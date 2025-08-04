أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إن آر تي سي فود القابضة ذ.م.م" ("إن آر تي سي")، الشركة الرائدة في توزيع الفواكه والخضروات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، عن استحواذها على مزارع الهاشمية، وهي من أكبر المجمعات الزراعية الخاصة في المنطقة، وتقع في منطقة وادي النطرون في جمهورية مصر العربية. ويمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية في مسيرة "إن آر تي سي" نحو ضمان استدامة إمدادات المنتجات الطازجة، وتعزيز الأمن الغذائي الإقليمي من خلال تكامل عمليات الإنتاج الزراعي بدءاً من المصدر.

وقال محمد الرفاعي، الرئيس التنفيذي لشركة" إن آر تي سي": "يشكّل هذا الاستحواذ محطة محورية في إطار جهودنا الرامية إلى ضمان الجودة من المصدر، وتعزيز مرونة منظومة الغذاء، وتقديم منتجات طازجة وعالية الجودة لعملائنا."

وتغطي مزارع الهاشمية نحو 10,000 فدان، يُزرع منها حالياً نحو 70%، وتضم محفظتها الزراعية مجموعة متنوعة من المحاصيل تشمل الحمضيات والزيتون والمانجو والعنب والتمور والقمح وبنجر السكر. ويحتوي مجمع المزارع على أكثر من مليوني شجرة مثمرة، مدعومة بأنظمة ري مركزية حديثة وبنية تحتية متقدمة لإدارة المياه تعتمد على الطاقة الشمسية، وتصل الطاقة الإنتاجية للمزارع إلى نحو 70,000 طن سنوياً.

من خلال هذا الاستحواذ، تدخل شركة "إن آر تي سي" مباشرةً في عمليات الإنتاج الزراعي انطلاقاً من المصدر، بما يتيح لها الإشراف على الجودة في المراحل الأولية، وتقليص الاعتماد على الموردين الخارجيين، وضمان تدفق منتظم وبكميات كبيرة من المنتجات الطازجة. ويساهم دمج العمليات الزراعية ضمن سلسلة التوريد في ترسيخ مكانة "إن آر تي سي" كشريك موثوق في دعم الأمن الغذائي في المنطقة، إلى جانب تعزيز مرونة شبكة التوزيع.

وفي إطار خططها المستقبلية، تواصل "إن آر تي سي" استكشاف فرص استثمارية زراعية إضافية في مختلف أنحاء أفريقيا، مع التركيز على نماذج زراعية قابلة للتوسع وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يضمن تحقيق توازن مستدام بين الجدوى التجارية، والأمن الغذائي، والتنمية الاجتماعية.

نبذة عن شركة "إن آر تي سي"

تأسست شركة "إن آر تي سي" عام 1973، وتُعد من أبرز الشركات الرائدة في توزيع الفواكه والخضروات الطازجة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتلبي الشركة احتياجات شريحة واسعة من العملاء، تشمل كبار تجار التجزئة، والعلامات التجارية في قطاع الضيافة، ومؤسسات الرعاية الصحية، وشركات الطيران، والأفراد، وذلك عبر قنوات البيع بالجملة ومنصتها الرقمية المخصصة للمستهلكين "إن آر تي سي فريش".

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