دبي، الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من حرصها على تعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين ودعم كفاءة إدارة المباني في دبي، عقدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، اجتماعاً موسعاً مع شركات إدارة وتشغيل المباني في الإمارة، بهدف تعريفهم بآليات استخدام أنظمة "إمباور" داخل المباني وأفضل الممارسات المتعلقة بتشغيلها والتعامل معها.

واستعرضت "إمباور" خلال الاجتماع الجوانب الفنية والتشغيلية المرتبطة بأنظمة تبريد المناطق، وآليات إدارة محطات التبريد وشبكات التوزيع، إضافة إلى شرح الإجراءات المتبعة لضمان كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمة وفق أعلى معايير الجودة والموثوقية. كما تم تسليط الضوء على أحدث التقنيات والحلول الذكية التي تعتمدها المؤسسة لتعزيز كفاءة الطاقة وتحسين الأداء التشغيلي للمباني، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الاستدامة ورضا المتعاملين.

كما ناقش ممثلو المؤسسة مع المشاركين مجموعة من الأفكار والتحديات والفرص المرتبطة بقطاع تبريد المناطق، مستعرضين التجارب والخبرات التي اكتسبتها "إمباور" على مدى السنوات الماضية، والخطط الاستباقية التي تبنتها للاستثمار في التقنيات الحديثة والابتكارات المتقدمة، بهدف بناء منظومة متكاملة وموثوقة ومستدامة توفر خدمات تبريد بمعايير عالمية رائدة، وتسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وترشيد استهلاك الطاقة.

واختُتِم الاجتماع بتنظيم جولة ميدانية للمشاركين في محطة تبريد المناطق التابعة للمؤسسة في مركز دبي المالي العالمي، لإطلاعهم على واحدة من قصص نجاحها غير المسبوقة في تأمين خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة مستدامة بمكاسب اقتصادية واجتماعية ومناخية تتناغم مع توجهات الدولة والمدينة في الانتقال الى الاقتصاد الاخضر.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور": "نحرص في "إمباور" على عقد هذا النوع من الاجتماعات بصورة دورية مع شركات إدارة وتشغيل المباني، انطلاقاً من أهمية دورهم كشركاء رئيسيين في دعم كفاءة خدمات تبريد المناطق وتعزيز جودة تجربة المتعاملين. ونسعى من خلال هذه اللقاءات إلى تسهيل مختلف الإجراءات والعمليات المرتبطة بخدمات التبريد، ورفع مستوى الوعي الفني والتشغيلي بطبيعة عمل "إمباور"، بما يعزز كفاءة التنسيق والتكامل بين جميع الأطراف."

وأضاف سعادته : "كما تتيح هذه اللقاءات للمشاركين فرصة الاطلاع المباشر على آلية عمل محطات تبريد المناطق ومراحل إنتاج التبريد وتوزيعه وفق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية والاستدامة. ونؤمن بأن تعزيز فهم شركات إدارة وتشغيل المباني لطبيعة عملياتنا التشغيلية يسهم في بناء شراكة أكثر فاعلية، ويدعم جهودنا المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات وتطوير هذا القطاع الحيوي".

-انتهى-

#بياناتشركات