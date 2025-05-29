الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة "إم إي فت آوت" ME FITOUT، إحدى أسرع شركات تنفيذ التصاميم الداخلية نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن منشأة تصنيع جديدة في مجمع دبي للاستثمار (DIP)، مجهزة بأحدث التقنيات لتلبي أعلى معايير الاستدامة، وذلك في خطوة لتعزيز سوق التجهيز الداخلي المزدهر في الدولة، والذي من المتوقع أن تصل قيمته الإجمالية إلى 4.13 مليار دولار بحلول عام 2030. وتم تصميم هذه المنشأة، التي تمتد على مساحة 100 ألف قدم مربع، لتقديم خدمات التجهيز الداخلي الاستثنائية للعديد من المشاريع الضخمة، بما يرتقي بمعايير الجودة والكفاءة والاستدامة في هذا القطاع.

وتشهد دولة الإمارات تسارعًا واضحًا في التوسع الحضاري وازدهارًا لافتًا في القطاع السياحي، ما أدى إلى زيادة الطلب على المساحات الذكية والمستدامة والفاخرة في أسواق الضيافة والشركات والتجزئة والسكن الفاخر محليًا. وتُولي شركة "إم إي فت آوت" تلبية هذه الاحتياجات المتطورة أهمية كبيرة، من خلال تقديم حلول تجهيز متكاملة تدعم رؤية دبي الطموحة لتصبح مركزًا إقليميًا للتصميم والتصنيع والتنمية الحضارية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية المدينة طويلة الأجل للنمو الاقتصادي القائم على الابتكار.

وقال شريف ناجي، الرئيس التنفيذي لشركة "إم إي فت آوت": "تمثل منشأتنا مرحلة جديدة ترسم ملامح التصميم والتجهيز الداخليين بالدولة، إذ عمدنا الى تطوير مساحة تمزج بين التكنولوجيا والاستدامة والحرفية لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الدقيقة والسريعة والمتميزة في التصميم. ونؤكد التزامنا بتشكيل مستقبل حلول التجهيز في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وصُممت منشأة التصنيع هذه بقدرة استيعابية عالية للإنتاج وتنفيذ مشاريع متعددة واسعة النطاق في الوقت ذاته دون المساس بالجودة، حيث تتميز بمجموعة كاملة من أحدث المعدات الأوروبية المتقدمة لدعم عمليات الإنتاج المخصصة وعلى نطاق واسع . كما تستعين هذه المنشاة بأنظمة ذكية لإعادة التدوير وبرامج مخصصة لتحسين المواد المستخدمة، وتعتمد تقنية حديثة لجمع نشارة الخشب والتخلص منها، بما يتماشى مع المعايير البيئية بالدولة.

وأضاف شريف ناجي: "تُعزز البنية المتطورة للمنشأة قدرتنا على تعزيز المرونة التشغيلية، حيث تتيح لنا الحفاظ على أعلى مستويات الجودة رغم توسع نطاق الإنتاج، والتكيف بسلاسة مع المتطلبات المتجددة للمشاريع، مع الحدّ من هدر الموارد التشغيلية في ظل سوق تشتد فيه المنافسة يوماً بعد يوم. ويراعي تصميم المنشأة بالدرجة الأولى سلامة العاملين وراحتهم ورفاهيتهم، ليوفر لهم بيئة عمل آمنة وداعمة وخالية من الضغوط، ما يحفز الطاقات الإنتاجية ويُطلق العنان للأفكار الإبداعية المبتكرة".

وتتميز المنشأة بقدرات متخصصة داخلية في مجالات النجارة والأثاث والتجهيزات والتنجيد والزجاج والأسطح الصلبة وأعمال المعادن، مستفيدةً من الخبرات المتكاملة لكوادرها الكفؤة والمؤهلة، وهو ما يضمن مستويات ثابتة من التميز في مختلف جوانب المشاريع.

وتعتمد المنشأة على حلول برمجية متقدمة تتيح الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزز دقة الجداول الزمنية، وتوفر آليات فاعلة لإدارة العمليات في الوقت الحقيقي، بما يتماشى مع المتطلبات الزمنية الصارمة للمشاريع البارزة.

ومن أبرز مرافق المنشأة قسم "الصناعة اليدوية" المتخصص، حيث يقوم حرفيون مهرة بتصنيع أعمال خشبية مخصصة وعناصر تشطيب فاخرة، في مزيج متناغم بين الحرفية التقليدية وتقنيات التصنيع المعاصر. كما توظف الشركة منهجية التتبع الآني للإنتاج لتسهيل الجدولة المرنة والدقيقة عبر الأقسام المختلفة، مستجيبةً بسلاسة لاحتياجات العملاء والتعديلات الطارئة والطلبات العاجلة.

ويُشكل إطلاق المنشأة الجديدة خطوة نوعية نحو ترسيخ المكانة الريادية لشركة "إم إي فت آوت" في قطاع التصميم والبناء في دولة الإمارات، ويؤكد رؤيتها المتميزة للارتقاء بمعايير الابتكار والتنفيذ والحرفية الفاخرة في صناعة التجهيزات الداخلية.

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