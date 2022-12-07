"بيلغرافيا هايتس" يرسي معايير غير مسبوقة في الأناقة والجمال.

المشروع يضم 155 وحدة سكنية بتصميمات عصرية راقية حسب الطلب.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: بدأت "إلينغتون العقارية"، شركة التطوير العقاري الراقية التي تركز على جماليات التصميم في دبي والحائزة على الجوائز، بتسليم الوحدات السكنية لمشروع "بيلغرافيا هايتس" الواقع في "قرية جميرا الدائرية". وبهذه الخطوة، تستكمل الشركة ثاني مشروعاتها خلال الأشهر الماضية، بعد أن باشرت بتسليم الوحدات السكنية لمشروع "هارينغتون هاوس" في بداية نوفمبر الماضي.

يقع مشروع "بلغرافيا هايتس" في منطقة "قرية جميرا الدائرية" المفضّلة لدى العائلات، ويحتوي على 155 وحدة سكنية واسعة تتنوع بين شقق الاستوديو الفسيحة والشقق بغرفة نوم واحدة وبغرفتين. ويعكس مشروع "بلغرافيا هايتس" التزام "إلينغتون العقارية" الجاد والمستمر بتشييد مساحات معيشية ملهمة، حيث الديكورات الداخلية الراقية والواجهات الخارجية الجذابة، إلى جانب تنسيقات الحدائق الخضراء الوارقة، ليُرسي هذا المشروع معايير غير مسبوقة في الأناقة والرقي.

يحتوي المشروع على العديد من مرافق ووسائل الراحة الراقية التي تحمل بصمة "إلينغتون العقارية" ورُوعي في تصميمها ضمان الارتقاء بجودة معيشة القاطنين وإضفاء القيمة لهم على المدى البعيد. وتضم هذه المرافق حمام سباحة يُحاكي رقي المنتجعات السياحية الفاخرة، وغرف لتغيير الملابس بتصاميم مستوحاة من نوادي السبا، ومنطقة لعب خارجية للأطفال، ومساحة لممارسة اليوغا في الهواء الطلق، واستوديو للياقة البدنية ومركزاً للألعاب يحوي أحدث المعدات وألعاب الطاولة، بإطلالات خلابة على الفناء الخارجي.

وإضافة لما سبق، يحتضن مشروع "بلغرافيا هايتس" تراساً فسيحاً على السطح مخصصاً للفعاليات الاجتماعية، وردهة مع مكان مخصص لتخزين الألعاب، وردهة استقبال مجهزة بأفخم المفروشات العصرية على طراز الفنادق، فضلاً عن خدمة الكونسيرج والأمن. وبدعم من "مؤسسة إلينغتون للفنون" التي تُعنى بدعم الفنانين المقيمين في دبي، سيتم عرض أعمال فنية منتقاة بعناية في جميع أنحاء "بلغرافيا هايتس".

هذا وتمتلك "إلينغتون العقارية" محفظة متنامية من المشاريع السكنية المتنوعة الحائزة على الجوائز في إمارة دبي. ومن بين المشاريع الأخرى الرائدة للشركة: بلغرافيا 1 وبلغرافيا 2؛ وبلغرافيا سكوير؛ وبلغرافيا هايتس 1؛ وإيتون بليس؛ وسومرست ميوز؛ وتقع جميعها في قرية جميرا الدائرية، إضافة إلى ويلتون تيراسز؛ وويلتون بارك ريزيدنسز في مدينة محمد بن راشد، و"دي تي 1" في وسط مدينة دبي.

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