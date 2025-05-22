دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة- كشفت "إليفيت"، شبكة الوكالات العالمية المتكاملة المتخصصة في تعزيز النمو من خلال تعميق التواصل بين العلامات التجارية والجامعات والمؤسسات وجمهورها، عن استحواذها على مجموعة "رايز جروب"، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاستشارات التجارية في الشرق الأوسط، ويخضع استكمال الصفقة للموافقات التنظيمية المعتمدة. ويمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية تعزز توسع "إليفيت" على الصعيد العالمي في مجالي مبيعات الشراكات وتمثيل العلامات التجارية، مستفيدة من الخبرات الراسخة التي طورتها "رايز". كما يتيح لشركة "إليفيت" وصولاً مباشراً إلى أسواق المنطقة، مع إضافة مكاتب "رايز" في الرياض وجدة وأبوظبي ودبي إلى حضورها الحالي في الأمريكتين وأوروبا وآسيا وأستراليا.

وتعد مجموعة "رايز جروب" من الشركات المستقلة الحائزة على جوائز في مجالي التسويق والخدمات الاستشارية التجارية، حيث قامت، منذ تأسيسها عام 2014، بإطلاق حملات تجارية لعدد من أبرز الجهات في المنطقة، منها مشروع القدية، ومجموعة "سافي" للألعاب، ونيوم، والدوري السعودي للمحترفين، و"بيبسيكو"، والهيئة السعودية للسياحة، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وتعليقاً على هذا الاستحواذ، قال آل جويدو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إليفيت": "تمثل هذه الخطوة بداية فصل جديد لـ"إليفيت"، مع توسعنا نحو واحد من أكثر أسواق الرياضة حيويةً ونمواً في العالم، ولا بد لنا من الإشادة بنجاح "رايز" في بناء سمعة قوية بفضل سجلها الحافل بنجاحات تجارية وتنفيذ حملات تسويقية واسعة الأثر في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ونتطلع إلى الجمع بين خبراتنا العالمية ومعرفتهم العميقة بالسوق الإقليمية لنوفر قيمة أكبر لعملائنا".

وكجانب من هذا الاستحواذ، سيتولى المؤسسان المشاركان لـ"رايز"، سيث هولمز وتوم بيرينغتون، أدواراً قياديةً أساسيةً ضمن "إليفيت"، ليقدما رؤيتهما وخبراتهما الاستراتيجية ويساهما في توسيع نطاق عمل الشركة على مستوى العالم. كما سينضم 60 موظفاً من "رايز" إلى فريق "إليفيت" العالمي، الذي يضم ما يقارب 500 موظف، لإدارة مكاتب "إليفيت" في الرياض ودبي.

ومن جهته، قال توم بيرينغتون، العضو المنتدب لدى "رايز": "يشكل الانضمام إلى "إليفيت" محطة مفصلية تدفع "رايز" نحو العالمية. ونحن متحمسون للفرص الواعدة التي تتيح لنا توسيع عملياتنا والمساهمة في المشاريع الضخمة التي تشهدها قطاعات الرياضة والثقافة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يتيح هذا التحالف قوة استراتيجية مميزة نحو التكامل في تقديم خدماتنا وتعزيز القيمة لعملائنا".

وفي أول مشاريعها الكبرى تحت مظلة "إليفيت"، ستتولى "رايز" دعم فريق "سان فرانسيسكو فورتي ناينرز" الأمريكي كوكيل عالمي معتمد، بما في ذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن برنامج الأسواق العالمية التابع للرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية، ويهدف المشروع إلى توسيع قاعدة جماهير الفريق وتعزيز شبكة شراكاته التجارية في المنطقة، إلى جانب زيادة الاهتمام برياضتي كرة القدم الأمريكية وكرة قدم العلم.

وفي نفس السياق، قال سيث هولمز، الشريك الإداري في "رايز": "تجتمع "رايز" و"إليفيت" حول رؤية مشتركة ويتمتعان بتكامل قوي في القدرات، مما يجعل هذا الاندماج خطوة استراتيجية تؤسس لتحالف قادر على تقديم قيمة كبيرة للعلامات التجارية، وللمواهب، ولمالكي حقوق الملكية الفكرية على مستوى العالم. كما أننا نتشارك بإيماننا بالإمكانات الهائلة التي تزخر بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونثق أن هذا التحالف يتيح لنا دعم نمو قطاعات الرياضة والثقافة والترفيه، وخصوصاً في فترة التحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 وما بعدها".

ويأتي هذا التوسع في أعقاب نمو لافت شهدته شركة "إليفيت"، حيث استحوذت العام الماضي على شركة "إس آر آي" وأسست من خلالها "إليفيت تالنت"، مما مكنها من دعم عملائها في استقطاب قيادات متميزة من مجالات الرياضة والترفيه والألعاب والعلامات التجارية العصرية والإعلام، لمواجهة التحديات التي تفرضها التغييرات الدائمة في بيئة المستهلكين. وأدت هذه الإنجازات إلى ترشيح "إليفيت" مجدداً لجائزة أفضل شركة في مجال استشارات الملكية والمبيعات وخدمات العملاء لعام 2025 من قبل مجلة "سبورتس بزنيس جورنال"، بعد فوزها بالجائزة في عام 2023.

لمحة عن "إليفيت"

تعد "إليفيت" شبكة عالمية متكاملة من الوكالات، تسعى لتمكين المؤسسات والعلامات التجارية والجامعات من بناء روابط أعمق مع جمهورها لتحقيق النمو. وتعمل الشركة مع أكثر من 1000 عميل في مختلف أنحاء العالم في مجالات الرياضة والترفيه والسلع الاستهلاكية والتجزئة وغيرها، لتحول المتابعين إلى جماهير وفية.

وتستند "إليفيت" إلى الابتكار في عملها، حيث تعتمد على منصة "إيبيك" الذكية، وهي منصة خاصة تجمع بين تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي. وتقدم المنصة أدوات وتحليلات معمقة للمستهلكين، وبيانات التذاكر، وتحليلات الملكية، وغيرها، مما يتيح للعملاء تعزيز العائد على الاستثمار، وتفاعل الجمهور، وصياغة حملات تبني ترسخ الولاء على المدى الطويل.

تأسست "إليفيت" في عام 2018، وتقدم خدماتها لعملاء في مختلف أنحاء العالم من خلال مكاتبها المنتشرة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.oneelevate.com/.

لمحة عن مجموعة "رايز جروب":

تعد "رايز جروب" أسرع وكالات الرياضة والثقافة والترفيه المستقلة نمواً في الشرق الأوسط، وتتمثل رسالتها في دعم الشراكات وتحقيق النجاح التجاري لعملائها في المنطقة من خلال خدمات الاستشارات والمبيعات وتنفيذ الحملات التسويقية.

وتقدم "رايز" استراتيجيات متكاملة تجمع بين التحليل المستند إلى البيانات والتنفيذ الإبداعي لتعزيز القيمة التجارية، وتعمل عبر مختلف مراجل العملية التجارية لتقديم نتائج ملموسة للعديد من أبرز العلامات التجارية والفعاليات والبطولات والفرق والجهات المالكة للحقوق في المنطقة.

وتقدم الشركة، الحائزة على جوائز، خدماتها لمجموعة من العملاء البارزين، من بينهم: القدية، ونيوم، والهيئة السعودية للسياحة، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومجموعة "سافي" للألعاب، و"فلاي ناس"، والدوري السعودي للمحترفين، و"بيبسيكو"، ومجلس دبي الرياضي.

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