دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إنفيسكو، الشركة العالمية الرائدة في مجال إدارة الأصول، اليوم عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة سيكورا إنترناشونال "Secura International"، وهي شركة مستقلة تعمل في مجال حلول إدارة الثروات، لتوفير حلول لمحافظ الاستثمار النموذجية، وذلك في إطار عروض الاستثمار التي تقدمها شركة سيكورا لعملائها.

وفي سياق هذه الشراكة، ستقوم إنفيسكو بتزويد شركة سيكورا بنماذج بنية مفتوحة مخصصة ضمن مجموعة محافظها "Invesco Guided" مع تخصيص إجمالي مستهدف لحقوق الملكية يهدف إلى تحمل المخاطر الأساسية. ويتم إنشاء وإدارة هذه النماذج، التي تضم حلول محافظ النمو والدخل، من قبل فريق حلول الاستثمار في إنفيسكو وبالاستفادة من الخبرة العريقة التي تتمتع بها إنفيسكو في مجال فئات الأصول والأسواق العالمية، بهدف إنشاء محافظ مع حلول مصممة لتعزيز النتائج. ويتم إنشاء حلول النموذج باستخدام عملية استثمار منضبطة تتضمن قيام مدير الاستثمار بعملية بحث دقيقة لتقديم محافظ محسنة متعددة الأصول تهدف إلى التعامل مع تحديات الاستثمار شديدة التعقيد.

جدير بالذكر أن فريق حلول الاستثمار في إنفيسكو يدير حالياً أصولاً تبلغ قيمتها حوالي 82 مليار دولار أمريكي، وأكثر من 100 محفظة نموذجية تتضمن نماذج نشطة وخاملة وهجينة.

وفي سياق متصل، قالت زينب فيصل الكفيشي، مديرة قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إنفيسكو: "يواجه المستثمرون في المنطقة، كما في جميع أنحاء العالم، أوقاتاً صعبة، إذ أدت الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية وتقلبات السوق إلى إثارة مخاوف الكثيرين فيما يتعلق بإدارة الثروات على المدى الطويل. ومن هذا المنطلق فإن شراكتنا مع سيكورا توفر مجموعة من خيارات الاستثمار الجديدة والمبتكرة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تعزيز أهدافهم الاستثمارية وتلبية احتياجاتهم الخاصة بالتخطيط لتعاقب الثروة".

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال دوي نجوين، كبير مسؤولي الاستثمار في إنفيسكو لحلول الاستثمار: "يسعدنا التعاون مع سيكورا إنترناشونال في هذا المجال المهم الذي يمثل فرصة كبيرة. ونحن نعلم جيداً بأن لدى المستثمرين مجموعة متنوعة من الأهداف الاستثمارية، وواثقون بأن خبرتنا في هذا المجال ستساعد في تحقيق النتائج المطلوبة، وذلك بالاستناد إلى عملية استثمار منضبطة وقابلة للتكرار والتوسيع."

هذا وكانت سيكورا إنترناشونال، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، قد أطلقت عملياتها في أوائل شهر يوليو الفائت لتقديم حلول الاستثمار والثروة للأسواق مرتفعة الثروات في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. كما أطلقت الشركة التي تخضع للتنظيم من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، مؤخراً خطتها Global Advantage Plus (GAP) لمساعدة المستثمرين الدوليين على تحقيق أهداف متعددة الأجيال لثرواتهم، وتلبية احتياجاتهم المتعلقة بتوارث الثروات، من خلال خيارات استثمار واسعة ومحافظ نموذجية متنوعة. ويتم الاحتفاظ بأصول الخطة من قبل وصي مستقل من شركة جيرسي، الخاضعة لتنظيم لجنة الخدمات المالية في جيرسي. وسيتم تقديم حلول محفظة إنفيسكو النموذجية من خلال منصة الاستثمار التابعة لشركة سيكورا.

من جانبه، قال سانجيف شودري، كبير المسؤولين التنفيذيين في سيكورا إنترناشونال، الذي يقود مبادرة الشركة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا: "نحن سعداء بالتعاون مع إنفيسكو لتقديم حلول المحفظة النموذجية، ومتحمسون جداً للفرص الكبيرة التي يمكننا استغلالها في هذه المنطقة. ونحن ندرك جيداً أن هذه السوق تعاني من نقص في حلول الاستثمار المجربة والمثبتة التي يمكن تقديمها للعملاء الدوليين، ومن هنا فإن خطة (GAP)، التي طورتها سيكورا إنترناشونال من خلال توفير وصي دولي عبر شركة جيرسي ترست، تعد خطة مثالية لمساعدة المستشارين الماليين على توفير تلك الحلول وسد النقص فيها."

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