مدينة فريتاون، سيراليون: أعلنت شركة إنفنيتي باور وحكومة سيراليون ممثلة في وزارة الطاقة، عن التوقيع رسميًا على مذكرة تفاهم لتطوير مشروعات جديدة للطاقة المتجددة في سيراليون تصل قدراتها الإجمالية إلى 1 جيجاوات بحلول عام 2033. تتضمن مذكرة التفاهم مراحل تنفيذ المشروعات التي تستهدف تعزيز قدرات البلاد في توليد الكهرباء ودعم مشروعات البنية التحتية.

أقيمت مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم في القصر الرئاسي في العاصمة فريتاون، حيث يمثل هذا المشروع خطوة محورية لتأكيد التزام سيراليون بتوليد ونشر الطاقة المستدامة ودعم التنمية الاقتصادية في البلاد. ومن المتوقع أن تتضمن مذكرة التفاهم تطوير مشروعات لتركيب لوحات الطاقة الشمسية على الأرض وعلى سطح المياه، ومشروعات للطاقة الكهرومائية، وتخزين البطاريات، وطاقة الرياح. وتهدف هذه المشروعات لتمكين المواطنين والقطاعات الاقتصادية من الحصول على الطاقة، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم سيراليون في تحقيق أهدافها البيئية.

وفي هذا الإطار، ستتعاون إنفنيتي باور مع وزارة الطاقة في سيراليون لتنفيذ عدد من دراسات الجدوى، والحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع، وإتمام اتفاقيات شراء الطاقة (PPA) بالتعاون مع هيئة توزيع وتوريد الكهرباء (EDSA)في سيراليون. تتضمن مذكرة التفاهم تطوير قدرات إجمالية تبلغ 200 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وتوسيع قدرة السدود الكهرومائية، وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على الأرض وعلى سطح المياه.

وبمناسبة هذا التعاون، قال السيد/ محمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس إدارة إنفنيتي باور: "تأتي هذه الشراكة تأكيدًا لالتزامنا المتواصل بتعزيز إمدادات الطاقة المستدامة في أفريقيا، والمساهمة في مستقبل مشرق للطاقة في سيراليون."

من جانيه، أضاف المهندس/ناير فؤاد، الرئيس التنفيذي لإنفنيتي باور: "إنّ تعاوننا مع حكومة سيراليون يؤكد قدرة الطاقة المتجددة على تطوير منظومة الطاقة في البلدان الأفريقية، ودفع التغيير الاجتماعي والاقتصادي بها."

وقد عبر السيد/أحمد مله، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي باور، عن تفاؤله بهذه الشراكة الهامة، وأضاف:" "تمثل مذكرة التفاهم التي وقعناها اليوم خطوة هامة لإنفنيتي باور وسيراليون في تنفيذ رؤيتنا التنموية المشتركة لمستقبل أكثر استدامة في البلاد. ولذلك نؤكد التزامنا بالتعاون مع حكومة سيراليون في تنفيذ هذا المشروع الطموح، والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة والنمو الاقتصادي هناك"

من ناحيتها، أكدت وزارة الطاقة في سيراليون على دعمها لهذه المبادرة، وأوضحت دور مشروعات الطاقة المتجددة المقرر إقامتها في تغيير منظومة الطاقة في البلاد بصورة جذرية. كما تعهدت الوزارة بتقديم كل الدعم اللازم لتنفيذ هذه المشروعات بنجاح.

وقال الدكتور/إلدريد تايلور، نائب وزير الطاقة في سيراليون: "تتمثل مهمتنا في منح الأولوية لتعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة، من خلال دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة في سيراليون، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات في قطاع الطاقة، لجعله قادرًا على اجتذاب المزيد من الاستثمارات. ولهذا يسعدنا التعاون مع إنفنيتي باور في هذا المشروع، كما نتطلع لما سيسفر عنه هذا التعاون من نتائج مشجعة خلال الأشهر والسنوات القادمة"

وخلال الحوار الوطني الأول حول المناخ وتحول قطاع الطاقة في سيراليون، والذي عقد في أكتوبر 2023 ونظمته المبادرة الرئاسية لتغير المناخ والطاقة المتجددة والأمن الغذائي (PI-CREF)، أكد الرئيس السيراليوني/جوليوس مادا بيو على نية حكومته الاستثمار في تطوير قدرات توليد جديدة تصل إلى 1 جيجاوات خلال السنوات العشر إلى الخمس عشر القادمة، وهو ما سيمكّن البلاد من تداول الطاقة مع جيرانها.

يضيف الدكتور/كانديه يومكيلا، المشرف على المبادرة الرئاسية لتغير المناخ والطاقة المتجددة والأمن الغذائي (PI-CREF):"تتمتع إنفنيتي باور بمكانة متميزة تتيح لها تحقيق رؤية الرئيس بيو لقطاع الطاقة في البلاد خلال أقصر وقت ممكن، نظرًا لمشروعاتها المستمرة وخبراتها الكبيرة في أفريقيا، وأهدافها الطموحة لتطوير منظومة الطاقة المتجددة في القارة. إنّ الإصلاحات الشاملة التي تقوم بها حكومة سيراليون في قطاع الطاقة بدأت تؤتي ثمارها، كما تواصل المبادرة لعب دور محفز لقطاع الطاقة، من خلال استقدام شركاء متميزين للتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، والقيام بالتنسيق الاستراتيجي والسياسي لتيسير هذه الشراكات"

وتؤكد هذا الشراكة على التزام إنفنيتي باور بتقديم حلول مبتكرة للطاقة المتجددة في جميع أنحاء أفريقيا ودعم التنمية المستدامة في القارة.

نبذة عن إنفنيتي باور

«إنفنيتي باور»، أكبر شركة أفريقية للطاقة المتجددة. ثمرة الشراكة بين إنفنيتي المصرية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" تستهدف مشاريع توليد الطاقة في أفريقيا من خلال مصادر وتكنولوجيا الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. فضلاً عن عمليات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه بالطاقة الكهربائية وتطوير التكنولوجيا المكمَلة لتعزيز ازدهار هذه القطاعات، مثل تخزين البطاريات، وتطوير شبكات الربط والتوزيع. وبالتالي، الإستجابة إلى تحديات إمدادات الطاقة وانعدام أمنها في جميع أنحاء القارة الأفريقية. كما تعتزم الشركة تحقيق إنتاجية تبلغ 10 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

تهدف إنفنيتي باور إلى تقوية نفوذها من خلال السجل الحافل لشركائها المؤسسين إنفنيتي المصرية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" في مجال تطوير وتشغيل أصول الطاقة المتجددة. ولديها حاليًا محفظة تشغيلية ضخمة وقدرة إنتاجية تصل إلى أكثر من 1.3 جيجاواط في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مستوى البنية التحتية في مصر وجنوب أفريقيا والسنغال، وهو ما يعادل خفض الانبعاثات الكربونية الى اكثرمن 3 ملايين طن سنويًا من خلال الاعتماد على أساليب توليد الطاقة التقليدية.

تتعهد إنفنيتي باور بإنارة القارة ودعم استدامة الطاقة المتجددة في جميع أرجاء أفريقيا. فضلاً عن منح فرص عمل لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقق التنمية الإجتماعية وضمان الحماية البيئية في المجتمعات المحلية.

للمزيد من المعلومات حول «إنفنيتي باور» ومحفظة مشاريع الشركة في قطاع الطاقة المتجددة يرجى زيارة www.weareinfinitypower.com

للاتصال بشركة إنفنيتي:

الاسم: انجي عماد

البريد الكتروني: engy.emad@traccs.net

نبذة عن وزارة الطاقة في سيراليون:

وزارة الطاقة في سيراليون مسؤولة عن وضع السياسات وتنفيذ مشروعات الطاقة، بما يساهم في التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في البلاد.

نبذة عن المبادرة الرئاسية لتغير المناخ والطاقة المتجددة والأمن الغذائي في سيراليون (PI-CREF):

تعتمد المبادرة الرئاسية لتغير المناخ والطاقة المتجددة والأمن الغذائي على دعم الهيئات الحكومية ذات الصلة لتطوير وإدارة وتنسيق السياسات العامة وجهود التنمية الوطنية، لتنفيذ إجراءات مكافحة تغير المناخ، والوصول للطاقة المستدامة وبرامج الأمن الغذائي والتغذية في سيراليون.

للتواصل:

أنتوني كامارا (جونيور) | مدير - الشراكات والاتصالات والتوعية

المبادرة الرئاسية للتغير المناخي والطاقة المتجددة والأمن الغذائي

akkamara@statehouse.gov.sl

#بياناتحكومية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا