دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد إعمار، رائدة التطوير العقاري التي قدمت العديد من الوجهات العالمية المرموقة، للكشف عن أرقى عناوينها السكنية حتى الآن: "دبي مانشنز"، وهو مجمع سكني فائق الفخامة صُمّم للنخبة من مختلف أنحاء العالم.

يحاذي المشروع دبي هيلز استيت، ويضم عدداً محدوداً من القصور الفاخرة، بمساحات تتراوح بين 10,000 و15,000 و 20,000 قدم مربعة، وتصاميم تجسد معاني الرحابة والأناقة والفخامة. وبعمارة تستلهم روح الرقي الخالد ومعايير الترف العالمية، يرسّخ هذا المجمع الخاص مكانة دبي كوجهة مفضّلة لدى أصحاب الثروات الباحثين عن الخصوصية والهيبة والكمال في عنوان واحد.

بالنظر إلى موقعه الاستثنائي في إحدى أكثر البقاع جاذبية في دبي، يعد مشروع "دبي مانشنز" بنمط عيش لم يسبق له مثيل، صُمم خصيصاً لكل من يقدّر فن العيش الراقي ضمن أيقونة سكنية شُيدت لتجسّد الحصرية.

وقال محمد العبار، مؤسس إعمار: "الفخامة الحقيقية تفرض نفسها بهدوء؛ لا تحتاج إلى إثبات أو صخب، بل تنبع من الأصالة، ومن إدراك أن ما نقدّمه موجّه لأفراد يدركون أن القيمة الحقيقية تتجاوز السعر. وهو ما يجسده هذا المجمع السكني."

صُمّم "دبي مانشنز" ليشكل تحفة على مستوى الحجم والجودة والتجربة السكنية. فمن المساحات الشاسعة والواجهات المهيبة إلى التصاميم الداخلية الراقية والمناظر الطبيعية الخلابة، يتجلى التزام إعمار بإنشاء مساحات تمزج بين الإرث والابتكار في كل منزل.

وبفضل قربه من منظومة دبي هيلز استيت الغنية بالخيارات الترفيهية والخدمية، بما في ذلك ملعب جولف عالمي المستوى، ومرافق صحية وتعليمية، ووجهات تسوق مثل دبي هيلز مول، يتميز المشروع بموقع استراتيجي يتيح الوصول إلى كل ما يحتاجه المقيمون، مع الحفاظ على أقصى درجات الخصوصية والهدوء بعيداً عن صخب المدينة.

لن يكون "دبي مانشنز" مجرد مكان للعيش، بل عنواناً عالمياً جديداً، ووجهة تعبّر عن جودة وجاذبية أشهر العلامات الفاخرة في العالم، مع اهتمام متقن بالتفاصيل يوازي فن "الهوت كوتور"، ولكن بصياغة معمارية تتجسد في التصميم والإضاءة والمساحات والتناسب المثالي.

وفي حين لم يُكشف بعد عن كافة تفاصيل المشروع، يشهد "دبي مانشنز" بالفعل اهتماماً ملحوظاً من مواكبي مشهد الفخامة المتطور باستمرار في دبي. وبفضل ندرة طرحه وموقعه الاستثنائي، يُتوقع لهذا المشروع أن يحظى بإقبال كبير من عشاق العيش الراقي والتصميم الرفيع، ومن كل باحث عن العنوان الأيقوني المقبل.

نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع:

إعمار العقارية ش.م.ع، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات العالمية الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتّع بحضور قويّ في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وآسيا. وتعتبر إعمار من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد كبير من الأراضي يصل إلى حوالي 1.7 مليار قدم مربّع في الإمارات العربية المتّحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

لدى إعمار سجلّ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 أكثر من 122,000 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة حوالي 1.4 مليون متر مربّع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و40 فندقاً ومنتجعاً تضمّ أكثر من 9,800 غرفة (تشمل الفنادق المملوكة للشركة والفنادق التي تقوم بإدارتها). وتساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق، والضيافة، والترفيه والتسلية، والتأجير التجاري بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة 32% من إجمالي إيرادات الشركة.

ويعتبر كلّ من "برج خليفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، أكثر وجهات التسوّق والترفيه زيارةً في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة راقصة في العالم، من أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.

