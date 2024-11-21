دبي: أعلنت مجموعة "إمداد"، مزوّد خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزّز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، عن توسعها الإقليمي في سلطنة عمان عبر مشروع مشترك مع الشركة العمانية للعقارات والاستثمار (أوريس)، التابعة لمجموعة أومينفست. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تأسيس إمداد عُمان (أومداد)، والتي ستركز على توفير حلول شاملة ومبتكرة لإدارة المرافق في مختلف أنحاء السلطنة.

ويشكل المشروع الجديد خطوة مهمة ضمن استراتيجية "إمداد" للتوسع في المنطقة وتعزيز مكانتها الرائدة في قطاع إدارة المرافق، حيث تأتي هذه الخطوة استكمالاً للنجاح الذي حققته الشركة مؤخراً بدخولها السوق المصري عبر "إمداد مصر". ومن المتوقع أن يسهم تأسيس "إمداد عُمان" في تعزيز حضور الشركة في سلطنة عمان، إذ تعمل حالياً من خلال "إمداد الباطنة"، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات إدارة النفايات على مستوى السلطنة.

وفي هذا السياق، صرّح رئيس مجلس إدارة إمداد عبد اللطيف الملا: "يسعدنا التعاون مع شريك متميز مثل 'أوريس' والذي يعكس رؤيتنا وطموحاتنا لتعزيز التوسع الإقليمي في سلطنة عمان. ويمثل هذا التعاون محطة بارزة في مسيرة نمونا، ويؤكد التزامنا بترسيخ مكانتنا بوصفنا شركة إقليمية رائدة في قطاع إدارة المرافق. ونسعى من خلال هذا المشروع المشترك إلى الارتقاء بمعايير القطاع في سلطنة عمان عبر تقديم خدمات ذات جودة عالية. ونتطلع للعمل عن كثب مع 'أوريس' لترسيخ مكانة 'إمداد' مزودا موثوقا يلبي احتياجات العملاء داخل السلطنة وخارجها."

وتعليقا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي للعقارات في أومينفست ناصر راشد سيف الشبلي: "متحمسون لإطلاق خدمة "أومداد" في السلطنة بالشراكة مع مجموعة إمداد. ويمثل هذا المشروع الرائد خطوة مهمة نحو النهوض بقطاع إدارة المرافق في سلطنة عمان. وإن تعاوننا مع إمداد سيوفر خدمات عالمية المستوى وحلولا مبتكرة للسوق، مما يساهم أكثر في نمو وتطوير البنية التحتية في سلطنة عمان. ومن خلال التزامنا المشترك بالتميز والاستدامة، نتطلع إلى جعل "أومداد" اسماً موثوقاً به في مجال إدارة المرافق في جميع أنحاء المنطقة."

ومن خلال الجمع بين خبرة إمداد وحلولها المبتكرة، ستقدم "أومداد" كافة خدمات إدارة المرافق المتكاملة، بما في ذلك خدمات ميكانيكية وكهربائية وأعمال السباكة، التي تستهدف قطاعات متنوعة مثل السكنية والتجارية والصناعية / البنية التحتية وتجارة التجزئة والتعليم والضيافة، كما ستقدم الشركة مجموعة كاملة من الخدمات المتخصصة، بما في ذلك أنظمة إنذار الحريق ومكافحة الحرائق، وأنظمة المصاعد، وإدارة مياه الصرف الصحي، ومكافحة الآفات، وتنظيف الواجهات، وتنظيف الخزانات.

وستستفيد "أومداد" من الوصول الكامل إلى حقوق الملكية الفكرية والتقنيات المتقدمة الخاصة بـ"إمداد" باعتبارها كياناً مستقلاً عن "إمداد الباطنة"، مما يعزز قدرتها على تقديم خدمات متميزة في جميع أنحاء سلطنة عمان. من خلال توظيف هذه الموارد المتطورة، يهدف المشروع المشترك إلى تحديد معايير جديدة في قطاع إدارة المرافق بالسلطنة، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الفريدة للسوق المحلية بشكل مبتكر وفعّال.

ويتماشى هذا التوسع مع رؤية "إمداد" الطموحة في أن تصبح المزود الإقليمي الرائد لحلول إدارة المرافق المتكاملة والنفايات. ومع مضي الشركة قدماً في استكشاف أسواق جديدة داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، يشكل هذا المشروع المشترك حجر أساس في استراتيجيتها التوسعية.

نبذة عن "إمداد":

إمداد مجموعة من الشركات مقرها دبي؛ توفر حزمة من الخدمات المتكاملة المستدامة لإدارة المرافق؛ التي تعزز الكفاءة التشغيلية. وتمتلك الشركة، التي تأسست عام 1987، وتم تغيير علامتها التجارية لاحقًا إلى إمداد في عام 2007، إلى جانب مقرها الرئيس في دبي، فروعاً ومكاتب ميدانية في الإمارات العربية المتحدة كلها، ومن ذلك أبو ظبي. وتشتمل حلول إمداد الجاهزة للتشغيل على إدارة المرافق المتكاملة، وإدارة المرافق المباشرة، والخدمات المنزلية "هوم برو"، والخدمات البيئية؛ كإدارة النفايات الصلبة، والمياه العادمة، وتأجير معدات النظافة. كما تتيح منصة "إمداد" لإدارة المرافق بيانات فورية التوقيت حول الأداء الحالي والعام للأصول والبيئات المتصلة؛ من أجل التزويد بمقترحات بشأن الصيانة الوقائية والإجراءات التصحيحية.

يقع المقر الرئيسي لشركة إمداد في دبي، ويشمل حضورها الإقليمي اليوم مكاتب وفروع ومشاريع مشتركة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وعمان ومصر. ونظرًا لنموذج أعمالها المخصص الذي يعتمد على تقديم خدمات مستدامة ومعقولة التكلفة، فقد نمت إمداد لتصبح الشريك المفضل للعملاء في مجموعة متنوعة من الصناعات. كما تتكون كوادرها الماهرة من تسعة آلاف فرد من مختلف الثقافات من أكثر من 45 دولة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.imdaad.ae.

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