تعتزم "إكس كيوب"، بصفتها وسيط مالي وصانع سوق، تقديم خدمات الإقراض والاقتراض المؤتمتة للأوراق المالية (SLB) وحلول البيع على المكشوف للأسهم المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

ستقدم "إكس كيوب" ميزة استقرار الأسعار في المنطقة لأول مرة للاكتتابات العامة الأولية في سوق أبو ظبي، بالإضافة إلى خدمة توفير السيولة الرائدة للشركات المدرجة في سوق أبو ظبي.

أبو ظبي، الإمارات: أعلنت إكس كيوب، إحدى الشركات الرائدة والأسرع نمواً في مجال خدمات الوساطة وصناعة الأسواق بدولة الإمارات، عن حصولها رسمياً على عضوية وسيط تداول وتقاص وصانع سوق في سوق أبو ظبي للأوراق المالية. ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في تعزيز خدمات الوساطة التي تقدمها الشركة من خلال توفير قدرات تداول متطورة وميزات فريدة لجميع الأسهم المدرجة في سوق أبو ظبي. كما يشهد هذا التطور إطلاق خدمة آلية لإقراض واقتراض الأوراق المالية للأسهم المدرجة في سوق أبو ظبي، مما يتيح للمستثمرين تعزيز عوائد محافظهم الاستثمارية والوصول إلى خدمات البيع على المكشوف بسهولة.

وبصفتها صانع سوق، تسهم إكس كيوب بخبراتها الواسعة في الأسواق المالية وابتكاراتها لتعزيز السيولة في سوق أبو ظبي المالي. كما ستوفر الشركة خدمات رائدة تشمل استقرار الأسعار للاكتتابات العامة الأولية الجديدة في سوق أبو ظبي، وهي الميزة التي قدمتها الشركة لأول مرة في الإمارات.

وفي هذه المناسبة، قال صقر أصلان، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبو ظبي للأوراق المالية: "يسعدنا انضمام إكس كيوب إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية. ونتطلع إلى دورها الفاعل في تعزيز حيوية السوق، عبر دعم المستثمرين وتمكينهم من الاستفادة من خدماتها ".

من جانبه، قال سعد الجلبي، الرئيس التنفيذي لشركة اكس كيوب: "يُعد انضمام اكس كيوب كوسيط تداول وتقاص وصانع سوق في سوق أبو ظبي للأوراق المالية إنجازًا مهمًا في مسيرتنا. كما أن حلولنا المبتكرة في التداول، بما في ذلك خدمات الإقراض والاقتراض المؤتمتة للأسهم المدرجة في سوق أبو ظبي، ستوفر للمستثمرين مزيداً من الكفاءة والمرونة في التداول. بالإضافة إلى ذلك، فإن خدماتنا في صناعة السوق، مثل استقرار الأسعار وتوفير السيولة، ستمنح الاكتتابات العامة الأولية والإدراجات الجديدة في سوق أبو ظبي خيارات إضافية. ونحن ملتزمون بتعزيز السيولة في السوق وتوفير وصول سلس وفعال للمستثمرين في أسواق رأس المال الإماراتية".

نبذة عن اكس كيوب:

تعد اكس كيوب شركة رائدة في مجال صناعة السوق والوساطة المالية، حيث توفر حلول السيولة، وخدمات التنفيذ، وأحدث تقنيات التداول. باعتبارها وسيط تداول وتقاص وصانع سوق في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) وسوق دبي المالي ((DFM، تلتزم اكس كيوب بتعزيز سهولة الوصول إلى الأسواق وتحسين اكتشاف الأسعار من خلال حلول التداول الآلي.

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