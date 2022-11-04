عجمان: بحضور سعادة محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، أعُيد افتتاح فندق باهي عجمان بعد إعادة تجديده وإغلاق دام أربعة شهور. تأتي تلك الخطوة في سياق حرص شركة إدارة الضيافة القابضة (HMH)، التي تدير الفندق على تعزيز الخدمات المقدمة للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير.

سيخضع المنتجع ذو الأربع نجوم لعمليات ترميم وإعادة تأهيل خلال الشهور القليلة القادمة حتى ينسجم مع الخطوط الأساسية والألوان والتصاميم الخاصة بعلامة ليفا، لتكون النتيجة تجربة مبتكرة ومتميزة ممزوجة بالتقنية والمنتجات الذكية، والترفيه، والتصاميم العصرية.

وفي تصريح للمدير التنفيذي لشركة إدارة الضيافة القابضة باتريك أنطاكي قال فيه: "يسرنا إعادة افتتاح فندق باهي عجمان مرة أخرى أمام النزلاء والسياح وبهذه المناسبة أتوجه بخالص التحية والتقدير لفريق العمل الذي سهر على إنجاز هذه المهمة الكبيرة في وقت قياسي. وأود التأكيد على أن التحسينات الجديدة ستعزز تجربة النزلاء وكذلك سترفع من كفاءة استهلاك الطاقة وعمليات التبريد وهو إشارة على التزامنا بفكرة السياحة المستدامة".

وعبّر افتخار حمداني المدير الإقليمي للإمارات الشمالية "فندق باهي عجمان بلاس ومنتجع كورال بيتش الشارقة"، عن سعادته بهذا الإنجاز وأضاف: " يسرنا أن نستقبل النزلاء مرة أخرى بالفندق ونقدم لهم خدمات وفقاً لأعلى مستويات الخدمات السياحية المستدامة".

يقع فندق باهي قصر عجمان على شاطئ خاص، ويوفر لضيوفه خدمات من الدرجة الأولى إلى جانب تجربة طعام استثنائية بالإضافة إلى مرافقه الترفيهية الفاخرة التي تشمل نادياً عصرياً وسبا ومسبحاً. كما أن الفندق مجهز أيضاً بقاعات وغرف لعقد الاجتماعات وإقامة حفلات الزفاف الكبرى.

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فنادق باهي عجمان:

تم إطلاق فنادق ومنتجعات باهي، التي تديرها إدارة الضيافة القابضة - في عام 2012 في عجمان كأول فندق خالٍ من الكحول. فنادق ومنتجعات باهي هي علامة تجارية راقية من فئة 5 نجوم تم تصميمها لتوفر للمسافرين المميزين تجربة جديدة تمامًا في بيئة فاخرة ومميزة ومريحة. مستوى الخدمة الفائق، والاهتمام الدقيق بالتفاصيل والصقل يضعها على قدم المساواة مع العلامات التجارية الفاخرة الرائدة المشهود لها دوليًا. تقدم فنادق باهي قصر عجمان لنزلائها خدمات من الدرجة الأولى ومرافق فاخرة. يقع الفندق على شاطئ خاص، ويضم مجموعة واسعة من الغرف المجهزة بأرقى المرافق. كما يوفر للضيوف تجربة طعام طهي استثنائية بالإضافة إلى مرافقه الترفيهية التي تشمل ناديًا عصريًا ومنتجعًا صحيًا فاخرًا ومسبحًا. وهي مجهزة أيضًا بأماكن يمكن أن تعقد اجتماعات الشركات أو حفلات الزفاف الكبرى. يوفر الفندق لضيوفه ملاذًا تراثيًا بروح معاصرة.