100 فيلا فسيحة و257 غرفة وجناح تتخللها الحدائق والمناظر الطبيعية ترحب بالضيوف

مصر: أعلنت مجموعة فنادق ريكسوس مصر، افتتاح أجنحة وفلل ريكسوس جولف شرم الشيخ رسميًا صباح اليوم، ودعت ضيوفها لزيارة أحدث منشآتها الفاخرة للاستمتاع بطيف واسع من التجارب المترفة والأنشطة الترفيهية الممتعة.

حيث سيكون الضيوف على موعد مع تجارب إقامة منقطعة النظير في ظل ضيافة ريكسوس الراقية الغنية عن التعريف، وذلك عبر 100 فيلا فسيحة و257 غرفة وجناح واسع تتخللها الحدائق الغناء والمناظر الطبيعية الآسرة، فضلًا عن المرافق والتجهيزات الحديثة التي تعد الخيار الأمثل لعشاق الفخامة.

فلل فاخرة

سيتمكن الضيوف من اختيار ما يلائمهم من الفلل الفاخرة ذات المساحات المتفاوتة والتي تتراوح ما بين 1200 و2000 متر مربع، ويتألف كل منها من طابقين، مما يوفر مزيجًا مثاليًا من الفخامة والراحة. فضلًا عن برك السباحة الخاصة والحدائق الواسعة التي تضمن للضيوف الاستمتاع بأقصى درجات الاستجمام لتكون إقامتهم تمامًا كما يحبون.

أجنحة وغرف أنيقة

توفر المنشأة الجديدة خيارات متعددة من الغرف والأجنحة الفاخرة المتنوعة التي تتراوح مساحتها ما بين 60 مترًا مربعًا و325 مترًا مربعًا، وتمتاز بتصاميمها الداخلية الأنيقة التي تلائم جميع الأذواق، كما أنّها مجهّزة بالكامل بأحدث وسائل الراحة والمرافق العملية والمفروشات الإيطالية الرائعة، وكل ما يكفل للضيوف الحصول على تجربة إقامة استثنائية.

تجارب ذوقية لا تضاهى

يمكن لضيوف أجنحة وفلل ريكسوس جولف شرم الشيخ الانطلاق في رحلة ذوقية لا تضاهى يطوفون خلالها المطابخ العالمية ويستمتعون بأشهى المأكولات المحلية والعالمية، حيث تضم المنشأة الجديدة طيفًا واسعًا من المطاعم الراقية بدءًا من المطاعم التي تقدم الطعام على مدار اليوم، وحتى تلك المختصة بالمأكولات الإيطالية والتركية والمغربية واللبنانية والآسيوية.

وجهة مثالية لعشاق الجولف

يمكن لعشاق رياضة الغولف الاستمتاع بمباريات جولف استثنائية بين أحضان الطبيعة الخلابة التي تبعث على الراحة والتفاؤل، مع منطقة الجولف الرائعة التي تضم 18 حفرة، كما يمكن للراغبين بتعزيز مهاراتهم في هذه الرياضة المميزة الحصول على دورس تدريبية على يد فريق من المدربين المحترفين.

موقع استراتيجي

تتمتع أجنحة وفلل ريكسوس جولف بموقع استراتيجي فريد بالقرب من أكبر وأشهر مركز مؤتمراتٍ في مصر، وهو مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، ويتميز بقدرة استيعابية تصل إلى 7000 شخص. كما تقع على مقربةٍ من خليج نعمة والمطار.

ترفيه لا محدود

تقدم أجنحة وفلل ريكسوس جولف شرم الشيخ لضيوفها طيفًا واسعًا من البرامج الترفيهية المسلية من الصباح والمساء، حيث سيكونون على موعد من الألعاب النهارية المثيرة والعروض الليلية الساحرة والموسيقى الحية وعروض الدي جي منقطعة النظير وغيرها من الفعاليات الترفيهية المناسبة للضيوف من جميع الأعمار، ولا ننسى إمكانية الاستمتاع بمرافق فنادق ريكسوس المجاورة مثل ريكسوس شرم وريكسوس بريميوم سيغيت.

يُذكر أنّ أجنحة وفلل ريكسوس جولف شرم الشيخ تمتد على مساحة 1,202,000 متر مربع، وتقدم لضيوفها الكثير من المزايا الرائعة، بما يشمل الغرف والأجنحة الحديثة، والحدائق الشاسعة، وخيارات تناول الطعام المتنوعة، وبرك السباحة المنعشة، والرياضات المائية، والترفيه المسائي، ومركز اللياقة البدنية، والنادي الصحي "السبا"، وغرف الفعاليات والاجتماعات.

وفي تعليقه على افتتاح مجموعة ريكسوس مصر أحدث منشآتها في شرم الشيخ، قال السيد إركان يلدريم، المدير العام للمجموعة: "يسعدنا الترحيب بضيوفنا في منشأتنا الجديدة التي تعد عنوانًا للفخامة والضيافة منقطعة النظير، حيث يلتقي نمط الحياة المترف بالراحة والاستجمام".

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نبذة عن فنادق ريكسوس

تأسست فنادق ريكسوس عام 2000 وتُعدّ واحدةً من سلاسل الفنادق الأسرع نمواً في العالم، وهي تمنح الضيوف عطلات من العمر مع باقات شاملة ومتكاملة. تشتهر فنادق ومنتجعات ريكسوس بتقديم باقة من علاجات السبا الاستثنائية، إذ يضم كل منها مركز سبا وعافية مع حمّام تركي أصيل. يحتضن كل فندق مجموعة مميزة من المطاعم والاستراحات ويقدّم برنامجاً زاخراً بالفعاليات الترفيهية ومروحة استثنائية من الغرف والأجنحة الأنيقة.

يقدم كل فندق ومنتجع من ريكسوس لضيوفه ملاذاً رائعاً وملهماً نظراً لما يقدّمه من مرافق، ومطاعم وأماكن ترفيهية عالمية المستوى سواء في تركيا، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، كرواتيا، سويسرا أو مصر. كما حازت فنادق ريكسوس عدة جوائز واكتسبت تقديرات عالمية من مؤسسات متخصصة ومرموقة، لاسيما جائزة الخمس نجوم الماسية من الأكاديمية الأميركية لعلوم الضيافة، وكونديه ناست، وجوائز السفر العالمية وجوائز تريب أدفايزر.

تتولى فنادق ريكسوس حالياً تشغيل أربعة فنادق في الإمارات العربية المتحدة، وهي: ريكسوس بريميوم دبي في جميرا بيتش ريزيدنس دبي، وفندق وأجنحة ريكسوس نخلة جميرا في نخلة جميرا دبي، وريكسوس باب البحر في رأس الخيمة فضلاً عن ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات في أبوظبي.

للمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.rixos.com