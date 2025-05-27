منظومة ذكية وخدمات متكاملة لدعم العملاء بشكل شامل من الاستشارات وحتى إدارة الوكلاء

حلول حاصلة على براءة الاختراع لتحويل الروبوتات القديمة إلى وكلاء أذكياء

إن تي تي داتا تنشئ مركز تميّز لتقنيات OpenAI لتسريع تطوير ونشر الوكلاء الأذكياء

الإمارات العربية المتحدة، دبي – أعلنت إن تي تي داتا، الرائدة عالميًا في خدمات الأعمال الرقمية والتقنية، عن نظامها المؤسسي الشامل Smart AI Agent™ الذي يقدّم حلولًا مصمّمة حسب احتياجات القطاع لمساعدة العملاء على تحول أعمالهم. كما أعلنت الشركة عن حلول مبتكرة حاصلة على براءة اختراع، تعمل على تحويل الروبوتات القديمة إلى وكلاء أذكياء يعملون بشكل مستقل، إلى جانب شبكة موسعة من التحالفات الاستراتيجية لتوفير حلول فعالة وقابلة للتوسّع.

وفي هذا الصدد قال يوتاكا ساساكي، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة إن تي تي داتا: "يوفر التطور السريع في الذكاء الاصطناعي فرصًا هائلة وتحديات كبرى في الوقت نفسه. وقد طوّرنا في إن تي تي داتا قدرات شاملة تمكّننا من مرافقة عملائنا خلال هذه المرحلة التحولية، ومنحهم الأدوات التي تساعدهم على رسم ملامح مستقبلهم بالاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي."

وقد نشرت إن تي تي داتا المئات من نُسخ الوكيل الذكي Smart AI Agent لدى عملائها لدعم العمليات المعقدة وصنع القرارات الدقيقة. وتشمل خارطة الطريق الخاصة بالشركة تطوير الوكلاء الجدد بشكل مستمر لدعم حالات الاستخدام الأكثر تعقيدًا عبر مجموعة واسعة من القطاعات، بالإضافة إلى وظائف مشتركة تخدم مؤسسات متعددة.

وانطلاقًا من منهجها المتكامل في الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، يمكن لـشركة إن تي تي داتا تحقيق نتائج مضمونة تساعد عملاءها على رفع الأداء وتعزيز الأمن والمرونة السيبرانية وإطلاق العنان للابتكار من أجل تحقيق النموّ المربح وتحسين تجربة أصحاب المصلحة.

من جانبه قال أبهيجيت دوبي، الرئيس التنفيذي لشركة إن تي تي داتا: " يمثل الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء الموجة التحولية القادمة التي ستؤثر على جميع القطاعات بشكل أعمق بكثير مما رأيناه حتى الآن في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. فالأمر لا يقتصر على زيادة الإنتاجية أو الإبداع فقط بل يتعداه إلى تمكين القدرات الجديدة كليًا والقادرة على المبادرة واتخاذ القرارات والتعاون مع البشر بطرق غير مسبوقة. وبفضل خبرتنا العميقة في الابتكار المسؤول وتحالفاتنا الرائدة والرؤية الطموحة لعملائنا فإننا مستعدون لقيادة هذا المستقبل وبناء أساس متين لمكان عمل يجمع بين الإنسان والآلة في مشهد جديد وجريء للأعمال."

ويعتمد نظام الوكيل الذكي من إن تي تي داتا على التطورات السابقة لتوسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي وتعزيز مرونته، حيث يمنح هذا النظام العملاء القدرة على تصور طرق التشغيل الجديدة التي تعتمد على الأتمتة الذكية، والمساهمة في حل مشكلة نقص المهارات عالميًا وزيادة العائد على الاستثمار. كما يستفيد العملاء من العمل مع مزوّد موثوق للخدمات الشاملة يتمتع بخبرة واسعة وانتشار عالمي.

من الجدير بالذكر أن إن تي تي داتا أعلنت مؤخرًا عن اتفاقية تعاون استراتيجي مع OpenAI لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. وكجزء من هذا التعاون، ستؤسّس إن تي تي داتا مركز تميز مخصصًا لـ OpenAI لتسريع تطوير ونشر خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة والمدعومة بواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بـOpenAI ، حيث ستُصمّم هذه الخدمات لتلائم قطاعات ووظائف أعمال محددة، وستُطرح عالميًا لتحقق قيمة مضافة للعملاء.

كما كشفت إن تي تي داتا عن حلول خاصة حاصلة على براءة اختراع تحوّل الروبوتات القديمة إلى أصول ذكية تعمل كوكيل مستقل. وتكتسب هذه الإمكانية الإضافية أهمية خاصة للشركات التي ترغب في اعتماد الذكاء الاصطناعي لكنها مقيّدة بإرث تكنولوجي معقّد، إذ تشير التقديرات إلى أن ملايين من روبوتات أتمتة العمليات تم نشرها حول العالم لتنفيذ مهام قائمة على القواعد. وبوسع هذه الحلول الجديدة من إن تي تي داتا تحويل الروبوتات إلى وكلاء أذكياء يعملون بشكل مستقل، مع الالتزام التام بإجراءات الحوكمة وسياسات الأمن والخصوصية.

وقال دوبي: "يشهد العالم تحوّلًا جذريًا بسبب الذكاء الاصطناعي يشبه ما حدث في بدايات الإنترنت – حيث يغير ملامح طريقة عملنا وحلّنا للمشكلات وأسلوب تحقيق القيمة. ولا نكتفي بمراقبة صنع هذا المستقبل، بل نحرص على قيادته، حيث نقدّم لعملائنا حلول الذكاء الاصطناعي التي تحقق أثرًا ملموسًا وقابلًا للقياس، وهذا الابتكار المحمي ببراءة اختراع ليس سوى دليل آخر على ما يمكن تحقيقه عندما يلتقي الابتكار بالتنفيذ."

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