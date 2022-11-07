مشروع "هارينغتون هاوس" يضم 92 وحدة سكنية إضافة إلى مجموعة من المرافق المميزة لعلامة "إلينغتون"

المشروع يؤكد التزام "إلينغتون العقارية" بتنفيذ مشاريع سكنية عالية الجودة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إلينغتون العقارية"، شركة التطوير العقاري الراقية التي تركز على جماليات التصميم في دبي، بدء عملية تسليم الوحدات السكنية لمشروع "هارينغتون هاوس" الواقع في قرية جميرا الدائرية والذي تم إطلاقه العام الماضي، وذلك قبل الموعد المحدد.

وتم تنفيذ المشروع الجديد بتصميم مستوحى من أجواء الهدوء والسكينة التي تشتهر بها الصحراء العربية ويتفرد بنهج شامل ومتوازن لمفاهيم الحياة الحضرية ليعكس صورة مجتمع متكامل يركز على صحة وعافية سكانه. يؤكد المشروع التزام "إلينغتون العقارية" بتنفيذ مشاريع سكنية عالية الجودة تلبي تطلعات السكان والمستثمرين تضمن لهم قيمة وعائداً طويل الأجل.

ويضم "هارينغتون هاوس" 92 وحدة سكنية تشمل شققاً بنظام الاستوديو وبغرفة نوم واحدة، وخيارات مثالية للعائلات بغرفتي نوم. وفي إطار حرصها على تزويد عملائها بتجارب سكنية تحتفي بالعافية والرفاهية المطلقة، عززت "إلينغتون العقارية" المشروع بمرافق تحاكي تلك المتوفرة في المنتجعات السياحية، بما في ذلك حمام السباحة والمساحات الخضراء الخارجية واستوديو للياقة البدنية يشمل أحدث المعدات، وإطلالات خلابة على حمام السباحة والفناء الخارجي، بالإضافة إلى غرف تغيير الملابس وغرف البخار بتصميم مستوحى من نوادي السبا.

علاوة على ما سبق، ستثري "إلينغتون العقارية" أنماط حياة سكان "هارينغتون هاوس" عبر مزيد من المرافق الاستثنائية بما في ذلك الساحة المركزية من طابقين يصل بينها سلم خشبي رائع التصميم، ومنطقة الشواء الخارجية والمساحات الترفيهية، ومناطق لعب للأطفال داخلية وخارجية صديقة للبيئة وبتصميم مستوحى من مفاهيم "منتسوري". ويضم المشروع ردهة رحبة مجهزة بأثاث عصري؛ وخدمة الكونسيرج المخصصة. كما عمدت "إلينغتون" ومن خلال "مؤسسة إلينغتون للفنون" التي تعنى بدعم إلى الفنانين المقيمين في دبي، بتكليف عدد من الفنانين لابتكار أعمال فنية خاصة لعرضها في جميع أنحاء "هارينغتون هاوس".

ويتوج المشروع الجديد إضافة مميزة على محفظة "إلينغتون العقارية" المتنامية من المشاريع السكنية الحائزة على الجوائز في إمارة دبي. ومن بين المشاريع الأخرى الرائدة للشركة: بلغرافيا 1 وبلغرافيا 2؛ وبلغرافيا سكوير؛ وبلغرافيا هايتس 1؛ وإيتون بليس؛ وسومرست ميوز؛ وتقع جميعها في قرية جميرا الدائرية، إضافة إلى ويلتون تيراسز؛ وويلتون بارك ريزيدنسز في مدينة محمد بن راشد، و"دي تي 1" في وسط مدينة دبي.

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