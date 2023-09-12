جنيف/دبي، أعلنت شركة إندوسويس لإدارة الثروات، وهي الذراع العالمية لإدارة الثروات التابعة لمجموعة كريدي أجريكول، عن تعيين إميل سلعاوي رئيساً لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط. ويؤكد هذا التعيين الاستراتيجي على التزام إندوسويس المستمر تجاه المنطقة، ويعدّ بمثابة ركيزة مهمة لدعم توسعها بعد افتتاح فرعها الجديد في مركز دبي المالي العالمي في أكتوبر 2022 وتعيين فانيك بغراميان في منصب المدير التنفيذي الأول للفرع.

وسيتولى إميل سلعاوي قيادة الجهود التوسعية للشركة في منطقة الشرق الأوسط، من خلال تسخير الخبرات المتخصصة لفريق العمل في شركة إندوسويس لإدارة الثروات في جنيف وزيورخ ودبي وأبو ظبي، بالإضافة إلى المؤهلات والإمكانيات الفريدة لفرق كريدي أجريكول سي آي بي وأموندي في مجال إدارة الثروات في المنطقة. يتمتع سلعاوي بسجل حافل في إدارة الثروات، حيث نجح في تحقيق نمو إيجابي في الأعمال وتقديم خدمات عالية الجودة في مجال تطوير وإدارة العلاقات مع الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.

وفي هذه المناسبة، صرحت السيدة إيزابيل جاكوب نيبوت، رئيسة إدارة الثروات في شركة إندوسويس في سويسرا والشرق الأوسط وآسيا، قائلة:

"يسعدنا أن نعلن عن تعيين إميل سلعاوي رئيساً جديداً لمنطقة الشرق الأوسط، تعزيزاً لالتزامنا تجاه هذه السوق الإستراتيجية. لقد سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة أسرع معدل نمو في العالم لعدد الأفراد ذوي الثروات الفائقة في العالم حسب تقرير الثروة الأخير الصادر عن شركة "نايت فرانك"، مع نمو مذهل بنسبة 16.9% في عدد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في المنطقة.

إميل هو الشخص المناسب لقيادة جهودنا في المنطقة، حيث يتمتع بخبرة واسعة ومهارات متعددة تمكنه من الاستفادة من الفرص المتاحة، وتعزيز مكانتنا في المنطقة، وتقديم تجارب استثنائية للعملاء."

مع افتتاح فرع في مركز دبي المالي العالمي في أكتوبر 2022 وتعيين فانيك باجراميان كمسؤول تنفيذي أول للفرع، أصبحت شركة إندوسويس لإدارة الثروات، التي يعود تأسيسها إلى عام 1949 في دول الخليج العربي، تجسد وجوداً مزدوجاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال فرعها في مركز دبي المالي العالمي الذي يعمل تحت الإشراف التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية، ومكتب تمثيلي في أبوظبي الذي يخضع لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ضمن نطاق اختصاصه والخدمات التي يقدمها في الدولة. توسع المجموعة الجاري يضعها في موقع مميز لتلبية احتياجات عملائها المالية المتنوعة بكفاءة و للمساهمة المستمرة في تعزيز المشهد المالي المزدهر في المنطقة.

السير الذاتية

يتمتع إميل سلعاوي بأكثر من عقدين من الخبرة المصرفية الدولية الشاملة التي سيسخرها لصالح العملاء في الشرق الأوسط، حيث يمتلك سجلاً حافلاً في الخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال عمله في بنك يو بي إس ودونالدسون ولوفكين وجينريت ودويتشه بنك، بالإضافة إلى خبرته في الخدمات المصرفية الخاصة من خلال عمله في بي إن بي باريبا. انضم إلى إندوسويس لإدارة الثروات في عام 2020 بصفته رئيساً لقسم العملاء الرئيسيين ومكاتب العائلات في كريدي أجريكول إندوسويس (سويسرا) اس آي.

عمل فانيك باجراميان لدى بنك يو بي إس لمدة 15 عاماً، حيث تولى مناصب مختلفة في إدارة الثروات، بما في ذلك رئيس أعمال الخليج العربي في جنيف وعضو لجنة إدارة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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نبذة عن شركة إندوسويس لإدارة الثروات

إندوسويس لإدارة الثروات هي العلامة التجارية العالمية لإدارة الثروات في مجموعة كريدي أجريكول. وقد احتلت المرتبة العاشرة عالمياً من حيث إجمالي الأصول (بحسب تقرير مجلة ذا بانكر في عددها الصادر في عام 2022).

تمتع الشركة بخبرة عريقة تمتد لأكثر من 145 عاماً في دعم العائلات ورجال الأعمال حول العالم، وهي تعتمد نهجاً مخصصاً يتيح للعملاء حماية ثرواتهم وتطويرها بما يتماشى مع طموحاتهم وأهدافهم، وفقاً للأطر التنظيمية المطبقة. ويملك موظفيها خبرات ومؤهلات عالية تمكنهم من تكوين رؤية شاملة وتقديم النصح والاستشارات المتخصصة للعملاء، بالإضافة إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات الفردية في مجال إدارة الأصول الشخصية والأصول التجارية.

وتضم إندوسويس لإدارة الثروات، المعروفة بتوسعها الدولي وبعدها البشري، حوالي 3000 موظف متوزعين على 10 مواقع حول العالم، في أوروبا (بلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وموناكو وإسبانيا وسويسرا)، وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ (هونغ كونغ وكاليدونيا الجديدة وسنغافورة)، وفي الشرق الأوسط (الإمارات العربية المتحدة).

كما تُعد إندوسويس لإدارة الثروات واحدة من أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال إدارة الثروات، حيث تُقدر الأصول الخاضعة لإدارتها بحوالي 130 مليار يورو (كما في 2022/12/31).

نبذة عن إندوسويس لإدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط

تتواجد شركة كريدي أجريكول إندوسويس (سويسرا) اس آي في الإمارات العربية المتحدة، من خلال فرع مركز دبي المالي العالمي في دبي والذي يعمل تحت الإشراف التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية، ومكتب تمثيلي في أبوظبي.

وتتمتع المجموعة بحضور قوي في المنطقة، حيث تعود جذور الشركة إلى عام 1949 في دول الخليج العربي. وتجمع فرق العمل عالية التخصص لدى الشركة ما بين المعرفة بالمنطقة والخبرة الواسعة والقدرات والإمكانات الهائلة التي توفرها شبكة إندوسويس لإدارة الثروات العالمية ومجموعة "كريدي أجريكول".