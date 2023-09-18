إنوفست أعلنت إتمام عملية حجز مشروع جدن الفرسان في الرياض بالكامل خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب

المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة إنوفست، الشركة الرائدة في تطوير المجتمعات الحيوية في المملكة، اليوم عن اتمام عملية الحجز بالكامل لمشروعها جدن الفرسان والذي يقع ضمن ضاحية الفرسان بمدينة الرياض.

والجدير بالذكر أن هذا الإنجاز يأتي عقب إطلاق الشركة للمشروع خلال المشاركة في معرض سيتي سكيب غلوبال.

تعليقاً على هذا الحدث قال المستشار محمد الخرس، رئيس مجلس إدارة إنوفست: "سنواصل العمل على إطلاق مجتمعات جديدة تستهدف سعادة العائلة وتلبي لهم جودة الحياة الذي يطمحون إليها من خلال انشاء تصاميم مبتكرة ومتميزة في القطاع العقاري وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030".

يقدم مشروع جدن الفرسان مجتمعاً سكنياً ذات جودة عالية وتصاميم فريدة وبأسعار غير سابقا لها حيث يتكون المشروع من فلل مستقلة ضمن مجمع سكني متكامل الخدمات ومصمم بطراز عالمي ينبع منه الطراز السلماني.

وتتكون الفلل من صالات في الدور الأرضي وثلاث غرف نوم رئيسة ذات مساحات رحبة. كما تتمتع هذه الفلل أيضاً بمزايا عدة ومن اهمها الضمانات التي تمتد حتى ٢٥ عاماً.

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نبذة عن إنوفست

تأسست إنوفست عام 2017 انطلاقاً من فكر عصري مدروس والتزام تام تجاه تحقيق التقدم في تطوير وإدارة المجمعات السكنية الصديقة للبيئة، والتي تتسم بالحيوية والاستدامة وتستخدم أحدث التقنيات وأساليب البناء لتخفيض استهلاك الطاقة وتحسين مستوى المعيشة. وتفخر إنوفست اليوم بقائمة طويلة من الإنجازات المرموقة التي ترسم صورة مشرقة للمجمعات السكنية المتحضرة وتمزج بين الإرث العريق والحياة العصرية.

وفي سعينا للمساهمة في تحقيق التطلعات المستقبلية للمملكة وإقامة مجتمعات مثالية، فقد عملنا على تطوير النهج المثالي ونجحنا في تطوير مجتمعات مزدهرة منسجمة عبر مزيج متوازن من التفاصيل المستوحاة من التاريخ والهندسة المعمارية المذهلة، إذ نطمح لأن نكون الشركة الأكثر ابتكارًا ونحصل على شهادة المطور العقاري المعتمد في السعودية.



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