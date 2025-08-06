"إنكورتا" تمنح المؤسسات من ربط مصادر البيانات المختلفة بسهولة،للحصول على رؤى فورية وقابلة للتنفيذ

المنطقة تحتاج إلى منصات مرنة تساعدها على مواجهة التحديات واغتنام فرص الاقتصاد الرقمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يشكل التدفق المتزايد للبيانات من مصادر متنوعة تحدياً كبيراً يواجه المؤسسات في الخليج، حيث تتسارع وتيرة التحوّل الرقمي في المنطقة خاصةً، وبات عامل الوقت حاسمًا لصالح هذه المؤسسات في تحليل هذه البيانات والاستفادة منها خلال الوقت المناسب.

وانطلاقًا من ذلك، تأتي منصة "إنكورتا" Incorta لتقدّم حلاً عملياً يسهّل عملية دمج البيانات وتحليلها بسرعة دون تعقيدات تقنية، مما يتيح للمؤسسات في الخليج رؤية أوضح وقرارات أسرع، ويجعل منها نقطة التحول لتواكب بيئة الأعمال المتغيرة.

وتشهد دول مجلس التعاون نموًا رقميًا متواصلًا، مدفوعًا برؤى وطنية مثل "رؤية السعودية 2030" و "رؤية الإمارات 2030"، مولدةً كميات ضخمة من البيانات، وهنا تبرز الحاجة إلى منصة "إنكورتا" المرنة، والقادرة على ربط المؤسسات بمصادر بياناتها – سواء كانت داخلية، أو سحابية – ومن ثم تحويلها إلى قيمة فعلية على أرض الواقع.

ماجد طاهر، المدير العام لشركة "إنكورتا" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، صرّح قائلاً: "في سوق الخليج اليوم، الحاجة واضحة: على المؤسسات مواكبة تدفّق البيانات الهائل وتحويله بسرعة إلى رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ. وهنا تبرز قيمة "إنكورتا" من خلال بنية فريدة تمكّن الشركات من دمج وتحليل بياناتها من مصادر متعددة بسرعة غير مسبوقة و بمنتهى السلاسة، سواء كانت البيانات مخزّنة داخليًا، على السحابة، أو موزعة عبر منصات سحابية متعددة.." وأضاف: "هذا النهج لا يعمل فقط على تبسيط العمليات المرتبطة بالبيانات، بل يعزز أيضًا ثقافة اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، وهو أمر ضروري لتحقيق النمو المستدام في سوق ديناميكي."

أبرز المزايا التي تقدّمها "إنكورتا" لمؤسسات الخليج:

🔹 قرارات أسرع وأكثر ذكاءً: تساعد إنكورتا المؤسسات على الاستجابة بسرعة للمتغيرات السوقية وتحقيق ميزة تنافسية، من خلال تسريع عملية تحليل البيانات.

🔹 تكامل مرن بين مختلف المصادر: تمكّن Incorta Direct Data Mapping™ المؤسسات من استيعاب البيانات من أنظمة مثل Oracle، SAP، CRMs، وغيرهم، دون الحاجة إلى عمليات ETL التقليدية، عبر أكثر من 200 موصل بيانات.

🔹 رؤية فورية من المصدر: توفر تحليلات فورية للبيانات كما هي، بدون إعادة تشكيل أو تجهيز مكلف، مما يسهم القدرة في اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة.

🔹 مرونة في التعامل مع بيئات البيانات المختلفة: تتفهم "إنكورتا" طبيعة بيئات تقنية المعلومات المتنوعة في الخليج، وتتيح المؤسسات حرية دمج بياناتها مهما كان موقعها – عبر مقر الشركة أو سحابيًا– لتكون البيانات في متناول اليد في كافة الأوقات.

بالرغم من التطور الكبير، إلا أن منطقة الخليج لا تزال تسجّل نسبة منخفضة نسبيًا في مستوى تكامل البيانات (26% فقط مقابل 29% عالمياً). ويعد ذلك على وجود فرص كبيرة غير مستغلة. وجاءت منصة "إنكورتا" لتقدم حلول تساعد المؤسسات في تحقيق مستوى أعلى من التكامل والاستفادة الحقيقية من بياناتها.

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