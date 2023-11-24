سطّرت إكسيد من الغرير إنجازًا بعد تسجيل 200 سيارة رياضية SUV متعددة الاستخدام في غضون أقل من شهرين

SUV تبني العلامة عملياتها انطلاقًا من إدراكها لطلب العملاء المتزايد على السيارات الصينية التي تمزج بين الكفاءة والتكنولوجيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت إكسيد من الغرير، العلامة التجارية المرموقة للسيارات الفاخرة والممثّلة بأيه جي أوتو في الإمارات العربية المتّحدة، عن النجاح المبهر والاستثنائي الذي حققّته في سوق السيارات الصينية سريعة التوسع، وذلك خلال مدة لم تتعدَّ الشهرين حتى من العمليات. وكانت سوق السيارات الصينية في المنطقة قد شهدت إقبالًا شاسعًا بشكل خاص خلال الأشهر القليلة الماضية، بحيث حققت شركة إكسيد مبيعات قياسية منذ الافتتاح الكبير لصالة عرضها الرئيسية في دبي.

في الواقع، سطّرت إكسيد من الغرير إنجازًا معلميًا في الإمارات المتحدة، بحيث سجلت 200 سيارة رياضية SUV متعددة الاستخدام، معظمها من طراز LX (35% من إجمالي المبيعات)، يتبعها طراز RX (بنسبة 30% من إجمالي المبيعات)، ومن ثمّ TXL و VX (بنسبة 18%). ولمّا لاقت إكسيد من الغرير إقبالًا كبيرًا من عملائها في المنطقة، سارعت إلى إنشاء صالتي عرض إضافيتين في أبوظبي، سعيًا منها لتلبية الطلب المتزايد في العاصمة. وستفتح هاتان الصالتان أبوابهما أمام محبّي السيارات في الربع الأخير من العام 2023، على أن يتم افتتاح صالة أخرى في دبي في الربع الأول من العام 2024. على نحو آخر، ستعمد مجموعة الغرير للاستثمارات، على مدار شراكتها مع إكسيد، وفي إطار التزامها بتقديم مجموعة واسعة من الخيارات للعملاء المميزين، إلى إطلاق تقنيات إكسيد الرئيسية، والتي تشمل مجموعة من السيارات الكهربائية في الربع الأخير من العام 2024.

ويعود نجاح إكسيد من الغرير في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أسباب عدة، أبرزها أسعارها التنافسية والقيمة الاستثنائية التي تقدّمها لعملائها مع مجموعة واسعة من الخيارات. بمعنى آخر، تمتاز سيارات إكسيد بكونها بدائل فعالة من حيث التكلفة عن العلامات الرائدة، وبالتالي الخيار الأمثل للعملاء الذين يبحثون عن وسيلة نقل موثوقة بميزات عديدة وتكلفة تنافسية. وقد لاقى أسطول العلامة في الإمارات العربية المتحدة إقبالًا واستحسانًا من شتى فئات المجتمع ومن مختلف الجنسيات، والسائقين المتمرسين في مجال التقنيات، وجيل الألفية.

وتعليقًا على النجاح المبهر الذي حقّقته الشركة، قال السيد محمد مكتاري، المدير العام لدى إيه جي أوتو: "نولي، في إكسيد من الغرير، أهمية قصوى لفهم احتياجات عملائنا وتلبيتها بخيارات متعددة ترضي الجميع. وبالفعل، كان تفانينا هذا سببًا في دخولنا سوق الإمارات العربية المتحدة وتمركزنا بنجاح على سلم الريادة، ما زرع فينا فخرًا لا يُضاهى. وعليه، نتعهد أن نواظب على تقديم أعلى المعايير لعملائنا بشكل مستمر، وذلك من خلال تقديم أحدث طرازات السيارات المطلوبة والميزات ذات القيمة المضافة المصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات الواسعة لمختلف شرائح المجتمع. واسمحوا لي أن أقول في هذا الإطار أن تسلقنا السريع لسلّم الريادة ما هو سوى مجرد بداية لرحلة مثيرة، ونتطلّع بفارغ الصبر للوصول إلى آفاق جديدة في الأشهر المقبلة."

هذا وتحتلّ شركةإكسيد من الغرير كذلك سلّم الريادة في الصين، بحيث تُصنّف كالعلامة التجارية الأولى للسيارات الفاخرة التي "بدأت من الصفر" (ADD EU BRANDS) وتجمع في تصميمها ما بين "الأناقة والتقنيات"، وذلك على مستوى السيارات الرياضية SUV متعدّدة الاستخدام عالية الأداء والكفاءة من حيث استهلاك الوقود. وتقدّم سيارات إكسيد مجموعة من التقنيات المتطورة التي تدمج القوة والتطور التقني والابتكار والاتصال بسلاسة. وانطلاقًا من كون تركيز الشركة ينصبّ بشكل رئيسي على السيارات الرياضية رباعية الدفع متعدّدة الاستخدام، باتت الشركة أوّل علامة تدخل طراز RX إلى السوق الخليجية.

وحسب ما أفضت إليه آخر إحصائيات مجموعة جلاسكو الاستشارية، لا تزال السيارات الرياضية SUV متعدّدة الاستخدام الخيار المفضل لدى العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث تستحوذ على حصة كبيرة من السوق. هذا وقد كشفت بيانات من دولة الإمارات العربية المتحدة أن السيارات الرياضية SUV متعدّدة الاستخدام تهيمن بشدة على مشهد السيارات، إذ تمثل نسبة تتراوح بين 40 و45% من السوق، في حين تشكل سيارات الصالون/السيدان ما يقرب من 35%، وتتقاسم الشاحنات الصغيرة والمركبات متعددة الأغراض الحصة المتبقية من السوق. أمّا عن سبب كون السيارات الرياضية SUV متعدّدة الاستخدام من إكسيد من الغرير الخيار المفضل لدى مختلف المستهلكين، فالسبب ببساطة هو تنوّع الموديلات وتقديم مجموعة كبيرة من الميزات والخصائص التي تتوفر في سيارات إكسيد.

وإن دلّ التزايد الهائل في عدد شركات تصنيع السيارات الصينية في سوق الإمارات العربية المتحدة على شيء، فهو على كمّ الميزات التي تقدّمها هذه الشركات، لا سيّما لناحية الأسعار التنافسية، والجودة المحسنة، وعروض المنتجات المتنوعة بما فيها الضمان الذي يمتد إلى 7 سنوات وخدمة ما بعد البيع، والشراكات الاستراتيجية. أمّا على صعيد إكسيد من الغرير، فتواظب الشركة على الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار في التقنيات ومرافق التصنيع المحلية، ما يتيح لها توسيع حصتها في السوق بغضون السنوات القادمة.

للمزيد من المعلومات حول مجموعة طرازات السيارات الرياضية SUV متعدّدة الاستخدام من إكسيد وإجراء اختبارات القيادة، يُرجى زيارة صالة عرض إكسيد موتورز دبي في D74، طريق الاتحاد - الخبيصي - دبي أو زيارة الموقع الإلكتروني www.exeed-uae.com.

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