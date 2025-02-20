يمثل المشروع المرحلة التالية من المخطط الرئيسي لمشروع الجرف ويجسد مفهوم الحياة الفاخرة في بيئة ساحلية طبيعية على مقربة من أبرز المعالم والمواقع الرئيسية في أبوظبي ودبي

يضم مشروع نسيم الجرف 111 فيلا و8 بنايات سكنية و60 تاونهاوس ومن المقرر أن تبداً أعمال البناء في مايو 2025.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «إمكان»، شركة التطوير العقاري العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، إطلاق مشروع نسيم الجرف، الذي يُعد الأحدث ضمن مجتمع الجرف والمخطط الرئيسي. ويمثل مشروع نسيم الجرف الذي يقع في "ريفييرا الإمارات" ويضم 111 فيلا و8 بنايات سكنية و60 تاونهاوس، المرحلة التالية من مفهوم المعيشة الهادئة والفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يتميز مشروع نسيم الجرف بموقع استراتيجي فريد في منطقة غنتوت بين أبوظبي ودبي، ويوفر اتصالاً فريداً بالمراكز الحضرية والترفيهية الرئيسية. ويقع المشروع على بعد 45 دقيقة فقط من مطار زايد و مطار وآل مكتوم الدولي وعلى مقربة من مرسى دبي وجزيرة السعديات ونخلة جبل علي ومضمار الحبتور للغولف، مما يوفر لقاطنيه إقامة فريدة بالقرب من أشهر المعالم والوجهات في الإمارات.

ويعد مشروع نسيم الجرف جزءً من المخطط الرئيسي لمشروع الجرف، الذي يمتد على مساحة 3.8 مليون متر مربع، ويقع ضمن محمية طبيعية ونقية بهدف توفير ملاذ فريد لتعزيز الشعور بالهدوء والانسجام. ويقع المجتمع النابض بالحياة في منطقة ساحلية بطول 1.6 كم، وتتميز بواجهة تشرف على قناة مائية بطول 9 كم، ودائماً ما ارتبطت هذه المنطقة بأهمية ثقافية وتاريخية إلى جانب تميزها بنظام بيئي طبيعي وفريد يسهم بوضع معيار جديد للحياة الساحلية في الإمارات.

يقدم مشروع نسيم الجرف وحدات سكنية مصممة بعناية فائقة لتلبي كافة أنماط الحياة المتنوعة. وتمثل فلل القناة الفاخرة النقطة المحورية للمشروع، وتتميز كل منها بإطلالات مائية مباشرة خلابة وبتصاميم معمارية متطورة مستوحاة من تراث المنطقة.

كما تقدم أنواع الفلل العائلية المتنوعة، بما في ذلك فلل سومر وتالا وبانيان الأنيقة، وتاون هاوس الغاف والسكة الساحرة، مزيجاً فريداً بين الجاذبية والعملية. صُممت كل وحدة سكنية بعناية فائقة لتعزيز الرفاهية من خلال القرب من الطبيعة، توفير سهولة الوصول للمساحات الخضراء، والتركيز على الأنشطة الخارجية في الهواء الطلق.

وسيحظى سكان المشروع بمرافق الراحة ذات المستوى العالمي، بما في ذلك:

مجتمع مسور والذي يوفر الخصوصية والأمان .

موقع استراتيجي وذلك لقربه من المواقع الرئيسية، مثل مطار زايد الدولي ومطار ال مكتوم الدولي ونخلة جبل علي .

الوصول إلى قناة مائية ساحرة ومناظر خلابة بممرات مائية تمتد على طول 900 متر .

سوق نسيم بلازا النابض بالحياة، والذي يمتد على مساحة 1,400 متر مربع مخصصة للمساحات التجارية والتجزئة القابلة للتأجير .

مسارات للمشي، أو "سكك"، توفر مناطق مترابطة وملائمة للمشي للسكان .

ممشى نسيم بلازا الخلاب، الذي يمتد بعمق 130 متراً وعرض 70 متراً.

وتهدف هذه المرافق، إلى جانب المحيط المحمي بيئياً على امتداد مساحة 233.500 متر مربع، إلى تعزيز أسلوب حياة يركز على الصحة والعافية والاستدامة. ويسهم المشروع، بما يزخر به من ممشى شاطئي هادئ وحدائق خضراء ساحرة، إلى تعزيز الارتباط بشكل أعمق بالطبيعة، إذ تتميز كل فيلا بممرات مناسبة للمشاة، أو "سكك"، مما يعزز الحس المجتمعي مع ضمان الخصوصية.

وبهذه المناسبة، صرح المهندس سويدان الظاهري، الرئيس التنفيذي، لشركة إمكان العقارية: "يأتي إطلاق مشروع نسيم الجرف تجسيداً لالتزام شركة إمكان بتطوير مشاريع ومجتمعات عصرية نابضة بالحياة، تتوافق مع رغبات وتطلعات السكان. ولا تنحصر مزايا هذا المجتمع في توفير مستوى عال من الرفاهية فحسب، بل يعكس كذلك تفاني الشركة في الحفاظ على الجمال الطبيعي والتراث العريق لساحل الإمارات. ويجسد مشروع نسيم الجرف رؤيتنا في رفد السكان بوجهات مميزة للعيش تجمع بين عراقة التقاليد والحداثة، ما يوفر نمط حياة فريد يثري تجارب السكان بشكل ملموس."

يأتي إطلاق مشروع "نسيم الجرف" بعد التسليم الناجح للمرحلة الأولى من "حدائق الجرف"، وهي مخطط رئيسي آخر يشكل إضافة مهمة للمخطط العام لمشروع "الجرف".

لمزيد من المعلومات حول مشروع نسيم الجرف، يُرجى زيارة www.imkan.ae أو الاتصال بالرقم 800 46526.

نبذة عن شركة إمكان العقارية

"إمكان" هي شركة عالمية رائدة للتطوير العقاري مقرها في أبوظبي، تحظى بمكانة مرموقة وسمعة مميزة في القطاع العقاري، وتمتلك محفظة أعمال غنية تضم 26 مشروعاً موزعة على خمسة دول عبر قارتين. تسعى "إمكان"، المملوكة بالكامل لمجموعة أبوظبي كابيتال جروب، لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية في ابتكار مشاريع ومواقع تثري حياة الناس وترتقي بتجاربهم. تعتمد هذه الاستراتيجية على منصة أبحاث فريدة تركز على تحقيق تطلعات وطموحات شريحة مميزة من العملاء، بدءاً من جيل الشباب وحتى أصحاب الثروات الكبيرة.

من بين أبرز مشاريع "إمكان" هو المخطط الرئيسي للجرف، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يمتد على مساحة 3.8 مليون متر مربع على ساحل الإمارات، ويشمل قناة مائية بطول 9 كيلومترات داخل محمية طبيعية بين أبوظبي ودبي. يستعد مشروع الجرف لترسيخ مكانته كوجهة عالمية للصحة واللياقة عند افتتاح "شا الإمارات ريزدينسز" في عام 2026، ليكون المركز الثالث ضمن شبكة "مراكز شا" العالمية بعد "مركز شا" في إسبانيا الحائز على جوائز عالمية. بالإضافة إلى ذلك، يتميز مشروع "ميكرز ديستركت" على الواجهة البحرية في جزيرة الريم في أبوظبي، بمساحة تبلغ 18.6 هكتار ويضم "بيكسل"، الذي يتألف من 7 أبراج سكنية. كما تشمل مشاريع "إمكان" المتميزة مشروع "ندرة" في جزيرة السعديات، وهو مجمع شاطئي فاخر، و"حديقة الشيخة فاطمة"، أول حديقة حضرية في العاصمة.

وتزخر محفظة "إمكان" العالمية بمشاريع رئيسية في مصر والمغرب، بما في ذلك مشروع "البروج" التابع لشركة كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري، الذي يمتد على مساحة 500 هكتار في مصر، ومركز "لو كاروسيل التجاري" الذي يُعد أول مركز تسوق مفتوح في الهواء الطلق في المغرب.

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