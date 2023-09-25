دبي- الإمارات العربية المتحدة، أطلقت مؤخراً "ذي إنترتينر - ENTERTAINER " الشركة التكنولوجية الرائدة في تقديم حلول رقمية مبتكرة تدعم جودة نمط الحياة للمستهلكين عالمياً، منصة "ريواردز إنترتينر" المتطورة والمتخصصة في تعزيز مشاركة الموظفين في العمل من خلال برامج المكافآت والمزايا بهدف زيادة الإنتاجية وزيادة نمو الأعمال.

وتقدم منصة "ريواردز إنترتينر" المتكاملة مجموعة من الميزات المصممة لتعزيز تجربة الموظفين في مكان العمل، من خلال خصائص مبتكرة ومميزات تتيح للموظفين تجميع نقاط المكافآت من خلال المشاركة والتفاعل في آليات المنصة ويتم استبدال هذه النقاط بعروض وتجارب حصرية، بجانب الخصائص المصممة لتشجيع وتحفيز الموظفين لزيادة الإنتاجية من خلال الاستمتاع بأفضل خيارات الترفيه وأسلوب الحياة المتاحة على المنصة.

وقال جوليان موربيديلي، المدير العام لشركة "ذي إنترتينر" في المملكة العربية السعودية: "يهدف إطلاق هذه المنصة التكنولوجية المبتكرة إلى دعم نمو الأعمال في مختلف القطاعات من خلال تعزيز تجربة الموظفين في العمل، وتعكس هذه المنصة التزام شركة "ذي إنترتينر" بتصميم الحلول التكنولوجية المبتكرة لدعم ثقافة العمل الإيجابية وزيادة الإنتاجية للموظفين في جميع أنحاء المنطقة.

وتشمل منصة "ريواردز إنترتينر" برنامج بميزة "المشاركة العائلية" المبتكرة الفريدة، والتي تتيح للموظفين مشاركة العائلات في الفوائد والمميزات الحصرية على المنصة، ما يتيح للجميع الاستمتاع بمجموعة واسعة من العروض المميزة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

كما توفر المنصة لمدراء الموارد البشرية نظام متخصص لإدارة تطبيق مكافآت الموظفين، وبسهولة يمكن الوصول إلى لوحة المعلومات التي تتيح إرسال الرسائل إلى الموظفين، وتخصيص الوصول إلى المشاركين الجدد لتعزيز تجربتهم على المنصة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمدراء الموارد البشرية تقديم المزيد من العروض لفريق العمل من خلال ميزة تدرج الفوائد، مما يعزز التزام المؤسسات والشركات بالارتقاء برفاهية الموظفين. ويشكل إطلاق هذه المنصة المبتكرة أهمية كبيرة في تعزيزالمكافآت التحفيزية للموظفين ورفع الإيجابية في مكان العمل، ما يساهم في زيادة الولاء والإنتاجية ونمو الأعمال .

هذا، وقد قامت شركة "ذي إنترتينر" بتطوير موقع الكتروني يكمل وظائف تطبيق المكافآت والذي تم إطلاقه مؤخراً، يتيح لمدراء الموارد البشرية الاستفادة من الإمكانيات الكاملة للنظام الآلي على الموقع الالكتروني، ، حيث يتمكن مدراء الولاء المخصصين في شركة "ذي إنترتينر" بمتابعة سير العمليات بسلاسة وتنسيق العروض حسب الطلب بشكل يلبى مختلف متطلبات الشركات.

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نبذة حول شركة "ذي إنترتينر":

تعد ENTERTAINER شركة رقمية وتفاعلية رائدة تضيف قيمة إلى حياة المستهلكين من خلال تزويدهم بأفضل عروض أسلوب الحياة على مستوى العالم. تم تأسيسها لأول مرة ككتاب في عام 2001، ثم انتقلت لاحقًا من مطبوعة إلى شركة تعتمد على البيانات بالتزامن مع إطلاق تطبيق ENTERTAINER المميز في عام 2013. وقد نمت الشركة بهدف خلق قيمة لا تقبل المنافسة في كل مكان تعمل فيه، من خلال تقديم أفضل العروض للعلامات الشهيرة في مجالات المطاعم، الترفيه، التسلية والفنادق في جميع أنحاء العالم. في عام 2022، بدأت شركة ENTERTAINER في التركيز على صناعة الدفع كجزء من استراتيجيتها لتصبح شركة للتكنولوجيا المالية من خلال إطلاق العروض المرتبطة بالبطاقة/حلول الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة مع خطط لتوسيع هذه الخدمة في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، بدأت شركة ENTERTAINER أعمال التوصيل في الإمارات العربية المتحدة وقطر ولا تزال الشركة تواصل نموها وتوسعها في المنطقة.

تفتخر شركة ENTERTAINER الآن بحضورها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة. لقد سجلت الشركة معدلات نمو رائعة بفضل شبكة الشركاء القوية وأعمال الولاء للشركات المزدهرة وقاعدة واسعة من العملاء. تؤمن شركة ENTERTAINER بأن "التجربة هي كل شيء"، مما أدى إلى شغفها لخلق تجارب لا تُنسى لكل من العملاء والموظفين. ومنذ إطلاق تطبيقهم الرقمي، دأبت الشركة على مساعدة عملائها من قطاعات B2C وB2B على توفير ما يزيد عن 1 مليار دولار.