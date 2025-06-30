في خطوة استراتيجية هامة نحو تطوير التعليم الطبي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والإبتكار في مجال الرعاية الصحية ، افتتحت كلية ثومبي للإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية بجامعة الخليج الطبية (GMU) مختبر ثومبي للذكاء الإصطناعي . أقيم الإفتتاح في البهو الرئيسي لمكتبة الجامعة، وحضره كوكبة من الشخصيات البارزة وأعضاء هيئة التدريس وشركاء في صناعة الرعاية الصحية والتعليم الطبي والطلاب. تشرّف الحفل بحضور سعادة سنجاي سودهير ، سفير الهند لدى دولة الإمارات، كضيف شرف للحفل الذي ترأسه الدكتور ثومبي محي الدين ، رئيس ومؤسس مجموعة ثومبي.

تم تصميم هذا المختبر على أحدث المستويات المتطورة لدعم وتعزيز برامج الذكاء الاصطناعي الموجودة حالياً في جامعة الخليج الطبية، وتوفير مركزاً ديناميكياً للتعلم والبحث متاحاً لكل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمهنيين في مجال الرعاية الصحية على حد سواء . ويسهل عليهم الوصول إلى الأدوات والتقنيات المتقدمة التي تمكن المتعلمين من استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص، وعمليات الرعاية الصحية، واتخاذ القرارات الطبية، ورعاية المرضى وغير ذلك. حيث يعتبر هذا المختبر هو إضافة رئيسية للبنية التحتية لكلية ثومبي للإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية . وبإفتتاحه تتكامل مجموعة من البرامج الأكاديمية التى تقدمها الكلية و التى تضم:

ماجستير الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الصحية (MAIHI)

شهادة معتمدة في دورة عن الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

شهادة معتمدة في دورة عن الذكاء الاصطناعي المولد في الرعاية الصحية ((GenAI

هذه البرامج المفتوحة حالياً للتسجيل ، وهي برامج مصممة لتزويد المحترفين والتقنيين بالمهارات اللازمة للإدارة واتخاذ القرارات في بيئات الرعاية الصحية المتكاملة بالذكاء الاصطناعي. وللمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع الرسمي: www.gmu.ac.ae.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، صرح الدكتور ثومبي محي الدين قائلاً: "يعكس هذا المختبر حرصنا والتزامنا على دمج الذكاء الاصطناعي بكل جانب من جوانب التعليم الطبي والرعاية الصحية. والذي سيكون بمثابة محفزاً للابتكار، وداعمًا للطلاب والباحثين في تطويرهم للحلول التي تشكل مستقبل الرعاية الصحية". وأضاف البروفيسور ماندا فينكاترامانا، القائم بأعمال مدير جامعة الخليج الطبية ونائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية: " هذا المختبر يثري بشكل كبير التجربة الأكاديمية لطلابنا من خلال منحهم تعرضًا عمليًا للتقنيات الناشئة. كما أنه يفتح آفاقًا جديدة للبحث التعاوني، والابتكار، وحل المشكلات الصحية التى تواجههم في العالم الحقيقي. "

وكجزء من نظامها البيئي الاستراتيجي، تفخر كلية ثومبي للإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية بالتعاون مع أكثر من 15 شريكًا رائدًا في صناعة الرعاية الصحية، بما في ذلك مبتكري التكنولوجيا الصحية، ومزودي حلول الذكاء الاصطناعي، والمتعاونين الأكاديميين الذين يساهمون في التعلم الفوري وتطوير المشاريع ذات الصلة بالصناعة.

جامعة الخليج الطبية تأسست في عام 1998 في عجمان، الإمارات العربية المتحدة، وهي واحدة من أكبر و أكثر الجامعات الطبية الخاصة ديناميكية في المنطقة. وتقدم مجموعة واسعة من البرامج المعتمدة في الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم الصحية والتمريض وإدارة الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.

وبفضل نظام أكاديمي صحي فريد، وشراكات عالمية قوية، والتزام بالبحث والابتكار، وتواصل جامعة الخليج الطبية تشكيل مستقبل الرعاية الصحية من خلال تخريج محترفين مؤهلين عالميًا ومجهزين لتحديات الغد.

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