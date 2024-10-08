دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة إنوڤا، الرائدة إقليمياً في مجال الطاقة المتكاملة والخدمات التقنية المتعددة، اتفاقية استراتيجية مع شركة سنيار لإدارة العقارات من أجل تقديم خدمات تقنية وإدارة مرافق إلى أحد عملاء شركة سنيار الرئيسيين في قطاع الطيران.

وستقوم "إنوڤا" بإجراء تدقيق وفقاً لمعايير الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء (ASHRAE) لتوفير تحليلات متقدّمة وتوصيات قابلة للتنفيذ لتحسين كفاءة الطاقة والتوفير في استهلاكها والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وقال رينو كابري، الرئيس التنفيذي لشركة إنوڤا: "إننا ملتزمون بتسريع التحولات الصديقة للبيئة، وذلك في إطار البرنامج الاستراتيجي الجديد لشركة فيوليا "GreenUp"، ويتميز النهج الشامل لشركة "إنوڤا" لإدارة المرافق في قطاع الطيران بالالتزام بكفاءة استهلاك الطاقة والاستدامة والتميز التشغيلي".

نبذة حول شركة «إنوڤا»

تعتبر "إنوڤا" شركة إقليمية رائدة في مجال الطاقة والخدمات التقنية المتعددة، تقدم خدمات شاملة لعملائها، وتوفر حلولًا فريدة لإدارة الطاقة والمنشآت قائمة على الأداء لمساعدة العملاء في تحقيق أهدافهم المالية والتشغيلية والبيئية. ويعمل لدى "إنوڤا" أكثر من 5,500 موظف عالي التدريب ومتعدد المهارات، يقدمون الخدمات لمجموعة واسعة من العملاء في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والرعاية الصحية في أرجاء المنطقة.

وهي عبارة عن مشروع مشترك تم تأسيسه في عام 2002 بين ماجد الفطيم، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وبين مجموعة فيوليا، الرائدة عالمياً في مجال الإدارة المثلى للموارد وتصميم وتوفير حلول إدارة المياه والنفايات والطاقة التي تساهم في التنمية المستدامة للمجتمعات والصناعات.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.enova-me.com

نبذة حول «فيوليا»

تطمح مجموعة فيوليا إلى أن تصبح الشركة الرائدة في مجال التحول البيئي. وهي موجودة في القارات الخمس وتوظف ما يقرب من 218.000 شخص، وتقوم المجموعة بتصميم ونشر حلول عملية وملموسة لإدارة المياه والنفايات والطاقة بما يساهم في إحداث تغيير جذري. كما تساهم فيوليا، من خلال أنشطتها الثلاثة المتكاملة، في تطوير الوصول إلى الموارد، وحماية الموارد المتاحة وتجديدها. في عام 2023، قدمت مجموعة فيوليا خدمات المياه الصالحة للشرب إلى 113 مليون نسمة وخدمات الصرف الصحي إلى 103 ملايين نسمة، وأنتجت 42 تيراواط ساعة من الطاقة، وقامت بتحويل 63 مليون طن من النفايات. حققت Veolia Environnement (باريس يورونكست: VIE) في عام 2023 إيرادات مجمعة بلغت 45.3 مليار يورو. www.veolia.com

عن «ماجد الفطيم»

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. قصة نجاح تجارية ملحوظة، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 16 سوقاً حول العالم ويعمل بها أكثر من 43 ألف شخص. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 27 مركز تسوّق و13 فندقاً وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، "مول الإمارات"، و"مول مصر"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما أنّ للشركة امتياز الاستخدام الحصري لإسم "كارفور" في عدد من الأسواق على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 350 فرعاً ومتجراً إلكترونياً..

كما تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 500 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة إلى 34 مركز ترفيه عائلي "ماجيك بلانيت" في المنطقة، والعديد من المنشآت الترفيهية المبتكرة مثل "سكي دبي" آي فلاي دبي و"دريم سكيب"و"سكي مصر"، وغيرها. وتعد "ماجد الفطيم" هي الشركة الأم لشركة "نجم" لخدمات التمويل والمتخصصة بإصدار البطاقات الائتمانية الاستهلاكية، وهي أيضاً شركة متخصصة في الأزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية وتدير عدداً من أبرز الأسماء والعلامات التجارية في عالم الأزياء والمنزل مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"هوليستر" و"أُول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل" و "ميزون دو موند" و"ليغو" و"ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. كما تشغّل "ماجد الفطيم" شركة إدارة المنشآت "إنوڤا" من خلال مشروع مشترك مع شركة " فيوليا"، العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية.www.majidalfuttaim.com

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