جدة/ينبع، المملكة العربية السعودية: استقبلت «كروز السعودية Cruise Saudi» وميناءي جدة الإسلامي وينبع التجاري سفينة «إم. إس. سي. سبلينديدا MSC Splendida» وذلك في زيارتها الافتتاحية للميناءين، كجزءٍ من موسم الرحلات البحرية الثالث، والذي يستمر من نوفمبر 2022 حتى مايو 2023.

واتباعاً للتقاليد العالمية في مجتمع الرحلات البحرية للاحتفال بمثل هذه المناسبة، أقيمت مراسم تبادل الدروع أولا في ميناء جدة الإسلامي يوم الأربعاء 23 نوفمبر بحضور قبطان السفينة وكبار مسؤوليها، والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والحكومية في «كروز السعودية Cruise Saudi» الدكتور هاني غرباوي، ومسؤولين من الهيئة العامة للموانئ، ترحيباً بالسفينة السياحية في زيارتها الأولى للمملكة العربية السعودية. كما أقيمت مراسم تبادل الدروع في ميناء ينبع التجاري، يوم الخميس 24 نوفمبر. وطوال هذا الموسم، ستقوم السفينة برحلات أسبوعية لكل من ميناءي جدة وينبع، تتراوح مدتها ما بين 3/4/7 أيام، تضم ضمن وجهاتها أيضاً كل من مصر والأردن.

وتتماشى هذه الزيارات مع هدف »كروز السعودية«، بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ، لإنشاء قطاع رحلات بحرية متكامل في المملكة العربية السعودية عالي المستوى، للمساهمة في وضع المملكة كوجهة سياحية جديدة على خارطة الرحلات البحرية العالمية. ويعتبر هذا الموسم هو الثالث لـ »كروز السعودية«، ومن المتوقع أن تستقبل خلاله أكثر من 75 رحلة لسفن تابعة لخمس شركات رحلات بحرية عالمية بين كل من ميناء جدة الإسلامي وميناء ينبع التجاري، هي: (إم.إس.سي: أوركسترا MSC's Orchestra)، و(إم. إس.سي: سبلينديدا MSC's Splendida)، و(إم.إس.سي: سيمفونيا MSC’s Sinfonia)، و(سيلفر سي: سيلفر سبيريت Silversea’s Silver Spirit)، و(ريزيدنس آت سي: ذا وورلد Residences at Sea’s The World)، و(ڤايكنق: نيپتون Viking Neptune)، و(سيلفر سي: سيلفر كلاود Silversea Silver Cloud)، و(فريد أولسن: بوليت Fred Olsen’s Bolette).

وبسعة 4,300 راكب وأكثر من 1,000 من طاقم الملاحة، تقدّم »إم. إس. سي. سبلينديدا« عددًا لا يحصى من الأنشطة والمرافق المتاحة للضيوف، بما فيها مسرح متكاملة، وأربع حمامات سباحة، ومضمار ركض، وملعب لرياضة السكواش، وصالة رياضية متكاملة، بالإضافة إلى «منتجع إم. إس. سي. أوريا الصحي MSC Aurea Spa»، ومساحة على سطح السفينة ليتمتع الركّاب بمنظر البحر الخلّاب.

وعلق الدكتور هاني غرباوي بمناسبة وصول السفينة: «يسعدنا الترحيب بـ »إم. إس. سي. سبلينديدا« إلى المملكة العربية السعودية، وهي رابع سفينة من «إم. إس. سي. MSC Cruises» تصل إلى موانئ المملكة منذ إطلاق »كروز السعودية« منذ أقل من عامين. ونتطلع إلى استقبال المزيد من السفن السياحية العالمية الشهيرة، وركابها لاكتشاف المملكة العربية السعودية وخوض تجربة فريدة لا تُنسى بجمال طبيعتها الخلابة، وتراثها الثقافي والغني، وعجائبها التاريخية، حيث تعتبر وجهةً سياحية استثنائية، ونفتخر بفتح بوابة جديدة لمشاركة قصص المملكة وملامحها مع العالم عن طريق البحر».

واستقبلت »كروز السعودية« ثلاثة سفن سياحية أخرى من «إم. إس. سي.» أبحرت في المياه السعودية في البحر الأحمر: حيث دشنت موسمها الجديد مع وصول سفينة «إم.إس.سي. أوركسترا MSC Orchestra» في بداية هذا الشهر، واستقبلت سفينة «إم.إس.سي. فيرتوسا MSC Virtuosa » في بداية هذا العام مع انتهاء موسمها الثاني، وكانت «إم.إس.سي.: بيليسيما MSC Bellissima » أول سفينة تنطلق رحلاتها من ميناء جدة الإسلامي في يوليو 2021 واستمرت طوال الموسم الأول.

ومنذ إطلاقها في يناير 2021، عملت »كروز السعودية« والهيئة العامة للموانئ على تطوير ثلاثة أرصفة ومحطات ركاب في ثلاث موانئ (جدة الإسلامي، وينبع التجاري، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام)، بالتعاون مع عدد من الهيئات الحكومية والقطاع الخاص، حيث جهزتها بالبنى التحتية اللازمة لاستقبال السفن السياحية وإتمام كافة الإجراءات الخاصة بالركاب منذ نزولهم من السفينة، وتوجههم إلى الوجهات السياحية المختلفة، حتى عودتهم إلى متن السفينة. وقد أتمت الشركة موسمين ناجحين في عامي 2021/2022 استقبلت خلالهما أكثر من 50 ألف راكب، يمثلون أكثر من 80 جنسية من حول العالم، على متن أكثر من 70 رحلة لسفن تابعة لأربع شركات عالمية رائدة في الرحلات البحرية.

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