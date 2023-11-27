

• خطّ المترو الأزرق، الذي يمتدّ لمسافة 30 كيلومتراً، يشكّل إضافة حديثة لشبكة النقل في دبي، إذ يربط بين الخطين الأحمر والأخضر، ويسهم في تعزيز كفاءة النقل العام وتحسين الترابط المروري.

• سيستفيد سكاّن وزائرو دبي كريك هاربور، المشروع العمراني المتكامل على الواجهة البحرية لإعمار، من هذا التوسّع في شبكة المواصلات.

• يمثل حدث عرض إطلاق خط المترو الأزرق على برج خليفة رمزاً لطموح دبي ويعتبر خطوة بارزة في مسيرتها نحو التحوّل إلى مدينة عالمية رائدة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت شركة إعمار العقارية، بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بإطلاق خط مترو دبي الأزرق بعرض ضوئي مذهل على برج خليفة، الذي يعدّ رمزاً للطموح والتقدّم في دبي. ولم يقتصر الحدث التاريخي على الاحتفاء بتوسعة مترو دبي فحسب، بل أبرز أيضاً مدى تطوّر دبي المتواصل كمدينة عالمية للمستقبل.

وهذه الإضافة الجديدة المتمثّلة في إنشاء خطّ المترو الممتد على مسافة 30 كيلومتراً، هي محطّة مضيئة في خطة دبي الحضرية لعام 2040، من خلال تعزيز كفاءة النقل العام عبر ربط المحاور الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية في المدينة.

وسيشتمل خطّ المترو الأزرق على 14 محطة، منها محطتان للتبديل متصلتان بمحطة سنتربوينت (نهاية الخط الأحمر

شرقاً) ومحطة الخور (نهاية الخط الأخضر جنوباً).

ومن شأن خطّ المترو الأزرق أن يُسهم في تعزيز النقل العام وربط المراكز الاقتصادية والاجتماعية في دبي، ما يعود بالنفع على ملايين السكان والزوّار على حدٍّ سواء.

سيستفيد من هذا الخطّ الجديد كذلك مشروع دبي كريك هاربور، وهو مشروع سكاني متكامل ضخم يقع على الواجهة البحرية للإمارة. وعند الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الطموح لشركة إعمار العقارية، من المتوقّع أن يستوعب نحو 200,000 نسمة ويضمّ مساحات سكنية تقدر بحوالي 78.5 مليون قدم مربع. وتعمل إعمار حالياً على تطوير المنطقة بإضافة مرافق تجارية وثقافية وسكنية جديدة، مع خطط لتوسعتها لتصل إلى أربعة أضعاف حجمها الحالي، وقد صمّمت لتضع معايير جديدة للعمران المستقبلي في دبي.

ويتوفّر في دبي كريك هاربور العديد من المعالم والمرافق الجذابة، بما في ذلك فندقَي العنوان كريك هاربور وفيدا كريك هاربور حيث الضيافة الفاخرة وخيارات الطعام والعافية الممتازة، إضافةً إلى "نقطة المشاهدة" الجديدة التي تتيح إطلالات رائعة على خور دبي الشهير. كما يضمّ المشروع منشآت تفاعلية مثل "الظلّ الموسيقي" وتمثال "الفرح"، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومحمية رأس الخور للحياة البرية التي تؤوي الآلاف من الطيور المهاجرة، وأماكن مثالية للتصوير الفوتوغرافي مثل "شجرة الزهور"، ونادي دبي كريك للغولف واليخوت الذي يقدّم العديد من الفرص للرياضة والاستجمام.

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نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع.:

إعمار العقارية ش.م.ع.، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتّع بحضور قويّ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. وتعتبر إعمار من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد كبير من الأراضي يصل إلى 1,7 مليار قدم مربّعة في الإمارات العربية المتّحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

لدى إعمار سجلّ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 أكثر من 102,000 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة أكثر من 1,300,000 متر مربّع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و38 فندقاً ومنتجعاً تضمّ 9,600 غرفة (تشمل الفنادق المملوكة والفنادق الخاضعة لإدارة الشركة). وتساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه، بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة 48 بالمئة من إجمالي إيرادات الشركة.

يعتبر كلّ من "برج خليفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، أكثر وجهات التسوّق والترفيه استقطاباً للزوّار في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة إداء في العالم، من أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.