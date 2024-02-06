حصدت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، جائزة "أفضل وسيط مالي عالمي" خلال معرض قطر المالي (QFEX) والذي تنظمه مجموعة "افاق" لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية يومي 5 و6 فبراير في فندق مرسى كمبينسكي الفاخر في منطقة اللؤلؤة الراقية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان الحدث الأبرز خلال المعرض هو حصول "إكس أس دوت كوم" (XS.com) على جائزة "أفضل وسيط مالي عالمي"، تكريما على المساهمات الاستثنائية للوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، والاداء المتميز كوسيط عالمي رائد.

وتعليقا على هذا الإنجاز، قال السيد شادي سلوم، المدير الإقليمي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نعرب عن خالص امتناننا لمجموعة "افاق" على تنظيمها المميز لمعرض قطر المالي (QFEX) ، ونعبر عن خالص الامتنان للحصول على جائزة "أفضل وسيط مالي عالمي".

وأضاف: ان التفاني في العمل والتخطيط الدقيق من قبل فريق عمل مجموعة افاق أدى الى جعل معرض قطر المالي (QFEX) منصة تحتفي بالتميز والابتكار في صناعة الخدمات المالية.

وتابع: ان هذه الجائزة هي شهادة على جهود فريق عمل مجموعة إكس أس العالمية (XS.com)، ونحن نشعر بالسعادة أن يتم تقدير جهودنا ونجدد شكرنا لفريق عمل مجموعة افاق على التزامهم الثابت بتعزيز النمو والتقدم في المشهد المالي العالمي.

هذا وقد عرض الوسيط العالمي متعدد الأصول أحدث منتجاته وخدماته في معرض قطر المالي (QFEX)، مع تسليط الضوء على تركيزه على التداول الالكتروني، وتقديم رؤى قيمة حول أحدث الاتجاهات والتطورات في صناعة التكنولوجيا المالية.

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة آفاق السيدة سهير الأشقر: نعرب عن خالص تقديرنا لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" على دعمهم المتميز لمعرض قطر المالي (QFEX) بصفتهم الشريك العالمي لهذا الحدث المميز.

وأضافت: إن حصول مجموعة إكس أس العالمية على جائزة "أفضل وسيط مالي عالمي" تعتبر بمثابة شهادة على الجهود الكبيرة التي تبذلها المجموعة للمساهمة في نجاح وتميز هذا النوع من النشاطات.

هذا وقد كان لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) بصفتها الشريك العالمي، حضور بارز في جميع أنحاء معرض، حيث قام فريق عملها بعرض مجموعته الشاملة من الخدمات والخبرات في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.

تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية

مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

حول مجموعة آفاق

مجموعة آفاق هي مجموعة متخصصة ورائدة في مجال التسويق الإعلامي والإعلاني وتجهيز وتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية.

تتميز المجموعة بخبرتها الطويلة وثروتها المعرفية المحلية والدولية مع قاعدة بيانات للشركاء وجهات الاتصال في جميع أنحاء العالم.

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