعية للمملكة، وتوفير بنية تحتية متقدمة بالشراكة مع جهات مرموقة مثل أرامكو السعودية. لا شك أن هذا المشروع يعد خطوة مهمة تعزز من مساهمتنا في تطوير قطاع الطاقة والتصنيع في منطقة الخليج وترسخ مكانتها كوجهة صناعية عالمية".

باعتبارها من الجهات الرئيسية العاملة في المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، تستعد "إن إم دي سي إينيرجي" للقيام بدور فعال في دعم نمو التجارة والاستثمار وخلق فرص العمل داخل المملكة.

ويمثل بدء عمليات التصنيع في رأس الخير مرحلة جديدة في مسيرة توسع أعمال الشركة على الصعيد الإقليمي، ودعمها المستمر للصناعات الاستراتيجية في الخليج، من خلال توفير بنية تحتية صناعية متقدمة.

وتخطط "إن إم دي سي إينيرجي" لتوظيف القدرات الكاملة لمركز التصنيع في رأس الخير لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والسعودية، ودعم مشاريع الابتكار والتعاون المشترك في قطاعي الطاقة والتصنيع.

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