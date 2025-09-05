دبي - الإمارات العربية المتحدة ، أعلنت شركة أناكس للتطوير العقاري ( ذ.م.م ) عن إطلاق مشروع في سويتس ، وهو إقامة تنفيذية حصرية تعيد تعريف أسلوب الحياة الراقية في قلب منطقة بيزنس باي المرموقة بدبي . صُمّم المشروع ليلبي تطلعات المحترفين ورواد الأعمال وأصحاب الثروات العالية الذين يبحثون عن أسلوب حياة متطور وبيئة سكنية ملائمة للأعمال ، مما يجعله خيارًا مثاليًا لرجال الأعمال كثيري السفر . تبدأ الأسعار من 1.6 مليون درهم إماراتي ، ومن المقرر تسليم الوحدات بحلول الربع الرابع من عام 2026 .

في جوهر هوية مشروع في سويتس يقف المصمم الفينيسي إنريكو، المصمم العالمي الشهير بأعماله التي تجسد الدقة والبساطة والفخامة الخالدة . كل وحدة سكنية تمثل درسًا في التناسب والتدفق والانسجام الحسي ، مع لمسات من الأثاث الإيطالي المخصص ، والإضاءة المختارة بعناية ، والتشطيبات الأوروبية الفاخرة . تعكس التصاميم لغة تصميم مدروسة مستوحاة من أنماط المعيشة في نيويورك ومانهاتن ولندن ، ممزوجة بأناقة فينيسية وروح دبي العصرية .

قال ساتيش سنبال - رئيس مجلس إدارة أناكس القابضة :

" رؤيتنا في أناكس للتطوير كانت دائمًا تتمثل في ابتكار إقامات تجسد النجاح والرقي . مع مشروع في سويتس ، نحقق مفهومًا يعكس روح دبي الريادية ومكانتها كمركز عالمي للأعمال . بفضل التصميم الأوروبي الراقي والمرافق العالمية ، فإن في سويتس ليس مجرد منزل ، بل هو عنوان للتأثير والثقافة والطموح ، صُمم لقادة العالم المعاصرين . "

يتألف المشروع من 19 طابقًا سكنيًا مدعومة بثلاثة طوابق بوديوم وقبو ومرافق على السطح ، ويضم ما مجموعه 229 موقفًا للسيارات. كل وحدة سكنية مصممة بعناية لتعكس أسلوب حياة راقٍ ، وتشمل أثاثًا إيطاليًا مخصصًا من توقيع الفينيسي إنريكو ، ومطابخ مجهزة بأجهزة ذكية ، وأدوات صحية أوروبية فاخرة . كما تتكامل أنظمة المنازل الذكية بذكاء مع النوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف التي تعزز الإضاءة الطبيعية وتوفر إطلالات بانورامية على المنتزه والقناة المائية وبرج خليفة .

أحد أبرز ملامح المشروع هو ذا في كلوب ، النادي الحصري للأعضاء فقط ، الذي يجمع بين أسلوب الحياة والرفاهية والخدمات التجارية تحت سقف واحد . صُمم خصيصًا للمديرين التنفيذيين ورواد الأعمال ، ويقدم مرافق عملية مثل : صالات عمل مشتركة ، مكاتب صوتية خاصة ، قاعات اجتماعات ، مقهى أعمال ، كبائن مكالمات فيديو، ومكتبة مشتركة .

كما تتكامل مع هذه الخدمات مجموعة من المرافق الترفيهية ، منها : سينما خارجية ، مناطق للشواء والتنزه ، بار عند المسبح ، مساحات لتناول الطعام في الكبائن ، وحدائق للتأمل . ويستمتع السكان أيضًا بتجارب العافية التي تتنوع من صالة رياضية متطورة ، واستوديوهات لليوغا والعافية ، وساونا وغرف بخار ، وصالة غطس بارد ، إلى مناطق تمارين رياضية في الهواء الطلق وأحواض مائية هادئة . ويكتمل ذلك بخدمات كونسيرج متخصصة مع أمن على مدار الساعة ، وخدمة استلام الطرود ، وضيافة راقية في الردهة ، ليضع في كلوب معيارًا جديدًا لمفهوم السكن التنفيذي المتكامل .

قال رافي بهيراني ، المدير العام لشركة أناكس للتطوير :

" يعكس مشروع في سويتس التزامنا بتقديم إقامات تدمج بين التميز التصميمي والراحة التنفيذية . إن منطقة بيزنس باي هي قلب دبي النابض بالابتكار والأعمال ، ومن خلال هذا المشروع نبتكر وجهة تتماشى مع تطلعات المحترفين العصريين والمستثمرين العالميين على حد سواء . "

يقع المشروع في موقع استراتيجي داخل بيزنس باي ، ويوفر وصولًا مباشرًا إلى شارع الشيخ زايد ، ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ودبي مول ، وبرج خليفة ، ومطار دبي الدولي . كما يتوفر بخطة دفع 30/20/50.

قال عمران خان ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركتي إنفسباي و بيكسل ، الشريك الحصري للتسويق والمبيعات للمشروع :

" تواصل دبي ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية ديناميكية في العالم ، ويأتي مشروع في سويتس في موقع مثالي للاستفادة من هذا الزخم . من خلال الدمج بين السكن التنفيذي وملاءمة الأعمال ، يقدم المشروع ليس فقط أسلوب حياة متطورًا ، بل أيضًا عوائد استثمارية قوية ومستدامة . نرى في في سويتس معيارًا للجيل القادم من الإقامات الحضرية ، حيث يلتقي الطموح بالفرص . "

يمثل مشروع في سويتس معيارًا جديدًا في مشهد الإقامات السكنية بدبي ، إذ صُمم للقادة الذين يطمحون للعيش خارج حدود المألوف . وبما يعكس مكانة دبي كعاصمة عالمية للأعمال ، فإنه يوفر بيئة تتلاقى فيها الحصرية مع التصميم والوظائف العملية .

