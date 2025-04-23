أعلنت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، بالشراكة مع مجموعة فقيه للرعاية الصحية، عن إطلاق مركز التميز للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في قطاع الرعاية الصحية، في خطوة ستسهم في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الطبية ودعم الجهود البحثية والابتكارية بالمملكة.

جاء هذا الإعلان خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته مجموعة فقيه للرعاية الصحية في مدينة الرياض بعنوان "تعزيز دور الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في مجال الرعاية الصحية بالمملكة"، والذي انطلقت أعماله في مدينة الرياض يوم 22 من أبريل لعام 2025، بحضور كوكبة من الخبراء وصناع القرار ومتخصصي الرعاية الصحية والتقنية.

يأتي هذا الإنجاز ثمرةً للتعاون الوثيق والشراكات البناءة بين هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ومجموعة فقيه للرعاية الصحية، وبهدف توظيف الإمكانات الهائلة التي تحملها تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلول تحليل البيانات الضخمة في تطوير الخدمات الصحية وتحسين مخرجاتها، بما يتوافق مع أهداف ورؤية المملكة الطموحة 2030.

وبهذه المناسبة، أوضح المشرف العام لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الدكتور محمد بن عويض العتيبي: أن إنشاء مركز التميّز يؤكد اهتمام الهيئة بالاستفادة المثلى من المنجزات التقنية لدعم منظومة الأبحاث والابتكارات في المملكة بمجال صحة الانسان، إلى جانب عنايتها ببناء الشراكات الفاعلة مع الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص بما يعزز من كفاءة المخرجات البحثية والابتكارية وفق منظور يحقق معايير التقدم المعرفي من جانب ينسجم مع المستهدفات الاقتصادية.

وأشار الدكتور العتيبي: إلى أن شراكة الهيئة مع مجموعة فقيه الصحية أسهمت في إطلاق المركز النوعي، مبينًا أن التعاون في إطلاق المبادرات والبرامج النوعية ضمن الأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار سيعزز من متانة القطاع ويحسنّ من قدراته التنافسية على المستوى الدولي، ويزيد من مساهمة الأبحاث والابتكارات في الناتج المحلي الإجمالي، ويخلق العديد من الفرص الوظيفية المتميزة للكفاءات الوطنية.

من جانبه، أكد الدكتور مازن بن سليمان فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية: أن المجموعة تؤمن بأهمية الريادة في تبني وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في قطاع الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن إطلاق مركز التميز للذكاء الاصطناعي يمثل تجسيدًا فعليًا لحرص مجموعة فقيه على لترسيخ المعايير الإكلينيكية المبنية على البراهين في مجال الرعاية الصحية والابتكار التقني، مبينًا أن المركز يعمل على تسخير الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة لتعزيز جودة الخدمات السريرية ودعم البحث العلمي، كما يضع تجربة المريض في صميم اهتمامه، ساعيًا إلى تحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الطبية".

وتضمن المؤتمر جلسات حوارية وورش عمل متخصصة شارك فيها عدد من الخبراء والباحثين والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، وناقشت موضوعات جوهرية تتعلق بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، ومراكز الأبحاث في الذكاء الاصطناعي، وتمكين الشركات الناشئة في نفس المجال، بالإضافة إلى تنمية القدرات البشرية واستقطاب المواهب في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

ويسعى مركز التميز إلى أن يكون منصة رائدة لتطوير وتنفيذ الحلول التقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، وتعزيز قدرات تحليل البيانات الطبية، وهو ما سوف يتيح إمكانيات واسعة لتحسين عمليات التشخيص الطبي واتخاذ القرارات السريرية وتقليل نسبة الأخطاء البشرية ورفع كفاءة الأنظمة الصحية، والارتقاء بجودة الرعاية الطبية المقدمة.

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