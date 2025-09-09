المرحلة الثالثة تضيف 370 وحدة سكنية بتصاميم عصرية متكاملة

المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي قرب أبرز المعالم الرئيسية والترفيهية في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة –: أعلنت شركة "إنفراكورب"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة البنى التحتية الاجتماعية والمستدامة، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة "عبر المتوسط للمقاولات ذ.م.م"، إحدى شركات الإنشاءات المرموقة في المنطقة، لتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروعها السكني الطموح "كاليفورنيا ريزدنسز" الواقع في قلب دبي.

وقّع الاتفاقية كل من السيد ماجد الخان، الرئيس التنفيذي لشركة انفراكورب، والسيد وائل السهاونة، المدير المالي لشركة "عبر المتوسط للمقاولات"، وذلك في خطوة تمثل انطلاقة جديدة لتطوير هذا المشروع.

وتأتي هذه الشراكة لتدشين المرحلة الثالثة من "كاليفورنيا فيلج"، حيث تشمل هذه المرحلة تطوير 370 وحدة سكنية فاخرة، تم تصميمها وفقًا لأحدث معايير الجودة والتصاميم العصرية التي تلبي احتياجات الأسر المعاصرة.

الجدير بالذكر إن المرحلة الثالثة من المشروع، "كاليفورنيا ريزدنسز"، هي امتداد للنجاح الكبير الذي حققته المرحلتان الأولى والثانية من مشروع "كاليفورنيا فيليج" وتسليم وحداتهما بالكامل بعد اكتمال جميع الأعمال الإنشائية في المشروع. ويوفر مشروع "كاليفورنيا فيلج" أكثر من 600 وحدة سكنية تشمل الفلل والشقق ومنازل التاون هاوس، مع مساحات واسعة وتصاميم أنيقة تحقق توازنًا مثاليًا بين الحياة الحضرية واحتياجات السكن الحديثة. والقيمة السوقية للمشروع تتجاوز 350 مليون دولار أمريكي، ويقع على مساحة 112,127 مترًا مربعًا في موقع متميز بالقرب من طريق الشيخ محمد بن زايد ومنتزه آي إم جي والقرية العالمية، مما يجعله وجهة سكنية متكاملة مع مرافق عصرية وخدمات راقية تتيح لسكانه أسلوب حياة نشط وصحي.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد ماجد الخان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة "إنفراكورب": "يسرنا أن نعلن عن شراكتنا مع شركة "عبر المتوسط للمقاولات"، التي تمتلك سجلاً حافلاً بالتميز والإنجاز في قطاع الإنشاءات، وتشتهر بتطبيقها لأعلى معايير الجودة العالمية والتزامها الدقيق في تسليم المشاريع في الوقت المحدد. إن اختيارنا لهم لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع كاليفورنيا فيلج يعكس ثقتنا في قدرتهم على تحقيق رؤيتنا الطموحة لهذا المشروع، والمتمثلة في إنشاء مجتمع سكني مستدام يجمع بين الفخامة والراحة وتكامل الخدمات."

وأضاف الخان: "يمثل هذا المشروع جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا للتوسع في سوق دبي العقاري الواعد، حيث يأتي إطلاق المرحلة الثالثة، كاليفورنيا ريزدنسز، استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققته المرحلتان الأولى والثانية مع تسليم جميع وحداتهما بنجاح. نحن على ثقة بأن المرحلة الثالثة من مشروع كاليفورنيا فيلج ستشكل إضافة نوعية للمشهد العمراني في الإمارة."

من جانبه، قال السيد وائل السهاونة، الرئيس المالي لشركة "عبر المتوسط للمقاولات": "نحن فخورون بشراكتنا مع إنفراكورب، ونتطلع لتسخير خبراتنا التي تمتد لعقود في مجال المقاولات لتنفيذ هذا المشروع المتميز وفقاً لأعلى معايير الجودة والدقة. إن مشروع كاليفورنيا فيلج يمثل رؤية مستقبلية للمجمعات السكنية، ونحن متحمسون للمساهمة في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس."

وأضاف السهاونة: "نلتزم في ’شركة عبر المتوسط للمقاولات‘ بتطبيق أرقى الممارسات الهندسية والمعايير العالمية، لضمان إنجاز المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد، وبجودة تضاهي أفضل المشاريع العقارية في المنطقة، وبما يعزز مكانة دبي كوجهة فريدة ومتميزة للسكن والاستثمار".

نبذة عن إنفراكورب:

إنفراكورب ش.م.ب هي شركة متخصصة في الاستثمار في قطاع البنى التحتية و التنمية المستدامة تأسست برأسمال قدره 1.2 مليار دولار أمريكي. وتدير إنفراكورب محفظة مشاريع تطويرية تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار أمريكي من أصول البنية التحتية، بما في ذلك 250 مليون قدم مربعة من المساحات في في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والمخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وتعتمد استراتيجية إنفراكورب للاستدامة على تحقيق عوائد طويلة الأجل للمستثمرين من خلال الإدارة الاستباقية لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومن خلال تبني الفرص التي تحقق قيمة فعلية في منظومة الاستثمارات المستدامة. للمزيد من المعلومات حول إنفراكورب، يرجى زيارة الموقع www.infracorp.bh

نبذة عن شركة "عبر المتوسط للمقاولات" ذ.م.م:

شركة "عبر المتوسط للمقاولات" هي إحدى الشركات الرائدة في مجال الإنشاءات والمقاولات في المنطقة، وتتمتع بخبرة واسعة في تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في قطاعات متنوعة. وتشتهر الشركة بالتزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة في جميع مراحل العمل، من التخطيط وحتى التسليم. ونفذت "عبر المتوسط للمقاولات" العديد من المشاريع الناجحة التي شملت المباني السكنية والتجارية، والمجمعات المتكاملة، والبنية التحتية، مما أكسبها سمعة قوية وموثوقية عالية في السوق العقاري بالمنطقة. وتعتمد الشركة على فريق عمل متخصص ومهني، بالإضافة إلى استخدام أحدث التقنيات والممارسات الهندسية، لضمان تسليم المشاريع في الوقت المحدد وبأعلى مستويات الجودة التي تلبي وتفوق توقعات العملاء.

