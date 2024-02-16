عُمان: حصلت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، على جائزة "الوسيط المالي الأكثر أماناً" خلال مؤتمر "سمارت فيجن عُمان"، الذي أقيم يومي 14 و15 فبراير في فندق "شيراتون عُمان" الراقي بالعاصمة العُمانية مسقط.

وكان الحدث الأبرز خلال المؤتمر هو حصول "إكس أس دوت كوم" (XS.com) على جائزة "الوسيط المالي الأكثر أماناً"، تأكيدا على الجهود الاستثنائية التي يقوم بها الوسيط العالمي الرائد في إعطاء الأولوية لأمن وسلامة أموال العملاء ومعلوماتهم.

وتعليقا على هذا الإنجاز، قال السيد شادي سلوم، المدير الإقليمي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نعرب عن خالص امتناننا لمجموعة "سمارت فيجن" على تنظيمها المميز لهذا المؤتمر، ونعبر عن خالص الامتنان للحصول على جائزة "الوسيط المالي الأكثر أماناً".

وأضاف السيد شادي سلوم: ان هذه الجائزة هي شهادة على جهود فريق عمل مجموعة إكس أس العالمية (XS.com)، ونحن نشعر بالسعادة أن يتم تقدير جهودنا.

هذا وقد عرض الوسيط العالمي متعدد الأصول أحدث منتجاته وخدماته في مؤتمر "سمارت فيجن عُمان"، مع تسليط الضوء على تركيزه على التداول الالكتروني، وتقديم رؤى قيمة حول أحدث الاتجاهات والتطورات في صناعة التكنولوجيا المالية.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة "سمارت فيجن" الدكتور محمد النظامي: يسعدني أن أعلن حصول مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) على جائزة "الوسيط المالي الأكثر أماناً" خلال الدورة الأولى من مؤتمر "سمارت فيجن عُمان".

وأضاف الدكتور محمد النظامي: إن حصول مجموعة إكس أس العالمية (XS.com) على جائزة "الوسيط المالي الأكثر أماناً" يعتبر بمثابة شهادة على الجهود الكبيرة التي تبذلها المجموعة لتوفير بيئة تداول آمنة للمتداولين.

هذا وقد كان لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) بصفتها الراعي العالمي، حضور بارز في جميع أنحاء المؤتمر، حيث قام فريق عملها بعرض مجموعته الشاملة من الخدمات والخبرات في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.

هذا وتشتهر "إكس أس دوت كوم" (XS.com) بإعطاء الأولوية لأمن وسلامة أموال العملاء ومعلوماتهم من خلال الاستثمار المستمر في بنيتها التحتية وتنفيذ بروتوكولات الأمان المتقدمة للحفاظ على أعلى معايير الأمان وحماية هذه الأموال.

فبالإضافة الى حصولها على تراخيص عالمية متعددة من ابرز الهيئات الرقابية حول العالم، توفر "إكس أس دوت كوم" (XS.com) لعملائها حماية إضافية من خلال برنامج تأمين منفصل لتغطية الخسائر التي تزيد عن 10 الاف دولار أميركي وحتى 5 ملايين دولار أميركي ضد المطالبات المتعلقة بالاحتيال، والإهمال، والمخاطر الأخرى التي قد تؤدي إلى خسارة مالية. برنامج التأمين على المسؤولية المدنية في "إكس أس دوت كوم" (XS.com) صادر عن شركة “لويدز لندن” العالمية للتأمين (Lloyd's of London).

كما قامت "إكس أس دوت كوم" (XS.com) بالاستثمار بشكل كبير في البنية التحتية وقامت بتنفيذ بروتوكولات أمان متقدمة لضمان الامتثال لمعايير الأمن السيبراني والأمان العالمية الأكثر صرامة.

تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية

مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

حول شركة سمارت فيجن

شركة سمارت فيجن هي واحدة من أكبر بيوت الخبرة المتخصصة في مجال التدريب وتنمية المهارات وتنظيم المؤتمرات الدولية حول الأسواق المالية العالمية والمحلية.

تصنف سمارت فيجن كواحدة من اهم الشركات في مجال التدريب والخبرة المالية للقطاع المالي وأسواق رأس المال في الوطن العربي.

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