المنامة، مملكة البحرين : أعلنت شركة أمواج بيتشفرونت عن الإطلاق الرسمي لمبيعات "ميليا ريزيدنسز البحرين" ضمن مشروع ميليا بيتشفرونت، الوجهة الساحلية المتكاملة في مملكة البحرين، والتي تقدم وحدات سكنية شاطئية فاخرة ومدعومة بخدمات فندقية متكاملة.

ويمثل ميليا ريزيدنسز البحرين مفهومًا جديدًا للسكن والاستثمار في الوجهات الشاطئية، حيث يجمع بين أسلوب الحياة الفندقي الفاخر ومزايا التملك العقاري طويل الأمد. ويطرح المشروع فرصًا استثمارية واعدة في الوحدات السكنية والفندقية التابعة لعلامة "ميليا" العالمية، مع عوائد سنوية متوقعة تصل إلى 7%، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن قيمة مضافة واستدامة في العوائد.

وسيستفيد ملاك الوحدات من خدمات ضيافة مدارة وفق معايير عالمية، إلى جانب باقة من المرافق والخدمات المصممة لتوفير تجربة سكنية واستثمارية متكاملة. كما يتيح المشروع إمكانية الاستفادة من منصة التأجير العالمية التابعة لعلامة ميليا، بما يسهم في تعزيز فرص الإشغال والعوائد الاستثمارية من خلال خدمات تأجير وإدارة احترافية.

وبهذه المناسبة، صرح السيد أحمد خلفان، الرئيس التنفيذي لأمواج بيتشفرونت، قائلاً: "يسعدنا الإعلان عن بدء مبيعات ميليا ريزيدنسز البحرين، والذي يمثل إضافة نوعية إلى قطاع العقارات الشاطئية في المملكة، من خلال تقديم منتج عقاري يجمع بين التملك الحر والخدمات الفندقية العالمية والموقع الساحلي المميز، إضافة إلى خيارات الدفع المرنة التي تلبي تطلعات المشترين والمستثمرين على حد سواء."

وأضاف خلفان بالقول: "تعزز شراكتنا مع ميليا للفنادق العالمية من القيمة المضافة للمشروع، لما تتمتع به العلامة من خبرة عريقة وحضور دولي واسع في قطاع الضيافة. ونتطلع من خلال ميليا ريزيدنسز البحرين إلى تقديم تجربة سكنية واستثمارية متكاملة تسهم في دعم مكانة البحرين كوجهة جاذبة للسكن الراقي والاستثمار العقاري والسياحي."

وتعد ميليا للفنادق العالمية واحدة من أبرز مجموعات الضيافة على مستوى العالم، مع حضور واسع يمتد عبر أوروبا والشرق الأوسط وآسيا والأمريكيتين وأفريقيا. ومن خلال هذه الشراكة، يجلب مشروع ميليا بيتشفرونت إلى السوق البحريني منظومة ضيافة عالمية تجمع بين الخبرة التشغيلية والمعايير الدولية للخدمة والقدرة على تعزيز تجربة الملاك والمقيمين والزوار.

ومن المقرر أن تنطلق الحملة الترويجية الرسمية لمبيعات ميليا ريزيدنسز البحرين بتاريخ 13 مايو الجاري في مجمع الأفنيوز – البحرين، حيث سيتمكن الزوار من لقاء فريق المبيعات المختص والتعرف على خيارات التملك والاستثمار المتاحة، بالإضافة إلى جدولة جولات خاصة في موقع المشروع للاطلاع على مكوناته ومرافقه عن قرب.كما يوفّر المشروع خطة سداد مرنة تبدأ بدفعة مقدّمة بنسبة 20% من قيمة العقار، مع إمكانية تقسيط المبلغ المتبقي على مدى يزيد عن أربع سنوات.

وتواصل شركة أمواج بيتشفرونت العمل على تطوير وجهة ساحلية متكاملة تجمع بين السكن الفاخر والضيافة العالمية والمرافق الترفيهية والسياحية، بما يسهم في إثراء المشهد العقاري والسياحي في مملكة البحرين وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة رائدة للتملك والاستثمار في المشاريع الشاطئية عالية الجودة.

