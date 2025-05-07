رابط مباشر جديد بين مركزي الإيداع لتسهيل معاملات التسوية وتعزيز فرص الوصول إلى الاستثمارات في دولتي الإمارات وكازاخستان

الشراكة ستعزز ربط أسواق المنطقة، وتسهّل معاملات التسوية للجهات المصدرة والمستثمرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ناسداك دبي، البورصة المالية العالمية الرائدة في المنطقة، وجهة الإيداع المركزي للأوراق المالية في بورصة أستانا الدولية، اليوم عن إنشاء رابط مباشر بين مركزي إيداع الأوراق المالية في البورصتين، وذلك على هامش فعاليات قمة أسواق رأس المال 2025، الحدث الأبرز الذي ينظمه سوق دبي المالي. وشكّلت هذه الخطوة محطة بارزة نحو تعزيز الترابط المالي في المنطقة، وإتاحة معاملات تسوية أكثر كفاءةً بعد تداول الأوراق المالية المُدرجة في البورصتين.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون ناسداك دبي وجِهة الإيداع المركزي في بورصة أستانا الدولية لتسهيل عمليات تداول وتسوية الأوراق المالية المُدرجة في البورصتين. وبالاستفادة من هذا الرابط المباشر، سيتمكن المشاركون والمستثمرون من امتلاك الأسهم المُدرجة في السوقين الماليين وتداولها بسهولة تامة ومن دون أي تعقيدات. كما ستدعم البنية التحتية المشتركة بين البلدين إمكانية التبادل وتحويل الأوراق المالية بين دولتي الإمارات وكازاخستان، مما يوفّر بيئة استثمارية أكثر كفاءة وسهولةً للجهات المُصْدِرة والمستثمرين على حدٍ سواء.

وتهدف الشراكة إلى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية، وتعزيز السيولة ودعم التكامل بين أسواق رأس المال في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وآسيا الوسطى. ومن خلال دعم عمليات الإدراج المزدوجة وتبسيط إجراءات تسوية الأوراق المالية، ستمهد البورصتان لمشاركة أوسع من المستثمرين، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الوصول إلى رأس المال عبر السوقين.

وتعليقاً على أهمية هذه الشراكة، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "يُشكّل التعاون مع جهة الإيداع المركزي للأوراق المالية في بورصة أستانا الدولية محطة بارزة ستعزز جهودنا لتطوير البنية التحتية لأسواق رأس المال عبر الحدود. فمن خلال إنشاء رابط مباشر بين مركزي إيداع الأوراق المالية في البورصتين، سنفتح آفاقاً جديدة وواعدة للجهات المصدرة والمستثمرين، فضلاً عن تسهيل معاملات الإدراج المزدوجة، وتحسين فرص وإمكانية الوصول إلى السوق، وزيادة سيولته. وتعكس هذه الخطوة أيضاً التزام ناسداك دبي ببناء أسواق عالمية مترابطة توفر أعلى مستوى من الكفاءة التشغيلية وإجراءات التسوية الخالية من التعقيدات، إلى جانب توسيع فرص جمع رأس المال، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي الرائدة والمتنامية كوجهة موثوقة ومركز محوري للاستثمار الدولي".

من جانبها، قالت أسيل موكازانوفا، الرئيس التنفيذي لبورصة أستانا الدولية: "يشكّل هذا التعاون خطوة مهمة وتطوراً إيجابياً جديداً من شأنه المساهمة في تعزيز فرص الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة آسيا الوسطى، والأهم أن الرابط المباشر مع مركز إيداع الأوراق المالية في بورصة ناسداك دبي يُركز على الجهات المصدرة والمستثمرين على حد سواء.”

ويشكل الرابط الجديد بين مركزي الإيداع إنجازاً مهماً في مسيرة تعزيز التعاون بين الأسواق في مختلف البلدان، وتوطيد الروابط الاقتصادية والمالية بين دولتي الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان. فمن خلال تطوير البنية التحتية التشغيلية وتيسير حركة رأس المال، ستوسع هذه الشراكة نطاق المشاركة في السوق، مرسخةً موقع دبي وأستانا كمركزين رائدين في المشهد المالي العالمي.

نبذة عن بورصة أستانا الدولية

تأسست بورصة أستانا الدولية (يُشار إليها بـ AIX) عام 2017 ضمن مشروع تطوير مركز أستانا المالي الدولي، وتضم قائمة المساهمين في البورصة كلاً من مركز أستانا المالي الدولي وبورصة شنغهاي، وصندوق طريق الحرير، وبورصة ناسداك، والتي توفر أيضاً منصة تداول خاص ببورصة أستانا الدولية. وتعمل البورصة ضمن بيئة تنظيمية قائمة على مبادئ القانون الإنجليزي، ما يوفر بيئة استثمارية موثوقة. وتتمحور رسالة البورصة حول تطوير سوق رأس مال مزدهرة ونشطة في كازاخستان والمنطقة، من خلال توفير شروط وأحكام واضحة ومناسبة تستقطب التمويل للشركات الخاصة والحكومية. كما تطوّر البورصة قطاعات خاصة لشركات التعدين ومشاريع البنية التحتية ضمن مبادرة الحزام والطريق.

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نبذة عن ناسداك دبي

ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وترحّب البورصة بجهات الإصدار الإقليمية والدولية الساعية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. يشار إلى أن سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي.

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