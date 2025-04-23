مصر- القاهرة: بينما تواصل مصر مسيرتها الطموحة نحو التحول الشامل، تبرز العاصمة الإدارية الجديدة كرمز لرؤية الدولة في إعادة تعريف مستقبل الأعمال والابتكار والاستدامة. وفي قلب هذا المشهد الطموح، يسطع نجم إنفنيتي تاور بعد فوزه بستٍ من أبرز الجوائز المرموقة في قطاع العقارات العالمي، ضمن جوائز إنترناشيونال بروبرتي أواردز International Property Awards خلال الحفل الذي أقيم في لندن، مما يعزز مكانته كواحد من أبرز مواقع الأعمال العالمية من الطراز الأول.

وتتضمن الجوائز الست التي حصدتها إنفنيتي تاور التالي:

أفضل مشروع ناطحات سحاب تجاري على المستوى الدولي.

أفضل مشروع إداري في مصر.

أفضل مشروع إداري في قارة إفريقيا.

أفضل مشروع ناطحات سحاب تجاري في إفريقيا.

أفضل مشروع ناطحات سحاب تجاري في مصر

أفضل عقار عالمي لعام 2024/2025

ويؤكد هذا التقدير الدولي المكانة المتميزة لـ إنفنيتي تاور كواحد من أكثر الوجهات الاستثمارية العالمية جذباً على مستوى العالم، كما يعكس قدرة مصر المتنامية على المنافسة مع أهم المراكز المالية العالمية من نيويورك ولندن إلى دبي.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال د.أسعد سلامة، المؤسس والعضو المنتدب لشركة إنفينيتي تاورز للتطويرالعقاري:

"يُمثل إنفنيتي تاور ثمرة عقود من الالتزام بالدقة والابتكار والتصميم العالمي. فهو أكثر من مجرد ناطحة سحاب؛ بل هو رمز لمستقبل مصر، حيث تلتقي الاستدامة والهندسة المعمارية والتميز التجاري. لقد صُممت كل تفصيله به بعناية فائقة، بدءاً من اختيار المواد، وصولاً إلى أحدث منهجيات التنفيذ، لضمان أن يتجاوز البرج أعلى المعايير العالمية وليس مجرد تحقيقها."

بارتفاع 230 مترًا ومساحة مكاتب خالية من الأعمدة تمتد إلى 30 مترًا، فإن إنفنيتي تاور ليس مجرد مبنى إداري، بل هو رمز للقوة والتميز والتقدم. وباعتباره أول مشروع ناطحة سحاب تجاري في العاصمة الإدارية يسعى للحصول على شهادة LEED البلاتينية، وبفضل بنيته التحتية الذكية وخصائصه المستدامة ومكاتبه المصممة خصيصاً للشركات متعددة الجنسيات ورواد الأعمال الطموحين. هو وجهة لأولئك الذين يشكلون المستقبل من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين وكبرى الشركات العالمية الذين يبحثون عن عنوان يليق بطموحاتهم.

وفي ظل تزايد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، يبرز إنفنيتي تاور كمنارة جاذبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التوسع في مركز أعمال يتمتع بالديناميكية والموقع الاستراتيجي.

صُمم البرج من قِبل شركة NORR، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الهندسة المعمارية الواعية اجتماعيًا والمسؤولة بيئيًا، ليعكس التزاماً حقيقياً بتقديم مساحات عمل عالية الأداء تُلبي احتياجات الشركات العالمية المتطورة. كما يجمع المشروع بين المكونات التجارية والسكنية، ليقدم تجربة متكاملة للعيش والعمل والازدهار في عنوان واحد يرتقي بكل المقاييس.

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