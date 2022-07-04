فريق متخصص مؤلف من 30 موظفًا في طاقم التنظيف لخدمة المباني السكنية المنخفضة الارتفاع في المجمع على مدى خمس سنوات

دبي : حصلت مجموعة "إمداد"، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، على عقد لتوفير خدمات التنظيف الخارجي للمجمع السكني الراقي ذا جاردنز (الحدائق) التابع لشركة "نخيل"، المطور العقاري الرائد عالمياً، التي تتخذ من دبي مقراً لها.

وبموجب شروط الاتفاقية التي تمتد لخمس سنوات مع شركة "نخيل"، ستقوم إمداد بنشر فريق من 30 موظفًا للعمل في 129 من المباني المستأجرة منخفضة الارتفاع في ذا جاردنز (الحدائق)، المجمع السكني العائلي الواقع بالقرب من ابن بطوطة مول، والذي يقطنه أكثر من 10,000 نسمة.

وتعليقًا على توقيع هذه الاتفاقية، قال جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد: "تعكس هذه الاتفاقية الأخيرة مع شركة "نخيل"، التي ستشهد تقديم خدمات التنظيف المتخصصة لدينا للمجمع السكني ذا جاردنز (الحدائق)، العلاقة المثمرة والطويلة الأمد التي نتمتع بها مع أحد أبرز المطورين العقاريين في دبي. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، سيساعد فريقنا المتفاني من المتخصصين في إدارة النفايات على حماية وتعزيز الرفاهية العامة للمقيمين في المجمع السكني".

وسيجري العمل بهذه الاتفاقية الجديدة إلى جانب الاتفاقية الأخرى السارية حاليًا مع شركة "نخيل"، والتي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2021. وبموجب شروط الاتفاقية الجديدة التي تمتد لثلاث سنوات، سيقدم 28 من المتخصصين في إدارة النفايات وخدمات التنظيف الخارجي خدماتهم لقرابة 1105 من الفلل ومنازل التاون هاوس في "قرية جميرا سيركل"، و1574 فيلا في "قرية جميرا تراينجل"، و767 فيلا في "جزر جميرا"، و84 منزل تاون هاوس في "جزر جميرا تاون هاوسز".

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن إمداد

إمداد مجموعة من الشركات مقرها دبي؛ توفر حزمة من الخدمات المتكاملة المستدامة لإدارة المرافق؛ التي تعزز الكفاءة التشغيلية. وتمتلك الشركة، التي تأسست عام 2007، إلى جانب مقرها الرئيس في دبي، فروعاً ومكاتب ميدانية في الإمارات العربية المتحدة كلها، ومن ذلك أبو ظبي. وتشتمل حلول إمداد الجاهزة للتشغيل على إدارة المرافق المتكاملة، وإدارة المرافق المباشرة، والخدمات المنزلية "هوم برو"، والخدمات البيئية؛ كإدارة النفايات الصلبة، والمياه العادمة، وتأجير معدات النظافة. كما تتيح منصة "إمداد" لإدارة المرافق بيانات فورية التوقيت حول الأداء الحالي والعام للأصول والبيئات المتصلة؛ من أجل التزويد بمقترحات بشأن الصيانة الوقائية والإجراءات التصحيحية. ويُعزى نمو إمداد الحثيث إلى مصاف الشركاء المفضلين للعملاء في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي إلى نموذج عملها المتخصص القائم على توفير خدمات استدامة معقولة التكلفة. كما تتكون كوادرها الماهرة من تسعة آلاف فرد من مختلف الثقافات من أكثر من 45 دولة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة www.imdaad.ae