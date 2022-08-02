أعلنت إكسبلورتك عن تعيينها محمد واثق غزنوي كرئيس تنفيذي للتكنلوجيا في المنصة، وذلك بهدف توسيع مجموعة المواهب المميزة التي تضّمها وأيضاً لترسيخ مكانتها كسوق رائد لتكنولوجيا الضيافة والسفر عبر الإنترنت في المنطقة.

سيلعب واثق دوراً أساسياً في تطوير القدرات التكنولوجية للشركة وتسريع نمو المنصة في المرحلة التالية من تطور الشركة الناشئة التي يمكن من خلالها للمتخصصين في مجال قطاع السفر والضيافة التواصل مع مزودي الحلول التكنلوجية أثناء ­­­­­ رحلتهم إلى بيئة المحيط الأزرق للتحول الرقمي.

وبهذا الصدد قال واثق: "إنه لشرف لي أن أنضم إلى هذا الفريق الديناميكي وأن أكون جزءاً من هذه المنصة التي من الواضح أنه سيكون لها مستقبل مشرق لكونها تتخذ من إمارة دبي، إحدى أفضل وجهات الضيافة الرائدة، مقراً لها، فلا توجد وجهةٍ أخرى أفضل لتكون موطناً لمنصة إكسبلورتك التي تمثل أول سوق رقمي لتكنولوجيا الضيافة والسفر في المنطقة".

سيساهم واثق من خلال خبرتهِ الواسعة في مجال هندسة البرمجيات والخوارزميات وعلوم الحاسوب في تعزيز العمليات الرقمية وتبسيطها لمواجهة تحديات السوق الرقمية وتعزيز نماذج العمل باستخدام أحدث التقنيات المتواجدة في السوق.

بعد أن بدأ غزنوي رحلته في مجال التكنلوجيا كمتعاقد مستقل في عام 2011، كان لديهِ شغف دائم لإيجاد الحلول للعمليات التجارية المعقدة من خلال توظيف تكنولوجيا الحاسوب والبرمجيات. واستمر في هذا العمل حتى قامَ بتأسيس أول شركة ناشئة خلال عام 2016، وكان ذلك قبل أن يحصل على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع تخصصه في علم الروبوتات من جامعة سوينبرن في عام 2017.

لقد بنى عبقري التكنولوجيا هذا خلال مسيرة أعمالهِ خلفية مميزة وقوية، وذلك لكونهِ مؤسس لشركة أنظمة البرمجيات الذكية درويدور في عام 2017. وأثناء عملهِ كرئيس تنفيذي، شهدَ واثق نمو الشركة من موظف واحد إلى فريق مكون من أربعين موظفاً.

أما في عام 2021، أصبح واثق مؤسساً مشاركاً لشركة راكام للتكنلوجيا ليصبح رائداً في نظام NDC وعمليات سد الفجوات في تكنولوجيا السفر من خلال الحلول الذكية ونماذج الأعمال المبتكرة، مما يجعل فريق العمل في إكسبلورتك متحمس جداً لإنضمامهِ إليهم.

كما علق أنطوان مدوّر المستثمر والشريك المؤسس للمنصة قائلاً: "واثق هو مدير تنفيذي موهوب للغاية لديهِ خبرةً واسعه في أحدث أطر الويب ونظم العمل. وهو خبير أيضاً في التطبيقات المختلفة التي يمكن استخدامها لنقل إكسبلورتك إلى مرحلتها التالية من التطور، من خلال زيادة الكفاءة والفعالية لعملياتنا. كما إنهُ يمتلك المؤهلات المثالية لاستكمال فريق النجوم الذي نقوم بجمعه في إكسبلورتك ونحن واثقون من أنه سيكون إضافةً موفقة للفريق بينما ننمو ونمضي برؤية الشركة إلى الأمام".

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حول منصة "إكسبلورتك"

منصة "إكسبلورتك" هي سوق رقمية جديدة في قطاع الضيافة والسفر في الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا. منصة توفر قناة لمزودي تكنولوجيا الضيافة والسفر لتعزيز تواصلهم مع العملاء واكتساب تفاعل جماهيري جديد وجذب عملاء مُحتملين. أما بالنسبة لمُتخصصي قطاع الضيافة والسفر، فتعمل "إكسبلورتك" كمرجع للمعلومات والبحث عن الحلول التقنية، فضلاً عن الخدمات الاستشارية التي يقدمها خبراء متخصصون حول كيفية تطوير الأعمال وتنميتها.

تلتزم "إكسبلورتك" بالمضي قدماً في تحقيق التحول الرقمي في قطاع الضيافة والسفر في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها من خلال تقديم هذه المنصة سهلة الاستخدام التي تسمح للعملاء ومزودي الخدمات بالعمل معاً لتطوير استراتيجيات رقمية، مما يضع المنصة كسوق رائدة في بيئة المحيط الأزرق المستقبلية.

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