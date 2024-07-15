المغرب: حصدت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم " (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، جائزة "أفضل وسيط متعدد الأصول في شمال افريقيا" خلال "المنتدى الافريقي للتكنولوجيا المالية" الذي أقيم في مدينة الدار البيضاء المغربية.

أقيم "المنتدى الافريقي للتكنولوجيا المالية" الذي نظمته شركة "معرض التداول – The Trading Show" يومي 11 و 12 يوليو في فندق حياة ريجنسي الشهير بمدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية.

وكان الحدث الأبرز في المنتدى هو حصول "إكس أس دوت كوم" (XS.com) على جائزة "أفضل وسيط متعدد الأصول في شمال افريقيا"، وهي شهادة على أدائها المتميز كوسيط رائد في المنطقة.

وتعليقا على هذا الإنجاز، قال السيد شادي سلوم، المدير الإقليمي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يشرفنا أن نحصل على جائزة "أفضل وسيط متعدد الأصول في شمال افريقيا" في "المنتدى الافريقي للتكنولوجيا المالية" في الدار البيضاء بالمغرب.

وأضاف: ان هذا التكريم يؤكد على مكانة مجموعة إكس أس العالمية كوسيط عالمي رائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، حيث تقدم شروط تداول وقيمة متميزة لعملائها.

وقد كان لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) بصفتها الراعي العالمي، حضور بارز في جميع أنحاء المنتدى، حيث قام فريق عملها بعرض مجموعته الشاملة من الخدمات والخبرات في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.

وعرض الوسيط العالمي متعدد الأصول أحدث منتجاته وخدماته في المنتدى، مع تسليط الضوء على تركيزه على التداول الالكتروني، وتقديم رؤى قيمة حول أحدث الاتجاهات والتطورات في صناعة التكنولوجيا المالية.

هذا وقد تم تكريم "إكس أس دوت كوم" (XS.com) مؤخرًا بمجموعة من الجوائز التي أكدت صحة مهمتها المتمثلة في تمكين المتداولين بالمعرفة والأدوات التي يحتاجونها للنجاح في عالم التداول الديناميكي.

تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية

مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا