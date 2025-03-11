دبي - الإمارات العربية المتحدة، أعلنت فيدرال إكسبريس كوربوريشن (فيديكس)، أكبر شركة للنقل السريع في العالم، عن إطلاقها نظام مجموعة المراقبة والتدخل لخدمات فيديكس سيراوند (FedEx Surround®)في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم تصميم هذا الحل الذكي للمراقبة والتدخل الاستباقي، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد. ويُوفّر النظام الجديد مستوى غير مسبوق للشركات لمساعدتها على تتبع شحناتها والتحكم فيها وضمان موثوقيتها، وذلك بالاعتماد على المراقبة شبه الفورية والتحليلات التنبؤية المعززة بالذكاء الاصطناعي والإمكانات المتقدمة في إدارة العمليات.

ويُمكن لهذا الحل أن يُقدّم التنبؤات المتعلقة بأي انقطاعات محتملة في عملية الشحن، مما يسمح لشركة فيديكس وعملائها باتخاذ قرارات سريعة معتمدة على البيانات الدقيقة. ونظراً لوجود ثلاثة مستويات من الخدمة، وهي "المختارة" Select و "المفضلة" Preferred و "الممتميزة" Premium، تُوفّر الأدوات في النظام الجديدة إمكانات الدعم لمجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والطيران والسيارات والتكنولوجيا الفائقة، كما تُقدم للعملاء التحديثات والتدخلات المهمّة التي تضمن سلامة الشحنات الحساسة، وتسليمها في الوقت المناسب.

وبفضل خصائص المراقبة والتدخّل التي تمتاز بها الخدمات في نظام "فيديكس سيراوند" FedEx Surround®، تضمن فيديكس لعملائها الفوائد الرئيسية الثلاث التالية:

المرونة والتحكم : توفر لوحة المعلومات ( Surround® ) إمكانية المتابعة العالمية بصورة شبه فورية، فضلاً عن التحليلات التنبؤية باستخدام الذكاء الاصطناعي وجهاز SenseAware ID متعدد المجسّات.

: توفر لوحة المعلومات ( ) إمكانية المتابعة العالمية بصورة شبه فورية، فضلاً عن التحليلات التنبؤية باستخدام الذكاء الاصطناعي وجهاز متعدد المجسّات. قيمة أكبر : يساعد رمز المناولة الخاص في تعزيز القدرة التشغيلية، كما يتيح ذلك إنجاز عمليات التحميل والمناولة للشحنات ذات الأولوية، ودعم سلسلة التبريد والتدخّل داخل الشبكة وخارجها.

: يساعد رمز المناولة الخاص في تعزيز القدرة التشغيلية، كما يتيح ذلك إنجاز عمليات التحميل والمناولة للشحنات ذات الأولوية، ودعم سلسلة التبريد والتدخّل داخل الشبكة وخارجها. الطمأنينة: يضمن الدعم من الخبراء المتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، المراقبة والتدخل الاستباقي من قبل الفرق المخصصة في المحاور والمحطات، بما في ذلك إعداد التقارير المخصصة للعملاء.

وقال نيتين تاتيوالا، نائب الرئيس لشؤون التسويق وشبكة النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا في فيديكس: "إننا في فيديكس نحرص باستمرار على ابتكار حلول ذكية مدعومة بالبيانات لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا، كما نواصل التعلم من خلال تحليل ملايين الطرود التي تمرّ عبر شبكتنا يومياً، وعن طريق تحديد الأنماط والاتجاهات والعلاقات السببية، ومن ثم استخدام هذه الرؤى والأفكار لتطوير خدماتنا لتكون أكثر تركيزاً. ويُشكّل إطلاقنا للنظام الجديد "فيديكس سيراوند" FedEx Surround® تغييراً جذرياً للشركات التي تعتمد على التسليم في الوقت المناسب والشحنات الحرجة. وتتمثل أهمية هذه الحل المبتكر في أنه يُتيح للشركات التدخل الفوري بطريقة ذكية ، مما يضمن مراقبة الشحنات وإدارتها بفعالية للتخفيف من الاضطرابات المحتملة، وتعزيز عملية اتخاذ القرار، وضمان راحة البال في كل خطوة طوال رحلة الشحنة".

ويتماشى إطلاق هذا النظام مع الالتزام الأوسع من جانب فيديكس إزاء دعم التجارة العالمية من خلال الابتكار الذكي. وإلى جانب هذا الحل الذي يُقدّم خصائص المراقبة والتدخل الاستباقي، تقدم فيديكس مجموعة شاملة من الأدوات الرقمية الأخرى، مثل الأداة الرقمية "مدير التسليم من فيديكس" FedEx Delivery Manager، وهو حل تسليم تفاعلي يوفر خيارات التسليم والتنبيهات القابلة للتخصيص، و "أداة فيديكس للاستيراد" FedEx Import Tool التي تساعد في تبسط عملية الاستيراد، وتعزز الكفاءة والامتثال، ورحلة الشحن الشاملة من البداية إلى النهاية. وتتكامل هذه الأدوات الرقمية بسلاسة مع مجموعة واسعة من خدمات الشحن والتتبع التي توفرها الشركة.

ولمعرفة المزيد عن النظام الجديد "فيديكس سيراوند" FedEx Surround®، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن شركة فيدرال إكسبريس كوربوريشن:

تعد فيدرال إكسبريس كوربوريشن، أكبر شركة للنقل السريع في العالم، حيث توفر خدمات التوصيل السريع الموثوقة لأكثر من 220 دولة ومنطقة. وتستخدم الشركة شبكة جوية وبرية عالمية لتسريع تسليم الشحنات المستعجلة وفق الأوقات والتواريخ المحددة.

-انتهى-

#بياناتشركات