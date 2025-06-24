المنامة، مملكة البحرين: في إطار حرصها الدائم على دعم المؤسسات التعليمية، وقعت شركة إنفراكورب، الشركة المختصة بأنشطة البنية التحتية والتنمية المستدامة، مؤخرًا مذكرة تفاهم مع مدرسة بيان البحرين، تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الطرفين وتوفير فرص التدريب والتعلم للطلبة.

هذا وأفيمت مراسم التوقيع في مدرسة بيان البحرين، حيث قامت الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي، رئيس مجلس أمناء مدرسة بيان البحرين، بالتوقيع بالنيابة عن المدرسة، في حين وقع من جانب الشركة السيد ماجد الخان، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب، وذلك وسط حصور عدد من المدراء والمسؤولين من الطرفين.

وتنص الاتفاقية على توفير فرص التعلم والتدريب العملي لطلبة الصف العاشر والحادي عشر في مختلف أقسام الشركة، ويشمل ذلك أقسام إدارة المشاريع والمحاسبة والتسويق والموارد البشرية وغيرها، إضافة إلى حضور ورش عمل حول الاستدامة وإدارة المشاريع وزيارات ميدانية لمواقع التطوير للتعرّف على أحدث التقنيات والعمليات التشغيلية.

كما ستقوم الشركة برعاية شراء عدد من الأدوات والوسائل التقنية التي ستساعد المدرسة في أداء مهامها التعليمية، مثل أجهزة الهاتف والأجهزة اللوحية والشاشات التفاعلية والبرامج التعليمية وموزعات الشبكة وغيرها، وذلك ضمن التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية ودعم أهداف التنمية المستدامة في المملكة، وإيمانها بأن الاستثمار في رأس المال البشري يشكل أساسًا لازدهار المجتمعات.

وبهذه المناسبة، صرحت الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي، رئيس مجلس أمناء مدرسة بيان البحرين، بالقول: "نثمن عالياً هذه المبادرة الكريمة من شركة إنفراكورب، فهي تجسد روح الشراكة المجتمعية وتفتح أمام طلبتنا آفاقًا تعليمية وتدريبية جديدة، لتوفر ركيزة أساسية في تطوير مهاراتهم وتعزيز بيئة تعليمية تفاعلية تحفز الابتكار والإبداع وتدعم رسالتنا التربوية الشاملة الهادفة إلى تنمية قادة الغد وتمكين المجتمع بكفاءات واعدة."

من جانبه، أضاف السيد ماجد الخان، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب، بالقول: "نسعد اليوم بتعزيز تعاوننا مع مدرسة بيان البحرين، حيث نولي اهتمامًا كبيرًا بدعم قطاع التعليم، وذلك ضمن رسالتنا لتدعيم الاستدامة والمساهمة في تنمية المجتمع. نهدف عبر هذا التعاون إلى تمكين أبناءنا وبناتنا الطلبة من ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي وتوسيع مداركهم حول مجالات البنية التحتية والاستثمار الأخضر، وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل المبدعين والمسؤولين عن اقتصاد وطني مزدهر ومستدام، في اتساق مع توجيهات القيادة الرشيدة وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030."

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نبذة عن إنفراكورب:

إنفراكورب ش.م.ب هي شركة متخصصة في الاستثمار في قطاع البنى التحتية و التنمية المستدامة تأسست برأسمال قدره 1.2 مليار دولار أمريكي. وتدير إنفراكورب محفظة مشاريع تطويرية تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار أمريكي من أصول البنية التحتية، بما في ذلك 250 مليون قدم مربعة من المساحات في في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والمخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وتعتمد استراتيجية إنفراكورب للاستدامة على تحقيق عوائد طويلة الأجل للمستثمرين من خلال الإدارة الاستباقية لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومن خلال تبني الفرص التي تحقق قيمة فعلية في منظومة الاستثمارات المستدامة.

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