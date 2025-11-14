استجابة المشترين تؤكّد الإقبال على المجتمعات المستدامة المرتكزة على التصميم في الشارقة.

مع بيع مئات الوحدات السكنية خلال المرحلة الأولى، يرسّخ المشروع نموذجاً جديداً للتحوّل الحضري المتكامل في المنطقة.

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: سجّلت "مدينة خالد بن سلطان"، أولى مشاريع "بيئة" في مجال التطوير العقاري، مبيعات استثنائية خلال إطلاق المرحلة الأولى، حيث تم بيع أحد الأجزاء السكنية بالكامل خلال فعالية الإطلاق التي أقيمت في مقر "بيئة" الرئيسي. ويعكس الإقبال القوي من المشترين تنامي الطلب في إمارة الشارقة على المجتمعات المستدامة القائمة على التصميم المبتكر ، ويرسخ مكانة الإمارة كأحد أكثر أسواق العقارات حيوية في دولة الإمارات. ونظراً للإقبال الاستثنائي، تستعد "بيئة" للإعلان قريباً عن المرحلة التالية التي ستضم مجموعة جديدة من منازل التاون هاوس والفلل.

وتم تصميم المخطط الرئيسي التصوّري لـ"مدينة خالد بن سلطان" من قبل شركة "زها حديد للهندسة المعمارية"، لتكون نموذجاً للحياة المستقبلية الذكية. حيث تجمع المدينة بين بنية تحتية مهيأة للحياد الصفري، وأنظمة طاقة متجددة، وخدمات رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول نقل مستدامة، تمتد عبر سبعة أحياء متصلة ببعضها عبر متنزه مركزي، وتضم مسارات للجري وأحواض سباحة لتعزيز رفاهية المجتمع وتشجيع الصحة والترفيه.

وقد شملت المرحلة الأولى طرح أكثر من 400 وحدة سكنية للتملّك الحر في منطقة روضة السدر في الشارقة، والتي تمتاز بسهولة الوصول إلى شارع الإمارات عبر شارع الذيد، وإلى جميع إمارات الدولة عبر طريق خورفكان. وتضم المرحلة الأولى مجموعة من منازل التاون هاوس المؤلفة من غرفتين وثلاث وأربع غرف نوم، بالإضافة إلى فلل مستقلة بتصاميم من أربع وخمس غرف نوم. ومن المتوقع اكتمال المرحلة الحالية بحلول عام 2029، مع تسليم الوحدات بشكلٍ متدرّج وعلى مراحل متتابعة.

صرّح سعادة خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في "بيئة": "نفخر بهذا الإقبال الكبير على "مدينة خالد بن سلطان". إن النجاح الذي حققناه في مبيعات المرحلة الأولى يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها السوق لإمارة الشارقة كوجهة للحياة الذكية والمستدامة. ويؤكد هذا الإنجاز الرغبة الحقيقية لدى المشترين في تبنّي مجتمعات تعتمد على التصميم الواعي بيئياً، والابتكار، والتواصل الإنساني. ومن خلال هذا المشروع، تطرح "بيئة" نموذجاً جديداً للتنمية العمرانية المتكاملة في المنطقة."

وبدورها، قالت المهندسة ندى تريم، الرئيس التنفيذي - التطوير العقاري في "بيئة": "تجسّد "مدينة خالد بن سلطان" رؤيتنا لمدن المستقبل؛ حيث تصبح الاستدامة جزءاً طبيعياً من الحياة اليومية، ويعزز التصميم جودة المعيشة، وتزدهر المجتمعات بالترابط والانتماء. هذه المدينة ليست مجرد مكان للعيش، بل مكان للانتماء والنمو والمشاركة في رؤية أوسع لمستقبل أفضل. والاستجابة القوية لإطلاق المرحلة الأولى تؤكد أن هذه الرؤية تلقى صدى واسعاً بين المشترين في دولة الإمارات وخارجها."

وتعكس المدينة هوية الشارقة الثقافية، في حين ترسي معايير جديدة للتخطيط الحضري الذكي الذي يضع التواصل الإنساني والبيئة في صميم أولوياته. وسيتضمن المخطط العام الكامل للمشروع 1,500 وحدة سكنية، ومركزاً ثقافياً بارزاً، ومساحات للتجزئة والترفيه، بالإضافة إلى أعمال فنية عامة مدمجة ضمن البنية الخضراء. وتم تصميم الفلل ومنازل التاون هاوس، التي تم إطلاقها ضمن المرحلة الأولى، من قبل استوديو "طارق خيّاط ديزاين بارتنرز" (TKDP) الحائز على جوائز في مجال العمارة والتخطيط العمراني.

وبحسب دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، سجّلت الإمارة تصرّفات عقارية بقيمة 44.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة 58.3% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. واستمر المنحى التصاعدي في أكتوبر، حيث بلغت قيمة التصرّفات الإجمالية 7 مليارات درهم، أي بارتفاع سنوي نسبته 54.1%. وتعزّز نتائج مبيعات المرحلة الأولى من «مدينة خالد بن سلطان» هذا الزخم، وتبرز الاهتمام المتنامي بالسكن في مجتمعات تُعلي من الرفاهية وجودة الحياة والاستدامة.

يستقبل مركز مبيعات "مدينة خالد بن سلطان" زوّاره في مقر "بيئة" الرئيسي من الإثنين إلى السبت، من الساعة 10 صباحاً حتى 5 مساءً. ويتوفّر حالياً مجموعة محدودة من الوحدات المميزة من المرحلة الأولى للراغبين الذين لم تتح لهم فرصة حضور الإطلاق الأول، حيث يمكنهم التعرف على الوحدات السكنية المتاحة وحجزها عبر الموقع الالكتروني khalidbinsultancity.com أو الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول المراحل القادمة والمستجدات المتعلقة بالمشروع.

نبذة عن "بيئة"

تعمل "بيئة" على استدامة جودة حياة أفراد المجتمع والارتقاء بها عبر طرح حلول مستقبلية واعدة وتسخير التقنيات من أجل النهوض بمستوى الاستدامة والتحول الرقمي لآفاق واعدة. كما تسعى "بيئة" إلى تمكين الابتكار ليكون جزءاً أصيلاً ضمن عملياتها، وتوفير خدمات متكاملة لإدارة الموارد، ومواصلة التحول الرقمي إضافة إلى توظيف أحدث التقنيات بما يسمح لها بمواصلة جهودها الدؤوبة لمعالجة التحديات البيئية، ودعم الجهود الوطنية لوضع الخطط لمستقبل ذكي ومستدام. يُذكر أن "بيئة" تُعرف بحلولها البيئية المبتكرة والذكية، كما أنها تعمل بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية حيث تساهم في دعم الجهود الوطنية لأجل غدٍ أفضل للجميع.

مدينة خالد بن سلطان

"مدينة خالد بن سلطان" هي مشروع حضري يتميز برؤية مستقبلية من “بيئة”، حيث يرسي معياراً جديداً للحياة المستدامة في المنطقة. وقامت شركة "زها حديد للهندسة المعمارية" في وضع المخطط الرئيسي للمدينة، وهي تقوم على أربعة أركانٍ أساسية: الاستدامة، والتكنولوجيا، والثقافة والتصميم، والتواصل الإنساني.

كما يمثل المشروع مثالاً يحتذى به في تصميم المدن المستقبلية، حيث يتميز ببنية تحتية ذكية تراعي معايير الحياد الصفري، واعتماده على أنظمة الطاقة المتجددة، وحلول معالجة مياه الصرف الصحي، وتقنيات المدن الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي، ليجعل المدينة قائمة بالكامل على مبادئ الاقتصاد الدائري وقادرة على التكيف مع المناخ. ويشمل هذا المشروع متعدد الاستخدامات وحدات سكنية متنوعة.

