أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة إمستيل، (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: EMSTEEL)، ("المجموعة")، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، عن الإطلاق التجريبي الناجح لأول شبكة خاصة للجيل الخامس المتقدم في قطاع التصنيع، وذلك بالتعاون مع "إي آند الإمارات".

وتُعدّ هذه الشبكة خطوة رئيسية نحو تعزيز طموحات إمستيل في إطار الثورة الصناعية الرابعة، التي تشكل أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، حيث ستسهم في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وتعزيز معايير السلامة، ودعم الاستدامة في كافة مرافق الإنتاج التابعة للمجموعة.

وتوفر شبكة الجيل الخامس (5G) الخاصة والمتقدمة تغطية اتصال شاملة وعالية السرعة في بيئات إمستيل الصناعية الواسعة والمعقدة، متجاوزة القيود المرتبطة بحلول الاتصال التقليدية. كما تضمن الشبكة أمان جميع البيانات ضمن البنية التحتية المخصصة والمتوفرة في مواقع إمستيل، الأمر الذي يحقق التكامل الآمن للمشاريع التقنية المتقدمة، بما في ذلك منصة Asset Insight.

وتمكن هذه المنصة العاملين من استخدام أجهزة لوحية عالية الجودة لمسح رموز الاستجابة السريعة على المعدات، للوصول الفوري إلى وثائق الأصول، وسجلات الصيانة، وبيانات المستشعرات. كما تتيح المنصة إنشاء طلبات الصيانة بشكل فوري، مما يُسهم في تقليل وقت التوقف عن العمل وتقليل التكاليف المرتبطة بالإصلاحات، مع تعزيز كفاءة عمليات الصيانة وسلامتها.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: "تمثل شراكتنا مع "إي آند الإمارات" لإطلاق أول شبكة جيل خامس (5G) خاصة في العالم في قطاع التصنيع إنجازاً بارزاً في استراتيجية إمستيل للتحول الرقمي. هذا الإنجاز يتجاوز كونه ترقية تكنولوجية ليشكل نقلة نوعية في أسلوب عملنا، ويعزز من الابتكار، ويضمن سلامة موظفينا وأصولنا. وتعد منصة Asset Insight نموذجاً عملياً لكيفية تحويل مبادئ الثورة الصناعية الرابعة إلى نتائج تشغيلية حقيقية. كما يعكس هذا الإطلاق التجريبي التزامنا بتطبيق ممارسات التصنيع المستدامة والفعالة، راسمًا معيارًا جديدًا للقطاع الصناعي على المستويين الإقليمي والعالمي."

وبدوره قال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة «إي آند الإمارات»: "يُجسد هذا الإطلاق لشبكة الجيل الخامس الخاصة بالتعاون مع شركة إمستيل رؤيتنا في تمكين صناعات المستقبل، وذلك عبر توفير تقنيات الاتصال المتطورة. فمن خلال تنفيذ بنية تحتية شبكية مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات البيئات الصناعية الدقيقة، نفتح آفاقاً جديدة للمصانع الذكية والصيانة التنبؤية والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ونلتزم في «إي آند الإمارات» بالتعاون مع الشركات الرائدة في قطاع التصنيع مثل «إمستيل»، بابتكار حلول لا تقتصر على ربط الأجهزة فحسب، بل تعيد ابتكار أساليب عمل هذا القطاع وتسهم في دعم الاقتصاد المحلي."

ويُبرز نجاح هذا المشروع التجريبي التزام إمستيل المستمر بالاستثمار في التقنيات المتقدمة التي تحسن من الأداء التشغيلي وتسهم في تعزيز مكانتها كشركة عالمية رائدة في إنتاج الحديد منخفض الكربون ومواد البناء المستدامة. كما تمتد مبادراتنا التقنية الرائدة لتعزيز الأداء التشغيلي إلى ما يتجاوز التصنيع، لتشمل العمليات التجارية، وتجربة العملاء، والصحة والسلامة، والاستدامة، والاستفادة من البيانات، والبحث والتطوير، وغيرها من المجالات.

نبذة عن مجموعة إمستيل:

مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 16 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات.

تمتلك "القابضة" (ADQ)، وهي جهة استثمار سيادي رائدة تتميز بنشاطها وتركيزها على البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.emsteel.com

حول "إي آند الإمارات"

تعد "إي آند الإمارات" ركيزة قطاع الاتصالات لمجموعة "إي آند" في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف الاستراتيجية الجديدة للشركة، إلى تعزيز القيمة للمساهمين، وتقديم تجارب مميزة للعملاء، وتطوير الأداء لتحقيق النجاح والنمو المستدام.

وللاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، تسعى "إي آند الإمارات" إلى تطوير الخدمات الأساسية والرقمية من خلال الارتقاء بالحلول التي تقدمها للمستهلكين ودعم تحولهم الرقمي الذي يلبي أنماط الحياة الجديدة والمتطلبات المتغيرة التي تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية، بما يشمل قطاعات الألعاب والصحة والتأمين. وتواصل "إي آند الإمارات" العمل كشريك موثوق ومستشار للمؤسسات من خلال تمكين الاتصال وغيرها من الحلول الرقمية والمستقبلية.

ومن خلال تعزيز موقعها الريادي كشركة اتصالات رقمية رائدة تدعم العملاء في عالم رقمي تسوده تقنيات الاتصال، تعمل "إي آند الإمارات" على تطوير الحلول المستدامة في التقنيات المستقبلية مثل الشبكات الخاصة والمركبات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي.

لمعرفة المزيد حول أعمال الاتصالات لدينا، يرجى زيارة الموقع التالي: https://www.etisalat.ae

-انتهى-

#بياناتحكومية