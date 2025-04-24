بمناسبة الإحتفال بيوم الأرض العالمي وفي إطار التزامها بالإستدامة البيئية، نظمت شركة الخليج كابيتال للاستثمار، "إنفست جي بي" – الذراع الاستثماري لبنك الخليج تجربة تنقل صديقة للبيئة لموظفيها من والى مقر الشركة الرئيسي في برج الحمراء باستخدام سيارات BYD الكهربائية.

وتهدف شركة "إنفست جي بي" من خلال التعاون مع شركة BYD الغانم في هذه التجربط المميزة، إلى تسليط الضوء على التطبيقات العملية للتكنولوجيا الخضراء وفوائد دمج مفاهيم الاستدامة في العمليات اليومية للأعمال.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات التي تندرج تحت استراتيجية إنفست جي بي الشاملة للبيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) ، حيث تسعى الشركة إلى تعزيز الممارسات البيئية المسؤولة داخل بيئة العمل، ورفع الوعي بأهمية الاستدامة، وحث الموظفين لتبني سلوكيات إيجابية تساهم في مستقبل أكثر اخضراراً للكويت.

وتؤكد إنفست جي بي التزامها المستمر بترسيخ مفاهيم الاستدامة في ثقافتها المؤسسية وإطار عملها التشغيلي، من خلال طرح مبادرات مبتكرة تمكّن الموظفين من المشاركة الفعالة في حماية البيئة. وتُعد هذه المبادرة أكثر من مجرد احتفال بيوم الأرض، بل تجسيداً لرؤية إنفست جي بي طويلة الأمد في قيادة المسيرة نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة.

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