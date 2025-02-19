دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إمباور لأنظمة الأنابيب المعزولة "إليبس" إحدى الشركات المملوكة من مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور" والرائدة في الحلول الحرارية المبتكرة والمصنعة للأنابيب المعزولة عن نجاحها في دخول أسواق جديدة خليجياً وإقليمياً ، حيث أصبحت "إليبس" تغطي أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت بالإضافة الى جمهورية مصر العربية.

وأوضحت "إليبس" وعلى مدار الـ 16 الماضية، أنها قامت بإنتاج وتوريد أكثر من 880 كيلومتراً من أنظمة الأنابيب المعزولة، حيث شهد الإنتاج زيادة بنسبة 40% خلال السنوات الخمس الماضية. وتقوم الشركة حالياً بإنتاج وتوريد أنابيب معزولة لأكثر من 300 متعامل في أسواق مختلفة، كما أنجزت الشركة أكثر من 240 مشروع داخل الإمارات ومنطقة الخليج وشمال إفريقيا.

وقال سعادة أحمد بن شعفار رئيس مجلس إدارة إمباور لأنظمة الأنابيب المعزولة "إليبس": أن الشركة نجحت منذ بداية تأسيسها في تطبيق خططها الاستراتيجية التوسعية لتصل إلى أسواق عالمية جديدة خارج الإمارات لتواصل تحقيق المزيد من النمو في عملياتها الانتاجية التي تثمر إيرادات وارباحاً مستدامة.

واشار بن شعفار إلى أن "إليبس " اعتمدت في توسعاتها وفي سبيل زيادة نطاق عمليات توريداتها لتلبية احتايجات أسواق جديدة مختلفة، على المنافسة بمنتجات تقف خلفها تقنيات وحلول متقدمة ومتطورة في مجالي الطاقة والتصنيع.

وأكد بن شعفار على الإنجازات النوعية التي حققتها الشركة في قطاعات التصنيع المختلفة، الذي يعكس دورها كشريك استراتيجي في دعم التنمية الاقتصادية في الإمارات والعالم، لافتاً إلى نجاح "إليبس " في تصنيع الأنابيب المعزولة بكفاءة عالية خالية تماماً من العيوب الإنتاجية، وهو ما عزز مكانتها كعلامة تجارية موثوقة تخدم مشاريع تبريد المناطق بشكل أساسي.

وشدد على أن المطاف لن يطول قبل أن تصبح "إليبس" المزود الأول والاكبر لكل شركات تبريد المناطق وللشركات العاملة في مجالات النفط والغاز في المنطقة، فهي من الشركات البارزة التي لا تستخدم في عمليات التصنيع اية مواد تتسبب في انبعاثات الكربون لتساهم في حماية البيئة وتحقيق أعلى درجات الاستدامة.

يقع مصنع إمباور لأنظمة الأنابيب المعزولة "إليبس" في منطقة جبل علي الصناعية وهو الأكبر على مستوى الامارات وتبلغ مساحته قرابة مليون قدم مربع ويضم أحدث ما توصلت إليه تقنيات التصنيع التي تديرها الروبوتات وتتميز منتجاته بمواصفات عزل حراري تلبي اعلى معايير كفاءة استخدام الطاقة فضلا عن استخداماتها في مشاريع النفط والغاز ومشاريع الطاقة الشمسية والبحرية والصناعية.

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