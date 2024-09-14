تجاوز قيمة الحجوزات 127 مليار دولار، مدفوعة بالتحول الرقمي والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة إنسايت آوت للاستشارات، الرائدة في مجال استشارات الضيافة والمعروفة بأبحاثها المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط، عن تجديد شراكتها مع فوكس رايت Phocuswright، المؤسسة العالمية الرائدة في أبحاث السفر، لإعداد تقرير سوق السفر السنوي للشرق الأوسط. ومنذ إطلاق التقرير في عام 2012، قامت إنسايت آوت بدور حيوي في تطويره. حيث تتوقع النسخة الأخيرة من التقرير نموًا ملحوظًا بنسبة 40% في قطاع السفر بالمنطقة وتجاوز نسبة الحجوزات لـ 127 مليار دولار بحلول عام 2027، وذلك بفضل الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية للسفر وزيادة الطلب من المستهلكين.

أكد التقرير أن سوق السفر في منطقة الشرق الأوسط يشهد اتجاهًا تصاعديًا واضحًا، حيث حقق نموًا بنسبة 13% في الحجوزات الإجمالية للسفر خلال عام 2023، وهو ما يمثل خمسة أضعاف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة. وفي هذا السياق، برز سوق السفر في دولة الإمارات العربية المتحدة كقوة صاعدة، حيث سجل 44.5 مليار دولار في إجمالي الحجوزات خلال العام 2023، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام السابق.

وتعليقا على هذه الشراكة، قالت لي هوكينز، المدير الإداري لدى شركة إنسايت آوت للاستشارات، تستمر شراكتنا مع شركة فوكس رايت"Phocuswright في تقديم بيانات ورؤى حيوية حول المشهد السريع التوسع في قطاع الضيافة والسفر في منطقة الشرق الأوسط. يتطور هذا القطاع بسرعة، خاصةً مع تسارع التكنولوجيا الرقمية وزيادة الطلب على مختلف أنشطة السفر. ومع هذه التحولات الكبيرة في المشهد السياحي في المنطقة، تزداد توقعات الزوار اليوم إلى الشرق الأوسط، الذين يبحثون عن تجارب أعمق وأكثر معنى تُبرز التاريخ الغني والتقاليد المتنوعة للمنطقة."

تمكنت إنسايت آوت للاستشارات على مدار 15 عامًا من الجهد المستمر والتفاني في العمل، من جمع فريق استشاريين وخبراء متخصصين يقومون بجمع البيانات الأولية وإجراء المقابلات التنفيذية ضمن قطاع السفر والضيافة والسياحة في المنطقة. وبفضل هذه الجهود، نجحت الشركة في معالجة الأسئلة الحرجة واستخلاص الأفكار التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي. وعلى مر السنين، قدَّمت إنسايت آوت دعمًا قيمًا للعديد من الشركات والمؤسسات العامة والخاصة، في مجال تقديم الأبحاث القائمة على البيانات في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك شركات: أماديوس وجميرا وسيرا، إلى جانب تعاونها مع مختلف الهيئات السياحية في دول مجلس التعاون الخليجي.

يقدم أحدث تقرير صدر من فوكس رايت Phocuswright نظرة شاملة عن سوق السفر في الشرق الأوسط بما في ذلك حجم السوق التفصيلي وتوقعاته، واتجاهات التوزيع، وتحليل قطاعات السفر الرئيسية، والتطورات الخاصة بقطاعات الطيران والفنادق وتأجير السيارات، وغيرها. كما ويركّز التقرير على أربعة أسواق سفر رئيسية في المنطقة، وهي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر.

وكشف التقرير عن ارتفاع معدل الحجوزات لدولة الإمارات العربية المتحدة في سوق السفر بمنطقة الشرق الأوسط إلى مستويات جديدة، حيث حققت طفرة كبيرة في إجمالي الحجوزات بلغت 44.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 12% عن العام السابق.

وتزامن النمو الكبير مع الاستثمارات الاستراتيجية في خطوط الطيران والفنادق والمعالم السياحية، مدعوماً ببنية تحتية متطورة للسياحة في البلاد. كما شهد قطاع الفنادق توسعاً ملحوظاً حيث ارتفعت الحجوزات الفندقية بنسبة 16%، بفضل تنوع خيارات الإقامة، كما حقق قطاع الطيران بقيادة عمالقة مثل طيران الإمارات والاتحاد، نمواً قوياً في الإيرادات، مما عزز من دور الإمارات كمركز سياحي عالمي، واكتسبت وكالات السفر الإلكترونية (OTAs) زخماً، مع توقعات بزيادة الحجوزات في عام 2024. إن تركيز الإمارات على الابتكار والاستدامة وتنويع السياحة يضمن استمرار نموها، على الرغم من التحديات مثل تقلب الطلب وزيادة المنافسة الدولية

أما في المملكة العربية السعودية، فقد شهد قطاع السفر طفرة ملحوظة في عام 2023، بفضل المشاريع الطموحة والاستثمارات الاستراتيجية، حيث بلغت قيمة إجمالي الحجوزات نحو 17 مليار دولار، بزيادة قدرها 16% عن العام السابق. كان هذا النمو مدفوعًا بزيادة الطلب المحلي على السفر وارتفاع السياحة الوافدة، بفضل المشاريع الكبرى مثل مشروع البحر الأحمر، مدينة نيوم، والعلا. كما حقق قطاع الضيافة مكاسب ملحوظة مع ارتفاع معدلات الإشغال، والأسعار اليومية المتوسطة. وتسارع السعودية في توسيع بنيتها التحتية السياحية بموجب رؤية 2030، بما في ذلك خطط لزيادة عدد غرف الفنادق بمقدار ثلاثة أضعاف، واستثمارات كبيرة في قطاع الطيران، أبرزها إطلاق شركة "طيران الرياض" التي ستبدأ رحلاتها قريباً. كما شهد سوق السفر الإلكتروني نموًا ملحوظًا في المملكة، حيث استحوذ على 48% من الحجوزات في عام 2023، مع توقعات بمزيد من النمو. هذه التحولات تضع السعودية كوجهة سياحية عالمية متميزة، تقدم مجموعة واسعة من التجارب تتجاوز السياحة الدينية التقليدية.

استمرت صناعة السفر في قطر، بفضل الانتباه العالمي الذي نالته خلال كأس العالم لكرة القدم 2022، في تحقيق نمو ملحوظ خلال عام 2023، حيث اقتربت إجمالي الحجوزات من 16 مليار دولار، مسجلةً زيادة قدرها 8% مقارنةً بالعام السابق. واستفادت قطر من الزخم الذي أحدثته استضافة البطولة، بالإضافة إلى التوسع الاستراتيجي للخطوط الجوية القطرية لجذب المزيد من الزوار. وقد ساهم تنوع قطاع الفنادق، الذي يقدم مجموعة واسعة من خيارات الإقامة من الفاخرة إلى الاقتصادية، في تعزيز هذا النمو. علاوة على ذلك، ازدادت شعبية تأجير السيارات، مما أتاح للمسافرين استكشاف مناطق خارج الدوحة. وتتبنى استراتيجية السياحة في قطر نهجًا يركز على تنويع العروض وتطوير المعالم الثقافية الفريدة واستخدام التكنولوجيا لتعزيز تجارب السفر. على الرغم من بعض التحديات التشغيلية، مثل الحفاظ على إشغال الفنادق خلال المواسم غير الذروة، فإن التزام قطر بالابتكار وتطوير البنية التحتية يضمن استمرار النمو في هذا القطاع.

وفي مصر، فقد تجاوز قطاع السياحة التوقعات وسجل أرقاما قياسية جديدة، وازدهر في عام 2023، حيث استقطبت البلاد 14.9 مليون زائر وتجاوزت مستويات الإيرادات بالجنيه المصري فترة ما قبل الجائحة. كما ساهمت تدابير السلامة الفعالة والتسويق الاستراتيجي والزيادة العالمية في الطلب على السفر من تعزيز قطاع السياحة في مصر. وعلى الرغم من التحديات المتمثلة بانخفاض قيمة العملة، والتوترات الجيوسياسية، والتقلبات الاقتصادية العالمية، لا يزال قطاع السياحة في مصر متماسكاً، مع زيادة بنسبة 63٪ في إجمالي الحجوزات بالعملة المحلية. وتهدف خطط الحكومة الطموحة على تعزيز الممارسات البيئية، وتنويع خيارات الإقامة، وتطوير البنية التحتية، بهدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

فيما يتعلق بأحدث التوجهات في مجال التحول الرقمي بقطاع الضيافة والسفر، شهدت منطقة الشرق الأوسط زيادة ملحوظة في الحجوزات خلال عام 2023، حيث شكلت الحجوزات عبر الإنترنت 46% من إجمالي الحجوزات. ويعزى هذا النمو إلى زيادة اعتماد مزودي خدمات السفر على التكنولوجيا الموجهة للعملاء. حيث سجلت وكالات السفر عبر الإنترنت زيادة بنسبة 14% في قيمة الحجوزات مقارنة بالعام السابق، ومثلت الفنادق 55% من الحجوزات. كما شهدت شركات الطيران وتأجير السيارات نموًا كبيرًا في الحجوزات الإلكترونية، مما يعزز استمرار التحول الرقمي في صناعة السفر بالمنطقة.

يقدم التقرير الكامل لـ فوكس رايت Phocuswright لسوق السفر في الشرق الأوسط 2023-2027"، تحليلاً عميقاً للتوجهات الحالية وأكثر، بما في ذلك التحليل الإحصائي، ودراسات الحالة، والتوصيات القابلة للتنفيذ.

نبذة عن إنسايت آوت للاستشارات:

تأسست إنسايت آوت للاستشارات في عام 2008، وهي شركة رائدة في مجال الاستشارات التجارية الشاملة، وتتخصص في مجالات الضيافة وصناعة السفر والسياحة. تركز الشركة على تقديم حلول مبنية على البيانات لتعزيز أداء العلامات التجارية وزيادة كفاءة الأعمال من خلال تقييم التفاعل المعقد بين الأنظمة والأفراد.

تعتمد إنسايت آوت على فريق من الخبراء والمحترفين ذوي الخبرة الواسعة على الصعيدين المحلي والعالمي. وتقدم الشركة خدماتها ضمن أربعة مجالات رئيسية: الحلول التجارية، وبرامج التعلم والتطوير، والبحث والتحليل، واستراتيجيات الدخول إلى الأسواق وتنفيذها.

تتميز إنسايت آوت بأنها الشركة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تقدم إرشادات تجارية شاملة بواسطة خبراء متميزين في مجال الضيافة. ويقع مقرها الرئيسي في دبي، حيث قدمت خدمات لأكثر من 140 عميلاً في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعتز بسجل ناجح يضم أكثر من 400 مشروع.

نبذة عن شركة فوكس رايت (Phocuswright):

فوكس رايت هي شركة رائدة في أبحاث صناعة السفر، تتخصص في دراسة كيفية تواصل المسافرين ومزودي الخدمات والوسطاء. وذلك بفضل دعم التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات الذكية، فضلاً عن تحقيق الكفاءة في تنظيم الشركات.

تكمل فوكس رايت أبحاثها الرئيسية في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا من خلال تنظيم عدة مؤتمرات بارزة في الولايات المتحدة وأوروبا، وتعاونها مع مؤتمرات حول العالم. كما يشارك قادة القطاع وخبراء الشركات في مناقشة أبرز القضايا وتبادل الأفكار حول مستقبل هذا المجال. تدير فوكس رايت منصة PhocusWireالتي تقدم تغطية شاملة لأخبار وتحليلات قطاع السفر الرقمي على مدار العام. بتقديمه مجموعة متنوعة من الأخبار والتحليلات والتعليقات والآراء من جميع أنحاء قطاع السفر والسياحة والضيافة.

يقع المقر الرئيسي لشركة فوكس رايت في الولايات المتحدة، وتقوم بتغطية في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يعمل لديها محللون محليون من مختلف القارات. ومن الجدير ذكره ان فوكس رايت هي شركة تابعة بالكامل لمجموعة نورث ستار للسفر، للمزيد من المعلومات عن شركة فوكس رايت يرجى زيارة الموقع

https://www.phocuswright.com

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