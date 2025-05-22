أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الابتكار والتصميم المتكامل في المنطقة، تشارك شركة إليجينت كيوبس للديكور الرائدة في مجالات تصميم المعارض وتنفيذ الفعاليات والحلول التكنولوجية الإبداعية، في معرض "اصنع في الإمارات"، الذي يقام هذا الأسبوع في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وتعرض الشركة، من خلال جناحها رقم 61-C5، مجموعة من خدماتها المتطورة التي تشمل تصميم وتنفيذ منصات المعارض، والتصميم الداخلي المعماري، وتجارب الواقع المعزز والواقع الافتراضي، وغيرها من الحلول الذكية الموجهة للقطاعين الحكومي والخاص. وتأتي هذه المشاركة ضمن الرؤية الاستراتيجية للشركة لتعزيز قطاع التصميم العالمي كعنصر جوهري في دفع الابتكار والنمو الاقتصادي.

وتتميز منصة" إليجينت كيوبس للديكور" في المعرض بتصميمها المعماري المتطور، الذي يجمع بين الهوية المحلية والتقنيات الحديثة، مما يمنح الزوار تجربة فريدة تعكس إمكانيات التصميم الإبداعي في الإمارات. كما شهد الجناح تفاعلًا واسعًا من الزوار والمشاركين، الذين أبدوا إعجابهم بالحلول التي تقدمها الشركة في مختلف مجالات الفعاليات والمعارض، بدءًا من التصميم المفاهيمي وحتى التنفيذ الكامل.

ويمثل معرض "اصنع في الإمارات" منصة استراتيجية لدعم التصنيع المحلي والاستثمار في الكفاءات الإماراتية، وتشكل مشارك " إليجينت كيوبس" فيه رسالة واضحة حول مساهمة قطاع التصميم والتكنولوجيا في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الاستدامة والابتكار.

وفي تعليق خاص على هامش المشاركة، قالت رزان عبد الكريم الفاهوم، الرئيسة التنفيذية لشركة إليجينت كيوبس للديكور: "نحن فخورون بالمشاركة في معرض بحجم وقيمة 'اصنع في الإمارات'، الذي يسلط الضوء على قدرات الشركات الوطنية في مختلف المجالات. بالنسبة لنا، تعتبر هذه المشاركة تجسيدًا لطموحاتنا في تقديم تصميمات ذات جودة عالمية تعكس روح الابتكار الإماراتية."

وأضافت رازن الفاهوم: "صناعة المعارض في الإمارات أصبحت اليوم قطاعًا حيويًا يُقدر بمليارات الدولارات، بفضل دعم القيادة الرشيدة والبنية التحتية المتطورة التي توفرها الدولة، ما يجعل الإمارات وجهة مفضلة للفعاليات الكبرى إقليميًا وعالميًا."

وتابعت رازن الفاهوم: "نشهد نموًا متسارعًا في سوق التصميمات الداخلية، مدعومًا بزيادة الطلب من القطاعات السكنية والتجارية والسياحية. وفي ظل هذه البيئة الديناميكية، بدأنا نشهد نموًا ملحوظًا في أعمال شركتنا، مع توقعات مستقبلية إيجابية جدًا. نحن نعمل حاليًا على مجموعة من المشاريع المتميزة التي تعكس التزامنا بالجودة والابتكار، ونتطلع إلى توسيع حضورنا الإقليمي خلال السنوات المقبلة."

تجدر الإشارة إلى أن "إليجينت كيوبس للديكور" أسست مكانتها في السوق الإماراتي كمزود متكامل للحلول الإبداعية في المعارض والتصميم الداخلي، مستفيدة من فريق عمل محترف وتقنيات عصرية تواكب تطورات الصناعة العالمية.

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