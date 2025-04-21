المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة إنفراكورب، المستثمر الإقليمي الرائد في مشاريع البنية التحتية المستدامة وأسلوب الحياة، عن الإطلاق الرسمي لـ"هارف"، الشركة الجديدة المختصة بخلق تجارب فريدة واستثنائية في قطاع الضيافة.

تهدف "هارف" إلى تقديم ثقافة أسلوب حياة جديدة بالمنطقة، تجمع بين الابتكارات في فنون الطهي والتجارب الاجتماعية الغامرة. وتضم تحت مظلتها محفظة مميزة من العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية، منها "روكا" و"أفلي" و"روبوشون" و"تويجي" و"نينيف"، على أن يتم الإعلان عن المزيد من الإضافات المميزة قريبًا.

وبالإضافة إلى استثماراتها في قطاعي المطاعم والضيافة، ستتوسع "هارف" إلى المجال الثقافي من خلال تطوير وتشغيل معرض فني خاص بها، في مبادرة تؤكد على التزام العلامة بتقديم تجارب استثنائية ودعم الإبداع والمشاركة المجتمعية.

وبهذه المناسبة، صرح السيد ماجد الخان، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب، بالقول: "هارف ليست مجرد علامة تجارية لأسلوب الحياة، بل هي تمثل توجهًا مبتكرًا. نحن نوفر معايير عالمية وتجارب من الطراز الأول في المنطقة، مع هوية فريدة تنبض بثقافة المجتمع وإبداعه وطموحه. وستكون هارف منصة للاكتشاف والإلهام والتواصل."

هذا وتمثل "هارف" توسعًا استراتيجيًا في محفظة إنفراكورب في مجالات أسلوب الحياة والترفيه، بما يتماشى مع رؤيتها الهادفة إلى الارتقاء بالوجهات الإقليمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال الابتكار وتقديم عروض عالمية المستوى.

لمزيد من المعلومات حول مشاريع إنفراكورب، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.infracorp.bh. تابع آخر أخبار الشركة عبر @infracorp.bh على إنستغرام، وInfracorp Bahrain على لينكدإن.

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