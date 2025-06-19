المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة إنفراكورب، الشركة المختصة بأنشطة البنية التحتية والتنمية المستدامة، مؤخرًا عن الإطلاق الرسمي لمبيعات مشروعها السكني الجديد "كاليفورنيا ريزيدنسز" في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة إجمالية بلغت 61.8 مليون دينار بحريني، وذلك خلال حفل تدشين رسمي حضره العديد من المهتمين بالقطاع العقاري في دبي.

ويقدم المشروع 370 وحدة سكنية ويُعد إضافة نوعية إلى مشهد التطوير العقاري في دبي، حيث يجمع بين التصميم العصري المدروس والطابع العائلي الهادئ، ويوفر بيئة سكنية متكاملة تُراعي متطلبات الحياة اليومية وتجمع بين الراحة والجمال والترابط المجتمعي. وقد أصبح المشروع متاحًا للشراء رسميًا اعتبارًا من 11 يونيو 2025، ليشكل فرصة واعدة للراغبين في التملكّ ضمن أحد أكثر المجتمعات الواعدة في الإمارة من حيث الموقع والتكامل.

هذا ويقع مشروع "كاليفورنيا ريزيدنسز" في موقع استراتيجي بمنطقة وادي الصفا، على بُعد دقائق معدودة من أبرز معالم دبي، مثل القریة العالمية وعالم المغامرات جي إم آي، مما يجعله نقطة التقاء مثالية بين الحياة الهادئة العائلية والمرافق الترفيهية النابضة بالحيوية. ويقدم المشروع مثالاً لأنماط معيشة مثالية، حيث تتناغم الشقق والفلل و"التاون هاوس" ضمن تخطيط عمراني ذكي يُراعي الخصوصية والانفتاح في آنٍ واحد، ويمنح السكان تجربة سكنية تشبه مجتمعات الفلل ولكن في إطار أكثر مرونة وسهولة، ويوفر بيئة متجانسة ومتوازنة تعزز الانتماء.

ويتميز المشروع بطابعه البيئي المستدام، إذ تُحيط به حدائق منسقة بعناية ومسارات مخصصة للمشي تشكل قلبًا نابضًا بالحياة المجتمعية والتواصل. كما يوفر "كاليفورنيا ريزيدنسز" مجموعة متنوّعة من المرافق والخدمات، تشمل ناديًا رياضيًا متكاملًا وأحواض سباحة وصالات مخصصة للاجتماعات والتجمّع، إضافة إلى مساحات مخصصة للأطفال والأنشطة العائلية.

يوفر مشروع "كاليفورنيا ريزيدنسز" مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية التي تشمل شققاً بغرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم، مصممة بعناية لتلبية احتياجات العائلات والمستثمرين ضمن بيئة مجتمعية متكاملة تجمع بين الفخامة والعملية. وبفضل موقعه الحيوي وتكامله الحضري، يُعتبر "كاليفورنيا ريزيدنسز" فرصة استثمارية مثالية تجمع بين إمكانية السكن والاستثمار على المدى الطويل، في واحدة من أسرع مناطق دبي نمواً، في حين من المقرر تسليم المشروع خلال الربع الثاني من عام 2028.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد ماجد الله عبد الخان، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب، بالقول: "يعكس مشروع ’كاليفورنيا ريزيدنسز‘ رؤيتنا بعيدة المدى في بناء مجتمعات تضع جودة الحياة والاستدامة والتواصل الاجتماعي في صلب أولوياتها. ونحن فخورون بإطلاق مشروع يقدم أسلوب حياة متكامل في بيئة خضراء وصحية، تواكب تطلعات الأجيال القادمة. وتُعتبر منطقة وادي الصفا من أكثر مناطق دبي نمواً."

من جهتها، علقت السيدة ندى الكوھجي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة إنفراكورب، بالقول: "يُعتبر المشروع استثماراً استراتيجياً يجمع بين القیمة طويلة الأمد وسهولة الوصول، وهي فرصة نادرة لامتلاك منزل ضمن مجتمع متكامل وبجوار أبرز الوجهات الترفيهية. نحن على ثقة بأن هذا الإطلاق سيستقطب المستخدمين النهائيين والمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة في موقع واعد."

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نبذة عن إنفراكورب:

إنفراكورب ش.م.ب هي شركة متخصصة في الاستثمار في قطاع البنى التحتية و التنمية المستدامة تأسست برأسمال قدره 1.2 مليار دولار أمريكي. وتدير إنفراكورب محفظة مشاريع تطويرية تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار أمريكي من أصول البنية التحتية، بما في ذلك 250 مليون قدم مربعة من المساحات في في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والمخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وتعتمد استراتيجية إنفراكورب للاستدامة على تحقيق عوائد طويلة الأجل للمستثمرين من خلال الإدارة الاستباقية لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومن خلال تبني الفرص التي تحقق قيمة فعلية في منظومة الاستثمارات المستدامة.

للمزيد من المعلومات حول إنفراكورب، يرجى زيارة الموقع www.infracorp.bh

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