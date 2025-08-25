أعلنت "إمستيل"، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء والتشييد في المنطقة، عن تسليم أول شحنة حديد التسليح المصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر لشركة "الدار"، وذلك لتشييد أول مسجد صفري الانبعاثات في أبوظبي، ضمن مشروع "المدينة المستدامة" في جزيرة ياس.

وتمثل هذه الخطوة إنجازاً إقليمياً سبّاقاً، إذ أصبحت "الدار" أول شركة تطوير عقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستخدم هذه الحلول المستدامة في العمليات الإنشائية. ويتم إنتاج الحديد باستخدام الهيدروجين من المشروع التجريبي الرائد للهيدروجين الأخضر الذي أطلقته "إمستيل" العام الماضي بالشراكة مع "مصدر"، ليسهم بدور محوري في تمكين المسجد من الحصول على شهادة الحياد الكربوني من نظام تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) في إنجاز يمثل نقلة نوعية في مجال الأبنية المستدامة في أبوظبي.

بهذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل": "يؤكد هذا الإنجاز النوعي التزام "إمستيل" الجاد والمستمر بتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات الصناعية، والمساهمة بدور فعّال في تسريع تحول دولة الإمارات نحو اقتصاد منخفض الكربون. ويمثّل تعاوننا مع "الدار" خطوة في غاية الأهمية لاعتماد الحديد الأخضر في المشاريع السكنية والتجارية ومشاريع البنية التحتية العامة المستقبلية. كما تجسد هذه الشراكة نقلة نوعية في قطاع البناء، فهي تلقي الضوء على أهمية استخدام المواد المبتكرة والمصنّعة محلياً في تحقيق الأهداف المناخية الوطنية، ورسم ملامح جديدة لمستقبل التنمية الحضرية".

-انتهى-

