• من المتوقع أن يصل حجم سوق منتجات وخدمات الأمن في المملكة العربية السعودية إلى 3.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات العالمية.

الرياض، المملكة العربية السعودية : يعود معرض إنترسك السعودية، المنصة الرائدة في المملكة لقطاعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق، في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 نوفمبر 2026 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بزيادة في مساحة العرض بنسبة 40% لتلبية الطلب المتزايد، وذلك في إطار تسريع المملكة العربية السعودية للاستثمار في مجالات الأمن والحماية من الحرائق والبنية التحتية الحيوية.

ويمثل هذا الانتقال إلى مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات نقلة نوعية استراتيجية للمعرض، الذي تنظمه شركة ميسي فرانكفورت السعودية، حيث ستشهد دورة هذا العام مشاركة ما يزيد على 500 عارض وأكثر من 25,000 زائر من مختلف أنحاء العالم في قطاعات الأمن التجاري والمحيطي، والأمن الداخلي والشرطي، والإطفاء والإنقاذ، والسلامة والصحة، والأمن السيبراني بما فيها كل من: بريستول، ونافكو، وأكسيس، وجينيتيك، وسيكلي السعودية، والعالمية، وشركة علم.

ويعكس هذا التوسع كلاً من الطلب المتزايد على مساحات العرض والنمو السريع لأسواق منتجات وحلول الأمن والحماية من الحرائق في المملكة العربية السعودية، مدفوعاً بتطوير البنية التحتية على نطاق واسع، والمشاريع الضخمة مثل نيوم، وشركة البحر الأحمر الدولية، والقدية، وبوابة الدرعية، والاستثمار الحكومي المستمر.

منصة استراتيجية لانطلاق الشركات العالمية في مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق

من المتوقع أن يصل حجم سوق الأمن في المملكة وحدها إلى 3.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بنمو سنوي مركب قدره 9.1%، وفقاً لبحث أجرته شركة جراند فيو هورايزون، مدعوماً بالطلب المتزايد على حلول الأمن المادي المتكامل، والأمن السيبراني، والمراقبة، والتحكم في الوصول، ونظم القيادة والسيطرة.

ومع استمرار المملكة في تحولها الاقتصادي، يُعد إنترسك السعودية البوابة الرئيسية للشركات الدولية التي تسعى للدخول أو التوسع في واحدة من أكثر أسواق العالم ديناميكية وتطوراً، لا سيما مع توسيع فرص مقدمي خدمات الأمن الخاص وموردي التكنولوجيا من خلال تحسينات السلامة العامة في المطارات ومترو الأنفاق والموانئ والمدن الذكية.

وبهذه المناسبة صرحت ريهام صديق، مدير إدارة معرض إنترسك السعودية قائلةً: "تُمثل دورة 2026 من إنترسك السعودية علامة فارقة في مسيرة تطور هذا المعرض، حيث يتيح لنا الانتقال إلى مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات توسيع نطاق المعرض بما يتماشى مع متطلبات السوق، مما يوجد فرصاً أكبر للعارضين والزوار للتواصل والتعاون وإبرام الصفقات التجارية".

وأضافت قائلة: "مع استمرار المملكة العربية السعودية في الاستثمار في البنية التحتية الحيوية والمدن الذكية ومشاريع التنمية الكبرى، تزداد الحاجة إلى حلول متطورة للأمن والحماية من الحرائق والسلامة أكثر من أي وقت مضى، حيث يتمتع معرض إنترسك السعودية بمكانة مرموقة لدعم هذا النمو، فضلاً عن ربط الشركات العالمية بالفرص الناشئة في جميع أنحاء المملكة".

مؤتمرات يقودها نخبة من أبرز الخبراء لمناقشة مستقبل الأمن والحماية من الحرائق

ستتضمن دورة 2026 مؤتمرين معتمدين من قبل برنامج التطوير المهني المستمر، وهما قمة مستقبل الأمن وقمة التكنولوجيا والحماية من الحرائق، حيث سيجمعان أكثر من 110 متحدثين خبراء لمناقشة أهم التحديات والفرص التي تشكل هذا القطاع.

وسيتناول البرنامج التحديات الأمنية والسلامة المتطورة في البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك التهديدات الناشئة، والتقارب بين الفضاء السيبراني والمادي، والقيادة والتحكم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاستجابة للأزمات، ومقاومة الحرائق في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية، والتطورات في نظم الكشف والإخماد والحماية المتكاملة.

واختتمت صديق حديثها قائلة: " تدخل المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من تطوير البنية التحتية والتنمية الحضرية، بما يتطلب منظومات عالمية المستوى في مجالات الأمن والحماية من الحرائق والجاهزية والاستجابة. ومن هنا، يشكّل إنترسك السعودية منصة تلتقي فيها هذه الحلول بفرص النمو والتعاون."

نبذة عن معرض إنترسك السعودية:

يُقام معرض إنترسك السعودية في الفترة من 16 الى 18 نوفمبر 2026 في الرياض، المملكة العربية السعودية. وبوصفه المعرض التجاري الرائد في المملكة والمخصص لقطاعات السلامة والأمن والحماية من الحرائق، يجمع إنترسك السعودية المصنّعين والمورّدين والمشترين والمتخصصين في القطاع تحت سقف واحد. ويشكّل المعرض منصة رئيسية للأعمال، وتبادل الخبرات في القطاع، واستكشاف أحدث التقنيات والحلول التي ترسم ملامح هذا المجال في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن ميسي فرانكفورت السعودية

تضم مجموعة المعارض التي تنظمها ميسي فرانكفورت السعودية كلاً من: أخيما ميدل إيست وآيرو ميدل إيست وأوتوميكانيكا الرياض وبيوتي وورلد الرياض وإنترسك السعودية وخلال عام 2025، استقطبت فعاليات الشركة أكثر من 1,300 عارض وما يزيد على 60,000 زائر من أكثر من 70 دولة، بما يعزز مكانتها بوصفها إحدى أبرز الجهات المنظمة للمعارض التجارية الدولية في المملكة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

نبذة عن ميسي فرانكفورت

تُعد مجموعة ميسي فرانكفورت أكبر جهة في العالم لتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات، وتمتلك مركزها الخاص للمعارض. ويعمل لدى المجموعة نحو 2,700 موظف* في مقرها الرئيسي بمدينة فرانكفورت أم ماين، إلى جانب 29 شركة تابعة حول العالم، حيث تنظم فعاليات في مختلف الأسواق الدولية. وقد تجاوزت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2025 أكثر من 766 مليون يورو*.

وتخدم المجموعة مصالح عملائها التجارية بكفاءة من خلال قطاعات أعمالها الثلاثة: المعارض والفعاليات، والمواقع والخدمات. ومن أبرز نقاط قوة ميسي فرانكفورت شبكتها العالمية المتماسكة والفعالة في المبيعات، والتي تغطي نحو 180 دولة في مختلف أنحاء العالم. كما تضمن باقة خدماتها المتكاملة، حضورياً ورقمياً، مستوى ثابتاً من الجودة والمرونة للعملاء في جميع مراحل تخطيط فعالياتهم وتنظيمها وتنفيذها. وتواصل المجموعة توظيف خبراتها الرقمية في تطوير نماذج أعمال جديدة، فيما تشمل خدماتها المتنوعة تأجير مرافق المعارض، وبناء الأجنحة، والتسويق، وتوفير الكوادر والخدمات الغذائية.

وتشكل الاستدامة ركناً أساسياً في الاستراتيجية المؤسسية للمجموعة، إذ تحرص على تحقيق توازن مدروس بين الاعتبارات البيئية والاقتصادية، والمسؤولية الاجتماعية، والتنوع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com/sustainability

وتتخذ الشركة من فرانكفورت أم ماين مقراً رئيسياً لها، وهي مملوكة من قبل مدينة فرانكفورت بنسبة 60% وولاية هيسن بنسبة 40%. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

* أرقام أولية لعام 2025

