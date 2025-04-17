الإمارات - أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن رعايتها لمعرض أبوظبي المالي (موني إكسبو أبوظبي 2025) الذي تنظمه شركة "أتش كيو مينا" الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض بصفتها الراعي التيتانيوم.

وسيجمع المعرض الذي يقام يومي 23 و24 أبريل في فندق كونراد أبوظبي، أبراج الاتحاد، نخبة من خبراء قطاع الخدمات المالية والمستثمرين والمتداولين من جميع أنحاء العالم على مدى يومين من التواصل رفيع المستوى والنقاشات المُبتكرة.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة "أتش كيو مينا" السيد مايكل شوان: نحن سعداء للغاية بمشاركة "إكس أس دوت كوم" بصفتها الراعي التيتانيوم لمعرض أبوظبي المالي (موني إكسبو أبوظبي 2025).

وأضاف: ان التزام "إكس أس دوت كوم" (XS.com) بتعزيز تجربة التداول يتماشى بشكل سلس مع رؤية "موني إكسبو أبوظبي 2025"، ولذلك فإننا نهدف سويا إلى خلق بيئة ديناميكية لجميع المشاركين.

وستعرض "إكس أس دوت كوم" (XS.com) خلال المعرض مجموعة من حلول التداول من الجيل التالي، كما سيتواجد فريق عمل الوسيط العالمي متعدد الأصول للتواصل مع الحضور، وتقديم رؤى عملية ومنهجيات مبتكرة للتداول الحديث.

من جانبه، اعرب السيد شادي سلوم، المدير الإقليمي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن سعادته لمشاركة المجموعة في "موني إكسبو أبوظبي 2025"، بصفتها الراعي التيتانيوم لهذا الحدث الدولي المرموق الذي يجمع ألمع العقول في عالم المال والاعمال.

وأضاف: إن الشراكة مع "موني إكسبو أبوظبي 2025"، يتماشى مع رؤيتنا المتمثلة في إعادة صياغة مشهد التداول من خلال البراعة التكنولوجية والتعاون بين مختلف القطاعات والحلول التي تركز على العملاء.

وتابع: ان "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، بصفتها لاعباً رئيسياً في المنطقة، تُدرك الدور الحيوي لدولة الإمارات العربية المتحدة في النظام المالي العالمي، وتظل ملتزمة بدعم سوقها المتنامي. ونحن نتطلع إلى محادثات هادفة تُسهم في دفع عجلة التقدم وتُحقق قيمة حقيقية للمتداولين والمستثمرين.

ويدعو الوسيط العالمي متعدد الأصول الحائز على العديد من الجوائز، الزوار إلى جناحه رقم 41 للاطلاع حصريًا على حلوله المالية المتطورة، ورؤاه المتعمقة في السوق، والتفاعل المباشر مع نخبة من خبراء التداول.

كما يتضمن جدول الأعمال جلسات نقاشية مع الخبراء، وعروضًا تفاعلية للمنتجات، وجلسات تواصل استراتيجية، لتزويد المتداولين بالأدوات الأساسية اللازمة للتنقل في الأسواق المالية التنافسية اليوم.

ويواصل الوسيط العالمي الحاصل على تراخيص عالمية متنوعة، جهوده لتحقيق نقلة نوعية في تجربة التداول للمستثمرين حول العالم. وترسيخ رسالته في إحداث ثورة في التعليم المالي وتمهيد الطريق نحو ابتكارات رائدة.

تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية

مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

حول شركة "أتش كيو مينا"

شركة "أتش كيو مينا" هي شركة رائدة في تنظيم المؤتمرات والمنتديات والمعارض والدولية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا وأمريكا اللاتينية.

تشمل مجموعة فعاليات الشركة العلامات التجارية الرائدة في المعارض مثل Forex Expo Dubai و Money Expo Global و Crypto Expo Dubai و Crypto Expo Asia و Crypto Expo Global.

توفر "أتش كيو مينا" للعملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم فرصًا للمشاركة والتجربة والقيام بأعمال تجارية من خلال المعارض وجهًا لوجه والمحتوى الرقمي المتخصص وحلول البيانات القابلة للتنفيذ.

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