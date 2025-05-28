يعرض إنترسك السعودية ابتكارات في قطاعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق، ويستضيف نخبة من أبرز خبراء القطاع من جميع أنحاء العالم.

ازدادت مساحة المعرض بنسبة 25% بعد دورة قياسية في عام 2024، ومن المتوقع أن يستقطب معرض هذا العام أكثر من 27,000 زائر.

الرياض، المملكة العربية السعودية: يعود إنترسك السعودية، المعرض التجاري الرائد في المملكة العربية السعودية لقطاعات السلامة والأمن والحماية من الحرائق، للانعقاد في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالفترة الممتدة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر.

ويجمع معرض إنترسك السعودية، الذي يُعنى بمواءمة الابتكار العالمي مع الأولويات الوطنية، أبرز الجهات الحكومية ورواد القطاع ومقدمي الحلول الدوليين لتأمين البنية التحتية والبيئات والمجتمعات التي تُسهم في بناء مستقبل مزدهر للمملكة.

هذا ويقام معرض إنترسك السعودية بتنظيم من شركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات وبترخيص من شركة ميسي فرانكفورت وبالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية تحت شعار "تأمين التقدم وتعزيز السلامة: الكشف عن حلول المستقبل للمملكة العربية السعودية".

وتشهد المملكة تحولاً جذرياً من خلال سلسلة من المشاريع العملاقة قيد التنفيذ، بما في ذلك: نيوم والقدية ومشروع البحر الأحمر العالمي، وفعاليات عالمية كبرى تلوح في الأفق، مثل إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034، حيث تُمثل هذه التطورات مجتمعةً لحظةً محوريةً في مسيرة تطور السعودية، مما يجعلها عنصراً رئيسياً في قطاعات السياحة والرياضة والصناعة العالمية.

وبهذه المناسبة قال بلال البرماوي الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات (الشركة المنظمة للمعرض):

يُوفر معرض إنترسك السعودية منصة مثالية لصانعي القرار في المشاريع الكبرى في المملكة العربية السعودية للتواصل مع المبتكرين العالميين والعمل معاً لبناء بيئة آمنة ومُهيأة للمستقبل، إذ نتطلع إلى تسهيل بناء علاقات تجارية مهمة تدعم نمو المملكة ونجاحها على المدى الطويل".

وبعد النجاح الباهر الذي حققته دورة عام 2024، يُشارك في إنترسك السعودية هذا العام أكثر من 370 عارضاً من أكثر من 35 دولة، ومن المتوقع أن يستقطب معرض هذا العام أكثر من 27 ألف زائر، وسيشهد إنترسك السعودية 2025 مشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية موزعة على سبع قاعات، وقد تم توسيع مساحة المعرض هذا العام بنسبة 25٪ لتغطي 13,908 أمتار مربعة صافية، مما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا المعرض.

يضم معرض إنترسك السعودية الآن فعاليات معتمدة من قبل مؤسسة التطوير المهني المستمر، بما في ذلك قمة مستقبل الأمن والسلامة المدعومة من الجمعية الأمريكية للأمن الصناعي الدولية، وقمة التكنولوجيا والحماية من الحرائق، كما سيستضيف المعرض منتدىً مخصصاً للقيادات الفكرية، ويشهد عودة نادي النخبة الذي يقدم مجموعة من المزايا لمجموعة مختارة من المشترين والمؤثرين.

ستُقدّم قمة مستقبل الأمن والسلامة أحدث الرؤى ومناقشات شيّقة عن التهديدات العالمية الناشئة، واستراتيجيات الاستجابة للأزمات، والابتكار المسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي، وغيرها من المواضيع الحيوية في القطاع. ومن بين المتحدثين رفيعي المستوى في القمة ممثلون عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وشركة البحر الأحمر العالمية، وشركة الدرعية، وشركة كيرني، وشركة أرامكو السعودية، وغيرها الكثير.

وستجمع قمة التكنولوجيا والحماية من الحرائق في معرض إنترسك السعودية أبرز رواد خدمات الإطفاء والطوارئ من جميع أنحاء المنطقة لمناقشة التحديات والفرص والمعايير والسياسات والتقنيات الرئيسية، حيث سيكتسب الحضور خلال القمة رؤى قيّمة من الدفاع المدني السعودي، والصناعات البحرية الدولية، ومجموعة العبار للطاقة والاستدامة، إلى جانب خبراء آخرين في هذا المجال.

وفي هذا السياق قالت ريهام صديق، مدير معرض إنترسك السعودية لدى ميسي فرانكفورت ميدل إيست (الشركة المرخصة): "يواصل معرض إنترسك السعودية نموه عاماً بعد عام، وسيجمع مجدداً ألمع العقول في مجال الأمن والسلامة والحماية من الحرائق من جميع أنحاء العالم، حيث سيقدم المعرض عروضاً حية وتفاعلية وجلسات نقاش شيقة، مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة للمملكة.

هذا وستقام فعاليات الدورة السابعة من معرض إنترسك السعودية في القاعات من 1 إلى 7 بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض وفي مساحة خارجية متخصصة، كما ستتضمن دورة هذا العام خمس فئات رئيسية من المنتجات تشمل كلاً من: الأمن التجاري والمحيطي والأمن السيبراني والأمن الوطني والعمل الشُرطي ومكافحة الحرائق والإنقاذ والسلامة والصحة.

نبذة عن معرض إنترسك السعودية:

معرض إنترسك السعودية، المرخّص من شركة ميسي فرانكفورت جي إم بي أتش، الفعالية العالمية الرائدة في مجال خدمات الطوارئ والأمن والسلامة ينطلق في الفترة الممتدة من 30 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وستكون هذه الدورة السابعة من المعرض الأبرز المتخصص في قطاعات السلامة والأمن والإطفاء في المملكة.

عن شركة العربية الأولى

تعد شركة العربية الأولى للمعارض التجارية والمؤتمرات من الشركات الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية. يقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها مكاتب إقليمية في الأردن ومن المقرر أن توسع عملياتها في المزيد من البلدان على المستوى الإقليمي. تنظم شركة العربية الأولى أفضل المعارض والمؤتمرات التجارية الدولية التي توفر فرصاً لا مثيل لها للتواصل والأعمال التجارية للشركات التي تتطلع إلى التميز والنمو داخل المملكة. وبالإضافة الى إقامة المعارض التجارية المتخصصة عالية الجودة والمعارض الخاصة وفعاليات الشركات والمؤتمرات وإدارة الفعاليات والمهرجانات، توفر شركة العربية الأولى أيضاً فرص تسويق وحلول إقامة المعارض لعملائها الكرام. كما أنها شركة تنظيم الفعاليات الوحيدة في المملكة العربية السعودية التي تتمتع بعضوية في المنظمات الدولية مثل IAEE وICCA وMPI PCMA وSISO وUFI.

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